Kde bol pán dekan Burda doteraz?

Pán dekan právnickej fakulty UK sa v najnovšom rozhovore vyjadril k dianiu v exponovaných kauzách. Pozorne som si prečítal jeho vyjadrenia a musím priznať, že ma jeho komunikácia v posledných mesiacoch stimulovala k polemike. Jednoducho som sa nedokázal ubrániť otázke v nadpise.

Pán Burda sa rád vyjadruje v médiách, podobne ako sudca Šamko. Ani jednému z nich podľa mňa nejde až tak o pravdu a už vôbec nie o spravodlivosť. Spravodlivosť nielen ako teoretický koncept, ale aj praktický výkon práva a udržiavanie pravidiel a rovnováhy v spoločnosti. Oni len verejne vyvažujú názory, aby právnická kasta nestratila postavenie.

/Edit:/ Trpia pri tom selektívnou amnézou. Keď sa tu diali neuveriteľné mafiánske svinstvá a kolosálne ohýbanie práva, k tomu som ich nepočul vyjadriť sa ani raz. Ale možno som len nepozorný čitateľ a poslucháč.



Za socializmu sa právo zneužívalo na podporu mocenského postavenia vládnucej strany a ideológie. No to, čo sa stalo po novembri 1989, nebola obnova spoločnosti a právnickej profesie, ale totálny rozklad a vinu na ňom nesú aj právnické fakulty. Už tam sa mnohí nádejní právnici infikujú nevyliečiteľnou nákazou a krutá prax ich už len dorazí. Stali sa totiž dve veci:

1) Došlo k totálnej dehumanizácii justície a práva ako takého a vytratila sa z nich elementárna morálka. (Pozn. Sudca krajského súdu nemá problém verejne obhajovať cynického mafiánskeho sudcu, stačí pár teoretických a občanom nezrozumiteľných konštrukcií).

2) Justícia a širšia právna kasta sa stali úplne nezávislými a to aj od práva a postavili sa nad ústavu a zákony. Tento pocit nadradennosti je v nich pestovaný od prvého semestra štúdia. Nie je dôležité, čo je pravda, ale ako dobre klamstvo zdôvodníš.

V prípade fekálny fantóm som sa obracal na všetky právne a právnické autority v tomto štáte, na všetky fakulty a verejne známych právnikov. Bezvýsledne. Cynickej mase tzv. právnikov je jedno, či Vás na ulici znásilnia alebo zabijú pod zámienkou výkonu práva.

V tej kauze bol použitý princíp prezumpcie viny a nestačilo ani nespochybniteľné preukázanie neviny obvineného. Sudca Molnár odsúdil Martina Macka aj za skutok, u ktorého neexistoval žiadny ani len nepriamy dôkaz a aj poškodená ho na hlavnom pojednávaní neoznačila za páchateľa. Odsúdil ho aj za skutok, kde obžalovaný bol preukázateľne v práci, čo je potvrdené viacnásobnými technickými prostriedkami a výpoveďami svedkov a naviac mal úplne iný vzhľad (10 cm bradu, páchateľ bol oholený). Na odsúdenie mafiánovi Molnárovi stačilo ničím nepodložené vyjadrenie prokurátora, že on alibi neverí a ostrihanie brady Martina Macka pred fingovanou rekogníciou.

Sudca Šamko sa verejne zastáva takéhoto sudcu Molnára a teraz bude možno on rozhodovať prípad Martina Macka. Čo môžeme čakať? Tejto špinavosti aktívne pomáhalo 7 sudcov a 4 prokurátori a zvyšok právnickej obce sa tomu nečinne prizeral. Sudkyňa Kosová dokonca verejne popierala, že by sa také niečo mohlo v našej justícii diať. Ospravedlní sa niekedy? Je mi z niektorých právnikov na zvracanie.

Ak chce pán Burda niečo urobiť pre spoločnosť, tak by mal začať tým, že sa každý deň ráno pozrie do zrkadla a na chvíľu sa zamyslí, či by niečo v daný deň nemohol urobiť inak. Rád mu pošlem celý spis Martina Macka, nech sa ako právnická autorita nevyjadruje len ku svojim kolegom "vrajprávnikom" ako Danko, Fico či Kaliňák, ale nech sa vyjadrí k prípadu skutočnej obete systému, ktorého je on spolutvorcom. Nech verejne potvrdí alebo vyvráti obhajobu Martina Macka pred justičnou mafiou.

Až nájde na toto odvahu, potom ho začnem pozorne počúvať. Inak sú to len taľafatky právnickej kasty, ktorým bežní občania nerozumejú a karavána ide ďalej.

Ak sa chcete nechať stimulovaať aj Vy, celý rozhovor s pánom Burdom nájdete tu:

HNonline.sk - Eduard Burda pre HN: Desí ma, že v tomto štáte sa môže stať komukoľvek čokoľvek

Dovetok namiesto diskusie:

Samozrejme, že generalizujem, resp. som použil hyperbolu. Inak by si moje vyjadrenie asi ani nikto nevšimol. Bohužiaľ, takto to dnes je. Týmto sa samozrejme ospravedlňujem všetkým tým čestným právnikom, ktorý si udržali profesionálnu česť a nepodľahli tlaku prostredia. Poznám takých veľa a na takých treba aj stavať reformu systému. Príspevok bol zameraný viac na apologetikov ako páni Burda a Šamko.