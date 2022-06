Mafia je čoraz nenažratejšia. Kde je protikorupčná koalícia?

Pred viac ako rokom bol bývalý sudca Polka odsúdený na podmienečný trest a smiešny peňažný trest. Tento sudca sa mal roky podieľať na ovplyvňovaní žilinských súdov, samozrejme za "odmenu" a výhody jemu a spolupracujúcim.



Takto funguje slovenská prokuratúra a justícia? (zdroj: Pavel Macko)



Podrobnejšie som o tom písal v blogu na Sme. Už vtedy som poukázal na smiešnosť takzvaných protikorupčných opatrení a očisty justície zo strany vládnej sekty.

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/prave-sme-zaviedli-dan-z-prijmu-zo-zlocinu



Dnes si tento skorumpovaný sudca užíva slobodu a chodí svedčiť proti kolegom ako správny kajúcnik. Na tom by nič až tak zlé nebolo. Ale on je chytrejší. Teraz ešte žiada aj o odškodnenie a to v podstate vo výške jeho peňažného trestu. Strašne sme mu ublížili tým, že bol vo väzbe. Takže, ak ho odškodnia, tak na tom možno bude finačne ešte v pluse.



Podrobnosti o požiadavke na odškodnenie nájdete v článku Veroniky Prušovej tu: https://dennikn.sk/2909513/vlani-sa-kajal-za-korupciu-teraz-byvaly-sudca-polka-ziada-od-statu-odskodnenie-vyse-100-tisic-eur/?ref=tit



Blahoželám tým, ktorí sa cieľavedomou diskreditáciou demokratických politických konkurentov a falošnými sľubmi dostali k moci. Výsledkom ich činnosti nie je očista spoločnosti a mafiánskej justície. Namiesto očisty počujeme len mierne hafkanie protikorupčnej čivavy a vidíme de facto legitimizáciu či generálny pardon mafiánskemu štátu.



Ak sa nespamätáme, čerešničkou na torte bude veľkolepý návrat dona Roberta k moci za podpory fašistov. Svedkovia Igorovi, skôr než sa do mňa pustíte, pripustite si aspoň na pár sekúnd, že potrebujeme skutočnú reformu justície, očistu spoločnosti a tvrdý protimafiánsky balíček.



Rád s ním pomôžem každému, kto má úprimný záujem na záchrane a očiste Slovenska.