Opakujem: Nie násiliu a extrémistickému teroru v uliciach!

Dňa 4.10.2022 som zverejnil verejnú výzvu adresovanú Fedorovi Flašíkovi, Martinovi Jakubcovi a Marošovi Žilinkovi s názvom „Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!“. Zostala bez reakcie.



Pán generálny prokurátor,



Vám to stále nedochádza, že aj Vy ste svojimi verejnými postojmi, kolaboráciou s ruským režimom masovo páchajúcim vojnové zločiny, protizápadnými postojmi a hlavne ostentatívnou toleranciou voči prejavom pravicového extrémizmu morálne spoluzodpovedný za tieto nezmyselné obete nenávisti? Keď tu Vaši podporovatelia a ruská piata kolóna organizovali pogromy na poslancov NR SR, ktorí v súlade so svojím mandátom schválili Dohodu o obrannej spolupráci, tak ste nekonali a naopak Vašimi preexponovanými proruskými aktivitami a vyplakávaním, že Vám nedovolili v NR SR prehovoriť (na to Vy nemáte žiadny vymáhateľný nárok), ste situáciu ešte zhoršili.



Boli ste to Vy osobne, kto svojím nezodpovedným verejným zdieľaním hoaxov ruskej ambasády o cintoríne v Ladomirovej prispel k šíreniu nenávisti a minimálne nepriamo prispel k zosilneniu nebezpečných vyhrážok voči starostovi, vrátane vyhrážok zabitím! Máte doma alebo v práci zrkadlo? Pozrite sa doň! Ak ste mali pochybnosti o postupe obecného úradu v Ladomirovej, mohli ste štandardným spôsobom nariadiť preverenie postupu, bez zavádzajúcich verejných vyhlásení dopredu. Ale Vy ste mali nezadržateľnú potrebu vyhovieť oficiálnym predstaviteľom vojnových zločincov z Ruska ako aj zapáčiť sa horde svojich extrémistických podporovateľov na sociálnych sieťach.



Pre Vás neplatí zásada zdržanlivosti prokurátora? Vy osobne ste dali podnet na disciplinárne konania v menej závažných prípadoch. Verím, že OČTK a Národná rada SR dôsledne posúdia Vaše konanie v tomto prípade.



Extrémistickí a proruskí aktivisti verejne vystúpili na Vašu podporu v súvislosti s Vašim nekompetentným postojom k Dohode o obrannej spolupráci a zneužili aj synov prípad vykonštruovaný nezákonne konajúcimi vyšetrovateľmi a prokuratúrou. Vyhotovili aj akýsi zoznam nepohodlných či nepriateľov. Dali mi na ňom poradové číslo 3. Vám to nevadí, pán generálny prokurátor? Je to nejaký čierny zoznam, alebo zoznam smrti, ak sa k moci dostanú tí, čo Vám chodia drukovať pod Váš oficiálny profil na sociálnej sieti?



Dňa 4.10. 2022 so Vám adresoval verejnú výzvu v reakcii na Vašu nečinnosť a v súvislosti s nenávistnou kampaňou a vyhrážkami násilím voči mojej rodine. Asi Vám ju budem musieť poslať cez veľvyslanectvo Ruskej federácie, lebo inak asi nehodláte reagovať, ani nehodláte chrániť naše životy a bezpečnosť. Špinavé útoky voči mne a mojej rodine pokračujú naďalej. A sú stimulované aj klamstvami konkrétneho média a podnecovaním extrémistického politika, ako aj nezákonnou činnosťou organizovanej skupiny páchateľov z radov polície a prokuratúry.



Nechcem po Vás nič iné, len aby ste boli lojálny ku Slovenskej republike, dodržiavali ústavu a zákony SR a riadne si plnili svoje povinnosti. To je také ťažké prestať bicyklovať a bratať sa s agresorom, ktorého odsúdilo aj Valné zhromaždenie OSN a rešpektovať našu ľudskú dôstojnosť?



1) Prokuratúra sa už 577 dní odmieta ospravedlniť za hrubé verejné lži v obžalobe. JUDr. Greško preukázateľne klamal, keď povedal presný opak ako to, čo zistil znalec a označil môjho syna za osobu, ktorá prechovávala v počítači a tablete videá, ktorého ho spájali so sexuálne úchylnými útokmi na bezbranné ženy. To sa mám pripútať o bránu generálnej prokuratúry, aby ste ukončili toto chrapúnstvo a povedali verejne mojej rodine prepáčte? Čakáte, až v dôsledku takejto špinavosti a podnecovania aj Vašimi podporovateľmi potečie znova krv? Trvá to už takmer sedem rokov a moja trpezlivosť toto znášať je na konci. Za prokuratúru zodpovedáte Vy, pán Žilinka. Ospravedlňte sa a uveďte klamstvo prokuratúry na pravú mieru! Razantne a verejne!



2) OČTK pod dozorom prokurátora generálnej prokuratúry už 547 dní hrubo porušujú § 199 ods. 1 Trestného poriadku. Už pred 547-mi dňami mal vyšetrovateľ rozhodnúť v tomto úplne jasnom prípade o začatí stíhania alebo odmietnutí podania. Takéto flagrantné porušovanie Trestného poriadku pod priamym dozorom generálnej prokuratúry je neospravedlniteľné! Za prokuratúru a dodržiavanie zákonov zodpovedáte Vy, pán Žilinka, nikto iný!



Dôrazne Vás týmto žiadam, aby ste buď okamžite začali konať tak, ako Vám ukladá zákon a to nielen v našom prípade, alebo okamžite odstúpili z funkcie generálneho prokurátora. To chceme čakať na ďalšie krviprelievanie? Slovensko potrebuje lojálneho generálneho prokurátora, ktorý chráni ústavu a zákonnosť, prokurátora, ktorý chráni práva všetkých občanov bez rozdielu a nie len hŕstky vyvolených obvinených. Nepotrebujeme niekoho, komu je viac ako zákon prednejšia popularita u extrémistov a rusofilov, či vzťahy s predstaviteľmi cudzej moci, ktorá považuje Slovensko za nepriateľa.



Pavel Macko, 13.10.2022

Pôvodnú výzvu si môžete prečítať tu:

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/nie-nasiliu-v-uliciach-a-extremistickemu-teroru