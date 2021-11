Ako manipulovať štatistiky o Covid-19

Na sociálnych sieťach sa často s dezinformáciami o covide stretneme vo forme uletených fantazmagórií o tom, ako nás tandem Bill Gates a George Soros chcú začipovať a zotročiť. Existujú však možno nebezpečnejšie dezinformácie – tie, ktoré sa sčasti zakladajú na pravde a vedia tak presvedčiť aj inak racionálne publikum. Odporcovia vakcinácie sa často oháňajú faktami. Fakty sú podľa nich automaticky pravda a tak sa ich uvedením končí diskusia. Problém je, že fakty o covide sa dajú prekrútiť do takej miery, že sa stanu lžami. Paradoxné, ale dá sa to. Predvediem.

Internetom koluje verzia dole-uvedeného grafu, ktorý ukazuje že zaočkovaní majú násobne vyššiu úmrtnosť ako nezaočkovaní. Týka sa Angličanov vo veku 10-59 rokov a dáta ukazujú, že zatiaľ čo na každých 100 000 nečkovaných pripadá približne 1,3 úmrtia, pri očkovaných je to, v závislosti od mesiaca, približne dvojnásobok.

S prekvapením som zistil, že štatistika je pravdivá, inými slovami, je to fakt. Dáta pochádzajú od britského štatistického úradu a nenašiel som dôvod považovať ich za nespoľahlivé. Logicky, tento graf vyvolal rozruch a utvrdil skupinu ľudí v tom, že vakcíny sú nebezpečné. Napríklad, Alex Berenson, bývalý novinár The New York Times, napísal, že si rozdiel v úmrtnosti nevie vysvetliť inak, ako tým, že sú to priamo vakcíny, ktoré zabíjajú.

Jedná sa ale o fakt, ktorý má manipulatívny účel: spochybniť očkovanie za každú cenu. V skutočnosti nie je pravda, že očkovaní zomierajú vo väčšej miere, aj keď táto grafika tvrdí opak. Tu sú 3 tipy, ktorými sa pravdepodobne riadil tvorca tejto manipulatívnej správy.

1) Sústreďte sa len na úzku skupinu ľudí, pri ktorých vaša správa sedí. Ostatné ignorujte.

Možno ste si všimli, že graf hovorí (z nejakého dôvodu) len o ľuďoch vo veku medzi 10 až 59, opomína situáciu pre staršie, viac rizikové ročníky, a ignoruje tiež priemerné údaje pre celú populáciu Anglicka. Prečo asi? Pretože všetky ostatné grafy by ukazovali pravý opak, teda, že nezaočkovaní ľudia majú vyššiu úmrtnosť. To platí pre Angličanov vo veku 60-69, 70-79, 80+, ako aj v priemere pre populáciu.

Samozrejme, z tých 5 grafov si vyberiete len ten jeden, kde to sedí (kde je červená čiara nad modrou) a k ostatným sa nevyjadrujete. Asi takto:

2) Ignorujte širšie súvislosti

Dôležitá vec, ktorú som nevysvetlil na začiatku, no ktorú ste možno postrehli je, že graf vlastne nehovorí vôbec nič o úmrtnosti na Covid-19. Autor totiž porovnáva VŠEOBECNÚ úmrtnosť, to znamená úmrtnosť na všetky príčiny od Covid-19 cez autonehodu, po infarkt. To je tiež podivný výber. Áno, dáta sú pravdivé, ale otázka je prečo v diskusii o bezpečnosti a účinnosti vakcín radšej neskúmať to, či vakcíny človeka chránia proti Covid-19. Odpoveď je totožná ako v predchádzajúcom bode - pretože chránia a to zase nesedí.

Na každých 100 000 neočkovaných ľudí v Anglicku pripadalo 850 úmrtí. Pri očkovaných, ktorí mali obe dávky a od druhej ubudli aspoň 3 týždne, zomrelo v súvislosti s covidom len 26 na 100 000. To je 32-násobný rozdiel v úmrtnosti a smrteľná rana pre úvahu, že vakciny sú neúčinné či zbytočné.

Ale keď ste manipulátor, nechcete vidieť správy o tom, že očkovanie je extrémne účinné pre odvrátenie úmrtia v súvislosti s Covid-19. A túto širšiu súvislosť musíte ignorovať a vybrať si menej relevantnú štatistiku v rámci štatistiky, aby ste dokázali opak.

3) Definujte fakty tak, aby sedeli vašej hlavnej správe

Definovať fakt? Veď fakt je proste fakt! Nie je... Skúste si teraz pre seba definovať zaočkovaného človeka. Koľko dávok dostal? Koľko dní ubehlo od poslednej dávky? Aký je jeho vek? Máte? Super, práve ste definovali svoj vlastný fakt o tom, kto je očkovaný. A s tým už sa dá tiež vyhrať a vytvoriť si vlastné fakty.

To spravil aj jeden diskutér, ktorému som ukázal hore-uvedené grafy spochybňujúce vyššiu úmrtnosť očkovaných. Dal si tú námahu, stiahol si pôvodné dáta a odpoveďou bol tento graf, ktorý podľa neho ukazoval, že sa mýlim.

Ukazuje, že úmrtnosť očkovaných ľudí nad 80 rokov je od apríla 2021 konzistentne vyššia. A údaje sú znovu pravdivé a znovu sa jedna o fakt. Ale tentokrát bol on majstrom pravdy, keďže on sám si definoval, koho ráta ako zaočkovaného a koho nie.

Kde je problém? V tom, že ako očkovaných definoval len ľudí, ktorý majú jednu dávku s odstupom aspoň 3 týždne (takí ľudia tvoria asi 6 % zaočkovaných ľudí). Pri svojich výpočtoch teda úplne opomenul ľudí, s dvoma dávkami. To nie je korektné porovnanie, keďže plnú ochranu vakcíny poskytujú až po dvoch dávkach.

Ale ako manipulátor môžete definovať svoje fakty tak, aby vám to sedelo.

Na záver

Dodám, že rozprávať sa o účinnosti vakcín ukážkou jednoduchých grafov a súvislostí je samo o sebe nepostačujúce. Pristál som ale na túto hru, aby som demonštroval spôsoby ako fakty prekrútiť.

Dezinformátori štatistiky obľubujú, pretože dodávajú informáciám cveng dôveryhodnosti. Aj keď vás možno úplne nepresvedčia, tak aspoň vyvolajú pochybnosti. A niekedy sú pochybnosti všetko, čo manipulátorom treba.

Viesť diskusie založené na faktoch je dôležité. Diskusia sa ale uvedením faktov nekončí. Parafrázujúc Nate Silvera, sme to my, kto dávame faktom význam, keďže fakty samé za seba hovoriť nemôžu. Preto fakty o covide nemôžu byť koncom diskusie, ale jej začiatkom.