Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľbám.

Ako to už býva zvykom, KBS opäť nesklamala. Konferencia biskupov vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva kresťanov, aby nevolili politické strany či poslancov, ktorí súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou a taktiež, ak šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Takže KBS neodporúča voliť nikoho?

No chronologicky to vychádza tak, že podľa KBS sú pre spoločnosť väčšou hrozbou potraty, registrované partnerstvá či eutanázia a nie šírenie nenávisti, dezinformácie a delenie spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Takáto chronológia má samozrejme svoje opodstatnenie, pretože výrazy ako registrované partnerstvo či gender zarezonujú u konzervatívcov ďaleko silnejšie, ako výrazy nenávisť či rozdelenie. A ak si túto chronológiu prenesieme do programov, hodnôt či predvolebného správania sa predstaviteľov politických strán, KBS pokladá strany ako PS či SaS za neprijateľnejšie, ako strany chronicky šíriace dezinformácie, šíriace nenávisť a deliace spoločnosť.

Chronológiou dnešného vyhlásenia KBS zároveň obohatila desatoro o "Nezaregistruješ partnerstvo a nepotratíš" a strany reprezentujúce príkaz "Nepokradneš" odsunula na nepodstatnejšiu priečku.

Medzi voličmi konzervatívnejších strán nájdeme vyššie percento katolíkov a pre KBS je to to najpodstatnejšie. No spomínané dezinformácie, nenávisť a delenie spoločnosti KBS do jej vyhlásenia vložiť musí, pretože oprávnenú kritiku zo všetkých vrstiev spoločnosti na jej adresu, ako to bolo po Oroszovom nechutnom obežníku, si KBS už asi nepraje. Počet katolíkov na Slovensku rapídne klesá a je ich 55,8% (SOBD 2021) a počet ľudí, ktorí si želajú, aby nová vláda nefinancovala cirkev, je už 55,1% (AKO 2023).

Súčasťou Oroszovho nechutného obežníka bola otázka, či si za vlastnú smrť tieto dve obete teroristického útoku kvôli nenávisti voči skupine ľudí vlastne nemôžu samé a či boli nevinné. Prirátajme si k tomu nekonečnú anti LGBTI+ rétoriku zo strany cirkvi a v nekonečnom rade aj predvolebné postoje "morálneho" guru, pána Majerského.

Neviem ako vám, no mne práve takáto rétorika zaváňa nenávisťou. Cirkev a za ňu skrývajúce sa politické subjekty sú jedny z posledných, ktoré májú právo kázať o morálke. Za pokles veriacich a jej nepopularitu si aj kvôli vykalkulovanému hejtu voči LGBTI+ môže cirkev sama.

Ak by si vedenie KBS nesedelo na vedení, pozrelo by sa južnejšie do Rakúska a bralo si konečne príklad. V Rakúsku je podieľ katolíkov 51,9% (Statista 2023) a od roku 2019 môžu v Rakúsku páry rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý označil dovtedy platnú legislatívu za diskriminačnú. Povesť Rakúska ako silne katolíckej krajiny je známy. Dve susedné krajiny a tak diametrálne odlišné vnímanie reality.

Preto drahá KBS, koho vlastne odporúčate?

Kto vlastne pokladá boj proti ľudským či reprodukčným právam za dôležitejší ako boj proti kradnutiu či korupcii?

Kto vlastne šíri nenávisť formou lacnej populistickej rétoriky proti určitej skupine ľudí?

Neverím, že sa skoro dožijeme vášho vytriezvenia.

Neprajem vám nič negatívne. Prajem vám len vyššiu nezávislosť na štátnom rozpočte a aby sa počet vašich odídených členov dostával do kladnejších čísiel.

Požiadať o vystúpenie z cirkvi možete tu: https://zbohom.net/