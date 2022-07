Pravda oslobodzuje, pravda motivuje a pravda spaľuje!

Najokázalejšie si Štefánika pripomínajú tí najfalošnejší z nás - fašisti, extrémisti a nacionalisti. Falošné vlastenectvo a falošné národné záujmy, za ktoré vydávajú svoje uletené idey a mocenské záujmy , sa pre nich stali komoditou. Falošné vlastenectvo a klamné národné záujmy vedia zobchodovať a to s emóciou, s ktorou vedia pomýliť a nadchnúť a dostať sa k moci. Štefánik bol skutočný vlastenec a presadzoval skutočné národné záujmy.

Kedy začnete hovoriť za národné záujmy?

Po tom, čo som zverejnil krátke video k stavu našej spoločnosti a justície, sa na mňa a kolegov spustila neuveriteľná vlna hejtu a aj doslova špinavej diskreditácie. Jeden z útočníkov sa ma okázalo spýtal: „Kedy už začnete hovoriť aj za národné záujmy Slovenska...!?“.

Dostal množstvo „lajkov“ od nahnaného nenávistného stáda, teda od ľudí, ktorí predtým nikdy na mojm profile neboli. Týmto sa mnohí z nich de facto prihlásili k obhajobe pomerov za vlád Smeru. Sú len pomýlený a nepoznajú pravdu. Nejdem kaziť sviatočný deň diskusiou s týmito ľuďmi. Ale treba povedať pravdu o tom, čo sú naše národné záujmy. Jasne a nahlas!

Najvyšším národným záujmom Slovenska je ochrana a bezpečnosť občanov pred vonkajším nepriateľom, domácimi kolaborantami, fašistami, extrémistami vydávajúcimi sa za národniarov či dobytkárov, korupciou a mafiou. Je ním zaistenie toho, aby sa každý čestný a poctivo pracujúci či podnikajúci človek mal dobre a aby darebáci boli stíhaní a dostali spravodlivý trest.



Neviem, prečo niektorí ľudia mafiánstvo, korupciu, zneužívanie právomocí, nátlak, vydieranie či vyberanie 30-tisícových mesačných korupčných paušálov od mafie považujú za národné záujmy Slovenska. To sú možno záujmy gaunerov a sfanantizovanej lúzy, ale nie naše národné záujmy.

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť!

Štefánikove motto bolo „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť!“. Nežil v ľahkých časoch, ale za svojimi slovami si stál aj skutkami a to za každých okolností. Generál Štefánik nebol Boh ani Svätý. Bol to človek z mäsa a kostí a robil aj chyby. Ale mal veľké srdce a víziu pre svoj národ. Nebál sa ju komunikovať a presadzovať a to aj napriek odporu, či intrigám.

Vedel správne vycítiť a pomenovať, čo sú národné záujmy slovenského národa a neváhal pre ich naplnenie venovať všetky sily a riskovať všetko, aj život. Veď budovanie vojenských légií ešte neexistujúceho budúceho štátu Čechov a Slovákov počas svetovej vojny bolo v očiach vtedajšieho Rakúsko-Uhorska tou najťažšou vlastizradou. Nenechal sa zastrašiť. Nedal sa odradiť ani tým, že v československých légiách bolo nepomerne veľmi málo Slovákov. Veril, že to, čo pre svoj národ robia je správne aj napriek tomu, že väčšina jeho krajanov váhala či bola opatrná. Veril svojej pravde, žil pre svoju pravdu a vytrvalo ju bránil až do svojej predčasnej smrti.

Ani dnes nie je jednoduchá doba. Tak ako za čias Štefánika, aj teraz je treba presadzovať pravdu a odhaľovať lož. Tá má dnes oproti Štefánikovým časom obrovskú výhodu. Vďaka technologickému pokroku, internetu a sociálnym sieťam ma lož a faloš takmer neobmedzené možnosti na šírenie sa. Platí to aj na nenávistné ideológie a totalitné koncepcie, o ktorých sme si mysleli, že sú už minulosťou. Nie sú a dostali obrovské možnosti, ako sa vydávať za niečo lepšie a potrebné. Neresť sa dnes môže vydávať za cnosť, lož za pravdu a skutoční fašisti za bojovníkov proti fašizmu. Aj ten najväčší hlupák sa môže vydávať za mudrca. Stačí pekný profil na sociálnej sieti, trochu reklamy a časť ľudí mu uverí.

Pravda to má vždy ťažšie a sama od seba sa nepresadí. Za pravdu upálili Jána Husa aj Giordana Bruna. Nie nadarmo sa v našej hymnickej piesni spieva „kto za pravdu horí“. Štefánik sa nebál horieť za pravdu. Nesmieme sa báť ani my. Lebo pravda vyvracia pochybnosti a oslobodzuje myseľ. Poznanie pravdy motivuje robiť lepší svet napriek okolnostiam. Pravda nakoniec zvíťazí a spáli aj lacnú faloš. Nezmenia na tom nič ani nové technológie a prepracované dezinformačné a ovplyvňovacie operácie.

Len to nie je bez obetí. Za pravdu a skutočné národné záujmy je treba bojovať. Nie každý z nás to môže a dokáže. Ale ten, kto môže, ten musí! Je to náš záväzok voči predkom a povinnosť voči našim deťom a ďalším generáciám!

Autor je predseda mimoparlamentnej politickej strany ODS - Občianski demokrati Slovenska.

Členovia sa hlásia k odkazu M. R. Štefánika a v Bystrickej deklarácii občianskych demokratov Slovenska si za svoje motto zvolili "Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť!"