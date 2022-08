Rozmeňme si Matoviča na drobné.

Vždy keď narazím na nejakú zložitejšiu situáciu alebo problém, ktorý vyžaduje riešenie a ja sa v ňom neviem zorientovať, pokúsim sa si to v hlave rozložiť na jednotlivé časti, ktoré tento problém tvoria. Situácia s krízou na našej politickej scéne vyzerá tiež zložito a tak si ju skúsme „rozmeniť na drobné“.

SAS vyčíta Igorovi Matovičovi porušenie koaličnej zmluvy a znásilnenie legislatívneho procesu. Politici z OĽANO neustále opakujú, že SAS mala použiť veto ak sa im návrh nepáčil. Rozložme si tento problém na dve úplne jednoduché otázky:

Je koaličná strana povinná vetovať návrh, keď s ním nesúhlasí?

Je porušením koaličnej zmluvy hlasovanie koordinovane s nekoaličnou stranou?

Nečítal som koaličnú zmluvu a ani ju čítať nebudem. Vychádzam len z verejných vyjadrení koaličných poslancov. A vychádza mi to tak, že koaličnú zmluvu porušili jednoznačne hlasujúci za zákon. Nehovoriac o tom, že zákon bol prijatý po rokovaní a koordinácii s fašistami!!!!

Skúsme sa pozrieť aj na Matovičov rodinný balíček. Bol pretlačený parlamentom doslova za pár dní. Nemali možnosť sa k nemu vyjadriť odborníci. Nebola možnosť ho posúdiť z hľadiska verejných financií a efektívnosti vynaloženia týchto prostriedkov. Proste sa minie 1,2 miliardy podľa návrhu Igorovej hlavy a hotovo. Neviem či si voliči pred poslednými voľbami želali takéto riadenie štátu.

A čo ekonomická stránka? SAS hovorí o rozvrate verejných financií. Zákon má mať dopad na verejné financie približne 1,2 miliardy, čo je obrovské číslo. Ide však o pomoc len časti občanom krajiny. Kde sú dôchodcovia, sestričky alebo učitelia? Minieme obrovskú sumu peňazí úplne neadresne a neefektívne. Skúsim to vysvetliť úplne jednoducho. Najväčším problémom blízkej budúcnosti budú ceny energií. Naša rodina býva v malo rodinnom dome s elektrickým vykurovaním. Zálohovú platbu za elektrinu máme v súčasnosti vo výške 192 € mesačne. Podľa odhadu ÚRSO o náraste cien elektrickej energie od 1.1.2023 stúpnu naše mesačné náklady na cca 380 €. To som započítal aj garantovanú cenu elektriny od Sulíka na prvých 4000 kwh. Zvýšením prídavkov a bonusu dostaneme ako rodina pár eur navyše. Možno nebudeme mať za čo kúriť, ale deti budú môcť chodiť na krúžky. Aj keď neviem či ich tam budem mať za čo odviezť. Štát minie 460 miliónov eur úplne neefektívne na krúžky pre deti v čase, keď treba riešiť najmä likvidačné ceny energií alebo kolabujúce zdravotníctvo a školstvo. Ak sa Igor Matovič rozhodne každú jednu oblasť zachraňovať takto bombasticky a veľkoryso, tak nás čaká naozaj rozvrat financií a to veľmi, veľmi rýchly.

A čo Igorov návrh o zdanení ruskej nafty? Ja sa pýtam ako to pomôže mne, bežnému občanovi? Stále budem tankovať za 1,8 eura za liter nafty. Každý prepravca, podnikateľ bude ďalej tankovať za 1,8 eura za liter nafty a tieto náklady si premietne do svojich výrobkov a služieb. Všetko bude ďalej zdražovať lebo cena PHM má vplyv v podstate na všetky tovary a služby. Štát zdanením utŕži obrovské extra príjmy, ktoré všetci zaplatíme na pumpách a v tovaroch a službách. A potom príde Matovič s ďalším úchvatným nápadom ako zachrániť celú krajinu a peniaze sa minú absolútne neefektívne viď už spomínaný rodinný balíček.

Igor Matovič používať taký zvláštny slovník. Predpokladám, že ide o „slang“ pubertiakov z nejakého sídliska v Trnave. Rozoberme si teda jeho často používaný výraz „kryť chrbát“. Igor Matovič vyčíta často Richardovi Sulíkovi, že mu na rozdiel od Borisa Kollára nekryl chrbát. Rozmeňme to opäť na drobné. Všetky legislatívne návrhy a reformy potrebné pre plán obnovy, schválil parlament s krytím chrbta SAS a bez podpory SME rodina. Máme generálneho prokurátora, ktorý oslobodzuje jedného obvineného za druhým, bez možnosti opravného prostriedku a bez normálneho súdneho procesu. Ani tu nekryje SME rodina chrbát a odmieta zmenu, ktorá by zamedzila takejto nehoráznej svojvôli. Ja to vidím tak, že SAS „kryje chrbát“ vláde a občanom tohto štátu a Igorovi stačí keď ho nikto nekritizuje. Pripomínam, že aj Tibor Gašpar a Norbert Bödor len „kryli chrbát“ Robertovi Ficovi.

Veľa mojich známych sa pýta, že v čom je rozdiel oproti vládam SMER-u? Pri obedoch zadarmo opozícia vykrikovala, že ide o kupovanie voličov. Teraz OĽANO pretlačilo rodinný balíček za 1 200 miliónov eur a ešte v ten týždeň bolo celé Slovensko oblepené billboardmi s tvárou Igora Matoviča ako spasiteľa. Nikto nerešpektuje odborníkov a štandardný legislatívny proces. Keď počujem Borisa Kollára ako sa vysmieva z ústavu hodnoty za peniaze. On čo ani vysokú školu v podstate neurobil a myslím, že analytické výstupy tohto ústavu nie je schopný čítať s porozumením. Neviem, ktorý volič hlasujúci v posledných voľbách za zmenu, si predstavoval takéto riadenie krajiny. Igor vyhral voľby, ale ukázalo sa, že na to proste nemá. Igor Matovič útočí na všetkých, na novinárov, prezidentku, koaličného partnera a uráža každého občana tejto krajiny prakticky dennodenne.