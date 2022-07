Konečné riešenie ukrajinskej otázky podľa Putina

Nie je to žiadna špeciálna vojenská operácia, ale pokus Ruska o úplnú likvidáciu Ukrajiny a ukrajinského národa všetkými prostriedkami.



História druhej svetovej vojny a postupu Hitlera naznačuje, že ak padne Ukrajina, tak nenažratý predátor dostane ešte väčšiu chuť. Už teraz Rusko zriaďuje filtračné tábory, odoberá státisíce detí rodičom, deportuje ľudí z Ukrajiny do vnútorného Ruska a na Ďaleký východ (už viac ako 2 milióny), násilne odvádza mužov z okupovaných území do okupačných vojenských jednotiek. Vyhnali už viac ako 9 miliónov Ukrajincov zo svojho domova. Zvyšok má byť asimilovaný alebo zomrú počas vojny. Veľa vecí nasvedčuje tomu, že toto je Putinov plán.



Ak sa mu ho podarí naplniť, pôjdu ruskí imperialisti ďalej. Bohužiaľ, toto si naši domáci kolaboranti neuvedomujú, alebo sú pritlačení k múru a musia spolupracovať. Ďalšou obeťou môže byť aj Slovensko. Ale kolaboranti si robia nádeje, že dostanú významné posty v budúcom protektoráte. Zabúdajú, že pre agresorov bude zradca vždy len zradcom. Rovnako nechápu, že prikrmovaním tigra, aby sa prežral na inej obeti, jeho chuť po novej koristi neskončí.



Ak sa nepodarí zastaviť ruskú agresiu teraz, lebo nechceme znášať ekonomické dopady, alebo sa zľakneme ruskej jadrovej hrozby, výrazne vzrastie riziko, že o pár rokov skončíme vo veľkej jadrovej vojne. Agresor bude naberať sebavedomie a silu a svoje jadrové hrozby bude stupňovať.



Na svete je deväť jadrových krajín. Desaťročia jadrové zbrane slúžili ako deterrent, ktorý mal odradiť agresora od masívneho útoku. Rusko mení paradigmu v tom, že sa pustilo do agresívnych vojen a jadrové zbrane používa ako ofenzívnu poistku pre prípad, že by im agresívne výpady nevychádzali podľa plánov.



Rusi majú predstavu, že budú môcť pokračovať aj v akejkoľvek zbabranej agresii cestou jadrového nátlaku. Inú možnosť ako svoje víťazstvo nepripúšťajú. To je bezpečnostná rovnica, v ktorej by Rusi chceli mať na našej strane zápornú hodnotu. Ak ovládnu územie bývalého ZSSR, s rovnakou chuťou a logikou si trúfnu aj na členské krajiny NATO.



Nemali by sme sa nechať pomýliť súčasnou dohodou o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Rusi k nej pristúpili z dvoch dôvodov. Po prvé neboli schopní vykonať rozsiahlu námorno-vyloďovaciu operáciu. Statili svoju vlajkovú loď a veľkú čast protivzdušnej obrany svoje flotily a Ukrajinci demonštrovali schopnosť udrieť pri svojom pobreží. Po druhé, ukradnuté obilie z Ukrajny neboli schopní v plnom rozsahu umiestniť na trhu.

A tak politicky zmarketujú svoju vojenskú nemohúcnosť a budú sa tváriť ako bojovníci proti potravinovej kríze, aby znížili svoju medzinárodnú izoláciu. To, že od svojich plánov nemienia ustúpiť, potvrdili Rusi najnovšími vyjadreniami svojich čelných predstaviteľov.



Autor je predseda mimoparlamentnej politickej strany ODS - Občianski demokrati Slovenska a bývalý profesionálny vojak, bezpečnostný expert s 35 - ročnou praxou a dlhoročným pôsobením vo vysokých medzinárodných pozíciách.