Čínske problémy v 2022 a ako nás ovplyvnia

Medzinárodné vzťahy

Začnem medzinárodnými vzťahmi, nech to najhoršie máme za sebou ako prvé. Pretože medzinárodné vzťahy sa posledné roky neustále zhoršujú a myslím si, že to bude pokračovať aj v roku 2022.

Vzťahy s USA sa budú zhoršovať aj preto, lebo Bidenova popularita upadá, stráca podporu občanov aj vlády a bude musieť robiť niečo, čím si zabezpečí viac priaznivcov. Už tradične je to v Amerike ostrá rétorika proti Číne. Obchodná vojna bude pokračovať, informačná vojna bude pokračovať, obe strany budú aj naďalej viesť komunikačnú kampaň namierenú proti tým druhým. Je možné že sa prezidenti týchto dvoch krajín stretnú a dohodnú sa na nejakých ústupkoch, ale myslím si že rozpor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta sa bude aj naďalej zhoršovať.

Na druhej strane, ani pre jednu krajinu nebude geopolitická rivalita prioritou. Čína a aj USA budú mať plné ruky domácich výziev. Obe vlády stoja pred obrovskými problémami, samozrejme budú za ne viniť toho druhého, ale zároveň prioritou bude ich zvládnuť bez veľkých následkov. Takže tento konflikt snáď neprerastie mimo kontrolu.

Ekonomika EU bude najbližšie roky zlá, inflácia a populistickí politici s nezodpovednou politikou a nedostatkom odborníkov to iba zhoršia, nedostatok energií, Rusko na hraniciach… Európu čaká veľa výziev a bude potrebovať partnera. Nemá moc na výber, jediným partnerom je Amerika, a preto budú musieť tiež pristúpiť na protičínsku hru. Priepasť medzi západom a východom sa zväčší, obdobie globalizácie sa skončilo. Slovensko to asi tak výrazne nezasiahne, obchodné a politické kontakty s Čínou máme minimálne. Ale ekonomické následky sa nás dotknú. Najmä automobilový priemysel pocíti priepasť medzí Čínou a západom a ten sa nás týka.

Čína bude tiež potrebovať partnera. Tiež nemá moc na výber. Vzťahy s Ruskom sa zlepšia, hoci myslím si že ani jedna strana z toho nie je moc nadšená. Už od čias Sovietskeho zväzu a Maa je priateľstvo Ruska a Číny skôr najmä z núdze, rozhodne nie z úprimnej lásky.

Samozrejme dejiskom medzinárodných vzťahov je tradične Olympiáda, ktorá v Číne prebehne. Myslím si ale že prebehne rýchlo, nikoho nebude moc zaujímať a nič sa ňou nezlepší a ani nezhorší. Bude v prísnej covidovej bubline, takže sa tam skoro nikto nedostane, politici z iných krajín tam tiež nepôjdu kvôli covidu a aj kvôli dôvodom, ktoré som menoval pred chvíľou. Osobne si myslím, že pre väčšinu z nich bude nezúčastniť sa príležitosť, ako nazbierať zadarmo politické body a zároveň sa vyhnúť povinnosti, do ktorej sa im moc nechce. Ktorému politikovi by sa teraz chcelo cestovať na zimnú olympiádu, byť v bubline a pravdepodobne aj karanténe a riskovať nakazenie sa variantom koronavírusu?

Ani pre Čínu Olympiáda nebude príležitosť ukázať sa svetu, nebude to významný bod národnej hrdosti, tak ako bola Olympiáda v roku 2008 a Expo v 2010, inak o tom mám toto video. Médiá budú písať o športových úspechov, Čina sa po prvýkrát pokúsi preraziť aj v zimných športoch, kde nemá žiadnu históriu, ale to bude všetko. Keď sa Olympiáda skončí, hneď sa na ňu zabudne.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod sa bude v tomto roku významne meniť. Čína sa bude snažiť, aby nebol pre jej ekonomiku tak dôležitý ako doteraz. Bude podporovať viac vnútroštátny trh, čínske značky prenikajúce na zahraničné trhy, ale nebude podporovať export a situácia sa bude skôr zhoršovať. Tento trend je tu už asi desať rokov, posledné roky sa zrýchľuje. Bude zlý kurz, nákup v Číne bude drahý lebo sa budú zvyšovať náklady na výrobu, najmä na pracovnú silu, ale pre väčšie náklady na ochranu životného prostredia. Zároveň bude výrobný sektor oslabený aj nedostatkom energie, keďže Čína sa zaviazala obmedziť výrobu energie z uhlia a chce prechádzať na obnoviteľné zdroje.

Aj naďalej sa bude meniť to čo znamená Made in China. Stále menej to bude sériová výroba pre západné firmy, ale uvidíme väčší prienik čínskych značiek na zahraničné trhy, ktoré predávajú rovno koncovým zákazníkom. Aj tento trend už nejakú chvíľu funguje, začal s Huawei, ale tým Amerika zlomila jednu nohu a ešte sa nespamätali. Potom prišli firmy ako Xiaomi a Heir, ktoré vyrábajú bielu techniku, Dji ktorý ma takmer monopol v dronoch a prienik do profesionálnej video techniky a filmového priemyslu, BDY výrobca batérii a elektromobilov, Oppo výrobca mobilov a v neposlednom rade napríklad TikTok.

Tieto firmy už poznáme a sú už na našom trhu. Ich postavenie sa bude ďalej upevňovať a zároveň uvidíme prichádzať na náš trh nové firmy. Bude to najmä v auto-moto priemysle, elektromobilite, spotrebnej elektronike, ale aj v zdravotníckych pomôckach, i keď tam najmä prostredníctvom investovania do domácich značiek.

Vnútroštátny trh

Vnútroštátny trh bude pre Čínu prioritou a bude ho treba ešte viac posilniť a chrániť. V roku 2021 začali odstraňovať míny v technologickom sektore a realitnom sektore, najmä prísnejšími pravidlami na pomer zadlženosti firiem. To skončilo veľkými problémami pre firmu Evergrande. Podľa mňa sa čínska vláda snaží o kontrolované výbuchy nášľapných mín, čo v krátkodobom horizonte ekonomike uškodí, ale vyhnú sa nečakanej katastrofe. Ak by totiž nastala, malo by to katastrofické následky pre ekonomickú stabilitu. Keďže Čínsku ekonomiku čaká obdobie transformácie, tieto míny chcú nájsť čo najskôr a zneškodniť ich. Správ o praskaní realitných bublín bude teda tento rok podľa mňa viac, osobne si myslím že väčšina z nich bude cielená a celý trh neohrozí.

Technologický sektor bude tvrdšie regulovaný aj preto, že Čína si nechce vypestovať svoj Apple. Firma Apple sa stala piatou najväčšou ekonomikou sveta, majú väčší hrubý domáci produkt ako Anglicko, či Francúzsko a Čína nechce mať takto silnú firmu doma. To by totiž automaticky znamenalo druhú mocenskú silu. Bude aj naďalej rozbíjať monopoly a kontrolovať celý technologický sektor. Zároveň budú tlačiť na firmy v tomto, ale aj iných rýchlo rastúcich sektoroch, aby generovali bohatstvo v Číne a nie v zahraničí. Nebudú teda môcť byť na burze v Amerike, ale budú musieť mať akcie obchodované v Číne a Hong Kongu.

Stále sa nemôže cestovať do zahraničia a keďže ekonomika sa bude spomaľovať, budú vznikať stimuly na podporu domácej spotreby a utrácanie peňazí doma. Aby sa domáca spotreba podporila, tak sa aj zjednoduší podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Vnútroštátny turizmus bude aj naďalej jedným z hlavných nástrojov ako presúvať bohatstvo medzi bohatými a chudobnými časťami Číny.

Spoločnosť

Najväčšie zmeny budú v prerozdelení bohatstva v Číne. Medzi rokmi 2021-2025 sa vláda zaviazala spustiť jedny z najambicióznejších ekonomických reforiem za posledných tridsať rokov. Ekonomické reformy v rokoch 1979-81 v skratke znamenali to, že si Čína uvedomila, že socializmus nemusí znamenať chudobu. Veľká časť ľudí tak zbohatla. Súčasnými reformami, ktoré sa volajú Všeobecná prosperita Čína chce, aby zbohatli všetci. Zavádza zodpovednosť bohatých za bohatnutie chudobných. Chcú tým výrazne rozšíriť strednú vrstvu a prerozdeliť bohatstvo v tvare olivy, kde stredná vrstva by mala byť najpočetnejšia.

Daňové reformy, väčšie zaťaženie bohatých a zníženie záťaže pre chudobných. To sa týka ako ľudí, firiem, tak aj miest. Veľké a bohaté mestá ako Šanghaj budú musieť vytvárať nové pracovné príležitosti pre vidieckych pracovníkov, najmä cez infraštruktúrne projekty. Aj to sa už deje, v Šanghaji je dnes nejaká nová stavba takmer na každej ulici. Ľudia v mestách budú cítiť ekonomický tlak a odliv peňazí. Z ich peňazí sa bude budovať sociálny systém určený ľuďom z nerozvinutých oblastí, ktoré im sprístupní lepšie zdravotné poistenie, sociálne podpory a daňové úľavy, ako aj príliv investičného kapitálu do týchto oblastí. Ďalej bude pokračovať reforma vzdelávania tak, aby nezvýhodňovala bohatých ako doteraz. Vytvorí sa lepší prístup k pracovným príležitostiam nižšej vrstve obyvateľstva a zjednoduší sa podnikanie pre malé a stredné firmy, ktoré sa stanú centrom novej ekonomiky zameranej na vnútroštátnu spotrebu. Tým, čo som vymenoval zoznam zmien nekončí, len začína.

Keďže Čínu čakajú veľké zmeny a ekonomická transformácia, ktorú bude musieť časť obyvateľstva zaplatiť, hlavnou prioritou bude udržať sociálnu stabilitu a mocenské postavenie strany. To znamená sprísnenie cenzúry, väčšia kontrola západného vplyvu, tlak na rýchle výsledky, ktoré budú legitimizovať zmeny pre širšiu vrstvu ľudí. Problémom tejto snahy aj naďalej bude znižovanie pôrodnosti. Čína už dávno nemá problém s preľudnenosťou, dnes je problém, že ľudí čoskoro nebude dostatok na udržanie ekonomického rastu a na to, aby sa postarali o staršiu generáciu, ktorá bude v porovnaní s mladšou generáciou obrovská. Čínska spoločnosť ide pomaly ale isto japonskou cestou, kde to je dnes tiež obrovský problém.

Covid a cestovanie

V tomto roku bude snáď pandémia pomaly ustupovať. Hlavný čínsky hygienik povedal, že tento rok sa Čína začne otvárať. Pôjdu na to ale veľmi opatrne. Dvere pre vstup do Číny pootvoria, vyskúšajú, a ak sa nezačne šíriť vírus, pootvoria viac. Akonáhle sa však začne situácia zhoršovať, okamžite zavrú. Ak plánujete dovolenku do Číny, tento rok s ňou podľa mňa ešte nepočítajte. Na začiatok sa sem dostanú ľudia najmä za prácou a za rodinami. Turizmus nebude prioritou, ak budeme mať šťastie, tak možno sa objavia prvé lastovičky, ale nespoliehal by som sa na to. Pravidlá na vstup do Číny sa síce uvoľnia, ale ak ich uvoľnia, sprísnia karanténe podmienky. Žiadne domáce karantény, ba pravdepodobne aj karantény v hoteloch sa stanú výnimkami. Čína stavia veľké karanténe centrá pri letiskách práve preto, aby mohla začať otvárať hranice. Prísna karanténa bude štandardom ešte nejakú dobu a len tá dokáže zabezpečiť, že Čína otvorí hranice. Avšak aj toto sa začne diať najskôr v druhej polovici roka 2022, pretože momentálne Čína bojuje s najväčším počtom prípadov od prepuknutia pandémie vo Wuhane.

Samozrejme bude sa aj naďalej očkovať, Čína už očkuje treťou dávku, pravdepodobne bude aj štvrtá. V Šanghaji nám teraz očkovacie stany vyskákali ako huby po daždi, sú na každej druhej ulici a človek sa môže ísť zaočkovať len tak bez objednania, ak ide práve okolo. Ísť si pre očkovanie je dnes tak jednoduché, ako ísť si kúpiť rožky. Vlastne oveľa jednoduchšie, pretože v Číne rožky nepredávajú.

Verím, že čoskoro si začne západ a východ navzájom uznávať vakcíny. Momentálne sa dá Číny dostať iba ak má človek čínsku vakcínu, lenže tá sa u nás nedá ľahko dostať, pretože nie je uznaná. Sú to politické tlaky, jednotlivé krajiny si strážia trhy a ľudí, ale verím že keď už bude väčšina sveta zaočkovaná a bude načase otvoriť hranice, toto sa konečne zlepší.

Tak to boli moje predpovede na tento rok. Sú to moje osobné predpovede, niektoré veci sa stať nemusia, iné možno áno. Sám som zvedavý, ako to dopadne.