Mesiáš nestačí! Slovensko potrebuje silný demokratický blok!

Slovensku chýba rozumná alternatíva k mafiánom, extrémistom a populistom bez úrovne. Po tridsiatich rokoch sklamaní a rozvratu bude veľmi záležať na tom, kto ju bude budovať a na akých základoch. Aktuálne je nielen Slovensko v ťažkej kríze. Mikuláš Dzurinda, jeho politika a reformy jeho vlád nám pomohli dostať sa z mečiarovského bludiska. Vďaka ním sa dnes môžeme oprieť o síce nedokonalé, ale silné NATO a EÚ. Nie sme lístkom, ktorý si ľadový vietor z východu pohadzuje len tak.



To sa ale môže rýchlo zmeniť. Sila revanšistov okolo Fica a extrémistov rýchlo rastie. Údajná protikorupčná koalícia sa totálne skompromitovala svojou neschopnosťou riešiť skutočné problémy krajiny namiesto osobných sporov. Lenže aj k tomuto stavu prispel svojimi chybami Mikuláš Dzurinda tým, že opakovane pustil k moci po všetkých stránkach toxický Smer.



Mikuláš Dzurinda dnes vypúšťa nejasné signály a prikrmuje tým špekulácie médií. Kontúry jeho pokusu o návrat na výslnie slovenskej politiky sú po poslednom rozhovore pre Sme už o trochu jasnejšie. Hovorí o novom projekte, ktorý by on osobne rád manažoval. Lenže na to, aby bol takýto projekt úspešný, musí prísť s jasnou hodnotovou platformou, víziou, ktorá osloví znechutených občanov a s novými a uveriteľnými realizátormi tejto vízie. Zatiaľ však prenikajú informácie o tom, že „nový projekt“ sa orientuje na recykláciu zavedených politikov, ktorí buď už dosiahli svoj limit, urobili fatálne chyby, alebo sa kompromitujú v súčasnej koalícii.



S kým všetkým Mikuláš Dzurinda rokoval, nie je úplne jasné. Ale ak v jeho „novom“ projekte nebude miesto pre čestných a minulosťou nezaťažených politikov, nemá veľkú šancu na úspech. Isto, projekt postavený na glorifikácii staronového vodcu bez vnútornej opozície, s finančne neobmedzenou marketingovou kampaňou a podporou časti médií, môže uspieť vo voľbách. Ale rovnako rýchlo môže skolabovať, ako sa to stalo v prípade ambiciózneho projektu Andreja Kisku. Bez dobrého projektu, kvalitného stavebného materiálu a ešte kvalitnejšej práce majstrov môže skolabovať aj tá naoko najdrahšia stavba.



ODS – Občianski demokrati Slovenska sú nová politická strana. Postavená na hodnotách, jasnej vízii a snahe priniesť do politiky čo najviac čestných, nezaťažených a odborne zdatných ľudí. Otvorene priznávam, že špekulácie okolo Dzurindovej strany nám nepomáhajú. Doslova odrádzajú mnohých nádejných politikov, ktorí uvažujú o vstupe a angažovaní sa u nás. Stavajú ich pred ťažkú voľbu, či sa pridať ku nám, alebo čakať na Columbovu ženu.



Je nám úplne jasné, že my občianski demokrati, žijúci z desať eurových členských príspevkov, nemáme šancu finančne a marketingovo konkurovať projektu, ktorý sa môže oprieť o silné finančné zázemie a väzby. My máme víziu a energiu, oni majú peniaze a kontakty. Občan, vyber si! Ale nemuselo by to tak byť, ak nám všetkým pôjde o Slovensko viac ako o moc.



ODS – Občianski demokrati Slovenska neboli oslovení na účasť v takomto projekte. Neurážame sa, vnímame to ako realitu. Nie sme ešte takí veľkí a svojím lipnutím na hodnotách, jasnej vízii a integrite jej nositeľov by sme možno komplikovali plány strojcov nového projektu. S Mikulášom Dzurindom a architektami nového projektu sa určite zhodneme v tom, že Slovensko potrebuje silnú a uveriteľnú demokratickú alternatívu k extrému a populizmu. Ak nás oslovia, tak sa účasti na projekte s jasnou víziou a hodnotovým smerovaním nebránime a radi prispejeme.



Ale ak by malo ísť len o recykláciu starých a použitých politikov a politík s pekným novým mottom, tak vieme žiť aj za postrannou čiarou, kam nás zatiaľ skúsení bardi posielajú.