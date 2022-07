Nahrávka Kočnera a Trnku odkrýva krutú slovenskú realitu

Žijeme v mafiánskom štáte. Súdna znalkyňa Zdenka Sabová na súde potvrdila, že známa nahrávka je autentická a celistvá a teda zaznamenáva skutočný hovor medziu mafiánom a bývalým generálnym prokurátorom.

Dámy a páni,

na nahrávke skutočne počujete ex generálneho prokurátora SR, ako sa baví s mafiánom o špinavostiach, vydieraní Slava (toho, ktorého štát miliónmi odškodňuje), guľkách do hlavy a špinavých peniazoch z korupcie a vydierania. Napriek tomu je Trnka stále prokurátorom, podobne ako Šufliarsky a možstvo ďalších gaunerov.

Teraz príde na rad "právny purizmus" právnickej mafie a budú argumentovať nelegálnosťou vyhotovenia a získania nahrávky. Na druhej strane, keď vyšetrovatelia a prokurátori vyrábajú falošné dôkazy a podáte na nich trestné oznámenie, tak sa Vám priamo vyhrážajú.

Naviac, nahrávku zhotovil jeden z účastníkov a nie OČTK. Takže zásah do súkromia si môže Trnka riešiť s Kočnerom, ale bude len veľmi ťažko pre advokátov preukázať manipulatívne alebo nezákonné získanie dôkazov zo strany OČTK. Teda podľa mojej laickej úvahy, nahrávka je objektívna vec, majúca spôsobilosť byť zákonným dôkazom zachytávajúcim nejakú udalosť majúcu vzťah k trestnému konaniu. Ale pripúšťam,. že pri tuposti a predajnosti niektorých slovenských právnikov sa môže stať akékoľvek prekvapenie.

To, čo počujete na nahrávke je hrozné a v normálnej demokratickej krajine by to bol dôvod na okamžitú hĺbkovú očistu prokuratúry a všetkých bezpečnostných zložiek. Nič také sa nestalo a ani nehrozí. Bohužiaľ. Napriek tomu som presvedčený, že Trnka je ešte stále tá menšia časť zla a v dnešnej prokuratúre sú ďaleko spoločensky nebezpečnejší ľudia ako on.

Trnku poznám ešte zo strednej školy a aj táto nahrávka ma utvrdzuje v tom, že Dobroslav Trnka bol len zbabelec a mafiánsky poskok, ktorý istým mafiánom nedokázal povedať nie. Trnka predstavuje síce veľmi vážnu, ale len individuálnu hrozbu s obmedzeným dosahom.

Mám obavu, že skutočná systémová hrozba priamo ohrozujúca ústavné ziadenie SR a bezpečnosť nášho štátu je prítomná v prokuratúre aj v súčasnosti. Je čas ju začať čistiť. Trnka by mal byť len začiatok, nie koniec očisty.

Spomínanú nahrávku medzi mafiou a bývalým generálnym prokurátorom SR si môžete vypočuť tu:

