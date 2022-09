Ako von z energetickej krízy?

Ja ako politik, predseda ODS - Občianski demokrati Slovenska, môžem ponúknuť len svoj východiskový politický postoj.



V energetike nechceme uplaňovať ľavicové riešenia. Ale ani sa nebudeme pozerať na pseudopodnikanie s extrémnymi ziskami a platmi manažérov mnohonásobne vyššími ako ministri, pričom celé podnikateľské a dopady zlých rozhodnutí takto "zafixovaných podnikateľov" znášajú cez štát občania. Toto nie je nič iné, ako čistý socializmus s kapitalistickou tvárou.



Burza postavená na obchodovaní s marginálnymi množstvami komodity a high frequency tradingu a následným prelievaním takto vygenerovaných cien do celého sektoru je neudržateľná a amorálna. Nechceme zrušiť energetický trh, ale musí to byť trh a mať pravidlá. Ceny energií musia byť dostatočne stabilné (nie fixné) a musia zohľadňovať predovšetkým ekonomické faktory. S divokým energetickým sektorom bez pravidiel zabudnime na voľnú trhovú ekonomiku. Bude to len silový boj kto z koho.



Energetický sektor ešte dlho nebude plnohodnotným trhom, ak vôbec niekedy. Ale od neho závisí celá ekonomika. Jeho volatilita nesmie byť nad únosnú mieru, inak nemôžeme ani v celej ekonomike hovoriť o férovom konkurenčnom prostredí. Ak dovolíme rozvrat ekonomiky kvôli energiám, tak prídu ku slovám extrémisti a autoritári a zbohom trhová ekonomika a to aj napriek našej zlej skúsenosti z čias RVHP. Tí populisti budú chcieť politicky centrálne riadiť úplne všetko a začnú od spotreby.



Potrebujeme rozumne regulovaný energetický systém s jasnými pravidlami, ktorý zachová princípy ekonomickej motivácie podnikania v energosektore a súčasne zabezpečí férové pravidlá, dostupnosť komodít, diverzitu ich zdrojov a relatívnu stabilitu pre spotrebiteľov.



Riaditeľ slovenských elektrární protestuje proti vládnemu návrhu zákonov na vyriešenie energetickej krízy. Upozorňuje na to, že energie už predali na niekoľko rokov dopredu a že pri uplatnení zásahov vlády do trhu by mohol prísť aj bankrot Slovenských elektrární.

V našej energetike už neexistujú čisto dobré riešenia aktuálnych problémov. Vojna šom susedstve a jej dôsledky nie sú jedinou príčinou krízy, ale odhalila jej hlbšie korene. Napriek náreku opozície (Smer) a manažmentu elektrární, práve oni majú na súčasnom stave v SR výrazný podiel.

Mimochodom, nebol to náhodou nominant a zhodou okolností aj prezidentský kandidát Smeru, kto mal 5 rokov budovať európsku energetickú úniu? S trochou smeráckeho populizmu by sa dalo povedať, že Smer je spoluzodpovedný nielen za problémy SR, ale aj celej únie. Ale nejdem touto cestou populistov.

Vláda SR aj Európska komisia musia vyriešiť akútny problém v energetike, ale aj systémovo zmeniť nastavenie celého energetického sektoru. Treba si sadnúť s expertami a všetkými zainteresovanými a rýchlo konať. Ekonomika bez stabilného toku energií je totiž ako telo bez krvi.

Aj keď som pravicovo zmýšľajúci človek a politik, vnímam spoločenskú realitu. V energetike nie je vytvorené plnohodnotné trhové prostredie. Aj preto nie je v ňom možné uplatniť všetky trhové princípy a a prevádzkovať de facto neregulované burzy, na ktorých dochádza k výraznej deformácii cenotvorby bez ekonomických podkladov.

Súčasné prostredie je bohužiaľ aj výsledkom práce politikov a ich zásahov do trhu. Hybridné štátno- súkromné prostredie energetike vytvára aj príležitosti pre nemravný zisk a potrebuje aj príslušnú reguláciu a kontrolu. Dokonca aj ceny ropy na svetových trhoch sú často iracionálne a sú výsledkom spoločného pôsobenia trhových síl, dohôd medzinárodných kartelov a ďalších faktorov.

Tak ako svetový obchod potrebuje jasné pravidlá, fungujúca ekonomika potrebuje stabilné energetické toky a dostupnosť energetických komodít bez extrémnych výkyvov. Kolektívne potrebujeme také riešenia, ktoré udržia motivačné prvky pre podnikanie v sektore a súčasne dostatočnú reguláciu, ktorá zabezpečí istú mieru stability a predvídateľnosti pre spotrebiteľov. Inak na energetike skolabuje celá ekonomika.

Dlhy sa musia platiť a za zlé rozhodnutia sa musí pykať. Platí to nielen v ekonomike. Ale platí aj to, že ak energetický trh a s ním aj celá ekonomika skolabuje, prídu na rad extrémisti.