Začína sadať vojnová hmla

Ale môžeme premýšľať o príčinách a následkoch.

Koncentrácia cudzích vojsk okolo hraníc so susedným štátom pochopiteľne vyvoláva obavy a nedôveru. Najmä, ak je podporovaná nepriateľskou a nátlakovou rétorikou. Ak by sa Ukrajina pokúsila vyslať drony nad územie suseda, kde sa masívne koncentrujú ofenzívne vojenské zoskupenia, nebolo by to v súlade s medzinárodným právom.

Bolo by to však pochopiteľné, hoci neospravedlniteľné. Ukrajina, ktorá nemá vlastné satelitné prostriedky a má limitované možnosti strategického prieskumu, by mohla mať nutkanie pozrieť sa, nakoľko je hrozba agresie reálna. Momentálne naisto nevie, či ide len o rusko-bieloruské cvičenie alebo o prípravu vojenskej ofenzívy. Ale nemala by sa dať pri tom chytiť.

S týmto predpokladom a bežným sedliackym rozumom kalkuluje aj druhá strana. Vytvára jej to priestor na generovanie falošných obvinení, ktoré sa v propagande celkom dobre predávajú. Lebo naozaj nik nemôže na sto percent vylúčiť použitie dronov. Aj falošný príbeh bude znieť uveriteľne. Koniec koncov tieto drony by mohli byť aj vlastné ruské alebo bieloruské a po ich zaistení vydávané za ukrajinské.

Pri takejto koncentrácii vojsk a napätia na hraniciach budú zákonite vznikať falošné aj skutočné incidenty. Bolo tomu dokonca aj bezprostredne pred posledným konfliktom v oblasti Náhorného Karabachu.

Ak jedna strana systematicky tvrdí, že Ukrajina niekoho ohrozuje, mohol by mať záujem na tom, aby na to boli aj "dôkazy". My by sme mali pamätať na to, že to okolo územia Ukrajiny sú z troch strán neobvykle veľké zoskupenia cudzích vojsk. Práve preto je potrebné mať účinné opatrenia na posilnenie dôvery a predchádzanie rizík. Sú súčasťou nedeliteľnej bezpečnosti v súlade so zásadami OBSE, na ktoré sa občas Rusko vehementne odvoláva.

Pred pád dňami nariekal líder samozvanej DĽR Pušilin v ruskej televízii, že hrozí bezprostredný vojenský útok Ukrajiny na Donbas. Úplne náhodou toto alarmujúce vyhlásenie prišlo práve v deň doručenia odpovedí Washingtonu a Bruselu na ruské požiadavky (ultimátum) z 15. decembra minulého roku. Vojnová hmla (fog of war) začína sadať na celú oblasť a je pravdepodobné, že v nej budú viať falošné vlajky a falošné hrozby.

Čo z tejto hmly vylezie?

Zdroj: Minsk obvinil Kyjev z narušenia hranice pomocou dronov, Ukrajina to popiera | Aktuality.sk