Politizácia odborov podľa vzoru Lenina

Zatiaľ čo sa členovia odborov skladajú na platy svojich bossov, oni namiesto hájenia záujmov pracujúcich paktujú s jednou politickou stranou a riešia zahraničnú politiku.

KOZ SR využili svoje právo a zapojili sa do medzirezortného pripomienkového konania návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA. Ich pripomienka bola skutočne originálna. V rozpore s úplne všetkými zásadami legislatívneho procesu a medzirezortného pripomienkovania, napísali len, že so zmluvou ako takou kategoricky nesúhlasia a svoju pripomienku považujú za zásadnú. Bez jediného argumentu, alebo vysvetlenia. Zrejme stačil telefonát R. Fica.

Politická nadpráca viceprezidentky KOZ SR

Predstaviteľka odborárskej oligarchie, viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová už dlhšiu dobu ukazuje, že háji záujmy Smeru a Hlasu a nie záujmy pracujúcich. Teraz sa bez mandátu členov rozhodla angažovať v zahraničnej politike a podnecovať občanov. Zverejnila svoje zásadné politické stanovisko na svojom oficiálnom facebookovom profile viceprezidentky KOZ SR.

Zásadné politické vyhlásenie viceprezidentky KOZ SR (zdroj: Monika Uhlerová (profil na facebooku))

Zásadné politické vyhlásenie viceprezidentky KOZ SR - 2. časť (zdroj: Monika Uhlerová (profil na facebooku))

O jej schopnostiach viesť fundovanú diskusiu svedčí aj táto skutočná perla ducha: "Zmluvné strany nemajú z hľadiska ekonomickej či vojenskej sily rovnaké postavenie a jej obsah vážnym spôsobom zasahuje do suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky. "

Nuž, pani viceprezidentka Uhlerová sa snaží byť vtipná. Ak by USA boli vojensky a ekonomicky slabšie ako Slovensko, načo by nám vlastne bolo strategické partnerstvo s nimi? Hľadáme garanciu našej bezpečnosti a nie vodkovoje satrudničestvo s nejakým selom v kazašskej stepi.

Pani podpredsedníčka by mala svojim členom povedať, že už nechce riadiť politicky nezávislé odbory, ale transformuje KOZ na komunistické ROH. Jej sa ušlo dobré koryto vo vedení KOZ. Svojim členom ukáže dlhý nos, ako vždy.

Odbory by nemali zabúdať, prečo sa máme lepšie ako v Rusku či v Moldavsku

Ak politizujúca oligarchia KOZ SR odmieta členstvo SR v EÚ a NATO, ak odmieta strategické partnerstvo s USA ako najväčším prispievateľom do kolektívnej obrany NATO a tým aj SR, je to ich výsostne politický názor. Členovia vedenia KOZ SR majú naň právo. Len by sa nemali skrývať za odbory a ich členov.

Pani Uhliarovej dobré koryto a vysoko nadštandardne platené miesto v odborárskej oligarchii zostane. Naopak, ešte jej možno niekoľkonásobne pridajú, až to tu začne krachovať a budeme sa vracať do postsocialistického bloku s Moldavskom, Ruskom, Kazachstanom a podobne. Lebo to našich ľudí ožobráči a vedenie odborov, politicky zviazané s odporcami našej zahranično-politickej a ekonomickej orientácie ich bude musieť ohlupovať, ako kedysi ROH za komunistov. Pani Uhliarová totiž týmto vyjadrením podpísala politický záväzok bez súhlasu svojich členov.

To, že sa Slovensko vstupom do EÚ a NATO začlenilo do zóny prosperity a bezpečnosti je holý fakt. Umožnilo nám to dramaticky odzbrojiť, zrušiť povinnú vojenskú službu a stále mať garantovanú bezpečnosť. Ale hlavný rozdiel je v našej životnej úrovni a prosperite. Keď padala železná opona, boli na tom socialistické štáty zhruba rovnako. Popierači reality a odborárska oligarchia by si mali ísť urobiť 3-mesačnú stáž niekde v Moldavsku, Arménsku, Gruzínsku, Ukrajine alebo trebárs 500 km od Moskvy. Obrázky z nemocnice v sibírskom Omsku alebo poštových úradov v Rusku hovoria za všetko.

Odbory mlčia o tom, ako občania prišli o 3 a pol miliardy na dôchodkoch

Namiesto splácania politického dlhu Robertovi Ficovi a robenia zahraničnej politiky, by sa vedenie KOZ malo starať o blaho svojich členov. Odborárski bossovia sa tomu len nečinne prizerali, keď socialistická vláda Roberta Fica populisticky prerábala druhý dôchodkový pilier. Prečo sa rovnako razantne neozvali vtedy? Prečo neorganizovali protesty?

Celé vedenie KOZ je spoluvinníkom dôchodkovej krádeže storočia voči svojim členom. Svojím mlčaním a politickou podporou Smeru - SD sa vedenie KOZ podieľalo na tom, že členovia, sporitelia 2. piliera, prišli o viac ako 3,5 miliardy eur. Poškodili tak viac ako jeden milión budúcich slovenských dôchodcov. Doplatí im tie dôchodky vedenie KOZ SR, alebo im ich doplatia Rusko či Kazachstan?

V dôsledku nečinnosti vedenia KOZ a slepej politickej podpory jednej politickej strane, Smeru-SD, sa stalo, že na Slovensku máme absolútne najnižšie výnosy v 2. dôchodkovom pilieri z celej EÚ. Odnesú si to aj skoro všetci členovia odborov. O tom už odborárski oligarchovia nerobia pamflety pre svojich členov. Svoju spoluvinu pekne taja.

Celé vedenie KOZ bude dobre zabezpečené aj na dôchodku. Ale čo všetci pracujúci, združení pod KOZ? Nebolo by lepšie keby namiesto zahraničnej politiky a bezpečnosti odborárski bossovia riešili záujmy svojich členov? Ak chcú ísť do politiky, tak by bolo čestné odísť z vedenia KOZ a vstúpiť rovno so Smeru.

Namiesto o záujmy pracujúcich sa pani Uhlerová intenzívne stará o zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zabezpečuje boľševizáciu odborov. Robert Fico ako kovaný komunista si zobral príklad od toho napovolanejšieho, V.I. Lenina. Ten bol skutočným expertom na politizáciu ruských odborov, ktoré neskôr zneužil na boľševickú revolúciu v Rusku.



Neviem či to chápe pani Uhlerová, ale nová boľševická revolúcia na Slovensku nie je v záujme tých pracujúcich, ktorých zastupuje.

