Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?

DenníkN priniesol rozsiahly článok o tom, ako zle dopadol Nočný vlk Hambálek. Nejdem hodnotiť článok. Je dobre vyzdrojovaný, technicky napísaný dobre. Dali mu titulok "Bez varovania a šance niečo vysvetliť. EÚ zmrazila majetok podnikateľa Hambálka, ktorý pomáhal Putinovým vlkom."

Druhou stranou mince je, že Hambálek verejne podporoval tých, ktorí rovnako bez varovania v skorých ranných hodinách 24.2.2022 začali bombardovať ukrajinské mestá a dediny, vraždiť nevinných obyvateľov.

Bez varovania a prípravy, milióny žien a detí museli opustiť svoje domovy a vlasť. Mnohí sa nemajú kam a ku komu vrátiť. Ich domovy boli zničené a ich príbuzní zavraždení. Urobili to tí, s ktorými pán Hambálek celé roky kolaboroval.

Kto je na tom horšie?

Podnikateľ Hambálek, kolaborujúci s ruskými agresormi alebo milióny trpiacich Ukrajincov? Toto je na miske váh! Dopad na podnikateľa Hambálka je drastický. Ale vyrovná sa utrpeniu miliónov Ukrajincov, ktoré spôsobili tí, s ktorými kolaboroval tento podnikateľ? O tom sú sankcie EÚ! Je to vojna, ktorú vyvolali Hambálkovi partneri a toto sú kolaterálne škody. Príčina a následok.

Aj vďaka presúšaniu sa s podporovateľmi a aktívnymi účastníkmi agresie a nelegálnej anexie Krymu, aj vďaka organizovaniu motorkárskych klubov na štýl Nočných vlkov a osobnému veleniu ich európskej centrále, podnikateľovi Hambálkovi rástol amorálny zisk. Teraz na neho doľahlo podnikateľské riziko. Kto sa hrá s ohňom, môže sa aj popáliť!

Občanovi Hambálkovi sa priamo nestalo nič. Ak bol aspoň trochu príčetným podnikateľom, mal oddelené podnikanie a osobný či rodinný život. Na podnikateľa a kolaboranta Hambálka doľahli sankcie EÚ. Možno tvrdo, ale absolútne správne a v súlade s morálkou aj civilizačnými a ľudskými hodnotami, ktoré naše spoločenstvo vyznáva. Hambálek na kolaborácii zarábal a teraz vďaka kolaborácii krachuje.

Samozrejme, štát by mal použiť test proporcionality a posúdiť, či dopad sankcií nie je neprimeraný aj na jeho rodinu. Hambálek má na to v právnom štáte nárok. Obete tých, s ktorými Hambálek kolaboroval, už žiadnu šancu na nápravu krivdy nedostanú. Hambálkovi kumpáni vykonali neodstrániteľné škody! Nezvratne zabili tisícky nevinných a zničili ich obydlia.

Tisíce poctivých ukrajinských podnikateľov prišli o všetko, čo si celý život budovali. Nekolaborovali s nikým. Rozhodli o tom zločinní priatelia pána Hambálka.



Neverím na prvý pohľad dojemnej spovedi, že snáď mu nezoberú aj vodu z vodovodu. Namiesto toho si kladiem hypotetickú, ale potrebnú otázku: Ako by sme sa pozerali na Hambálka, keby jeho priatelia bombami a raketami zabíjali tisíce slovenských občanov?

Keby sa ruské okupačné tanky a kolóny Nočných vlkov s ruskými vlajkami, či červenými zástavami s kladivom a kosákom premávali po ruinách našich miest a obcí, čo by robil podnikateľ Hambálek? Vítal by sa s pokrvnými bratmi vrúcnymi objatiami alebo by protestoval?



Hambálek možno dostane časť svojho majetku naspäť. Tisícom mŕtvych ich život už nikto nevráti! Miliónom Ukrajincov ich zdevastovaný život už nikto plnohodnotne nenapraví. Bude stačiť smiešne odškodnenie z majetku kolaborantov s agresormi? To je skutočná morálna dilema, ktorú by sme mali riešiť!