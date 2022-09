Otvorený list pre predsedu SZĽH Miroslava Šatana od obyčajného fanúšika

Vážený pán Šatan,

slovenskému hokeju fandím desaťročia. Videl som Vás v reprezentácii niekoľkokrát naživo na MS (prvýkrát ešte v Poprade v C v roku 1994, inokedy som mal na sebe dres číslo 18), v roku 2002 som Vás vítal na Námestí SNP v Bratislave po zisku titulu majstrov sveta.

Ďakujem za príjemné zážitky.

Teraz už fandím s deťmi.

Prečo Vám píšem?

24.2.2022 Rusko napadlo Ukrajinu, pácha vojnové zločiny [1 - pozri poznámky a zdroje nižšie], vyhlásilo Slovensko za nepriateľskú krajinu. A to dokonca dvakrát [2]. KHL tento rusky pohľad propaguje [3].

Švédsky , fínsky, lotyšský [4] a český [5] hokejový zväz zakázal reprezentovať hokejistom hrajúcim v KHL.

IIHF vylúčila Rusko z medzinárodných súťaží [6].

V slovenskej reprezentácii by nemali byt hráči, ktorí po 24.2.2022 podpísali zmluvu s KHL. Ako fanúšik považujem reprezentantov za idoly, vzory pre ľudí. Podobne to vidí aj SZĽH.

V stanovách [7] SZĽH, bod 4.1.5 sa píše:

„Osoby, ktoré tvoria štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky sú povinné chrániť dobré meno slovenského hokeja a Slovenskej republiky a svojím správaním, športovým výkonom a vystupovaním na verejnosti byť vzorom pre hokejistov a ostatných občanov Slovenskej republiky.“

Môžu byť hokejisti, ktorí podpísali kontrakt po 24.2.2022 v KHL vzorom pre občanov Slovenska?

Nie, nemôžu. Ani keď vypijem liter vina a prižmúrim obe oči, je pre mňa neakceptovateľné, týchto hráčov považovať za vzory. Vzory by mali spĺňať aspoň nejaké morálne požiadavky.

Neviem, ako by som vysvetlil sebe a svojim deťom, že fandíme reprezentácii, kde sú hráči z KHL.

Hokej občanov Slovenska spája a prináša im radosť.A Vy osobne ste symbolom slovenského hokeja.

Ak v reprezentácii bude hráč z KHL, bude to spoločnosť rozdeľovať.

Nerozdeľujte spoločnosť.

Nech si ti hokejisti pokojne v KHL hrajú, ale nepozývajte ich do reprezentácie.

Sú to ľudia, ktorí mali prístup k správam, videli negatívne reakcie v okolitých štátoch, videli utrpenie Ukrajincov a aj tak podpísali spoluprácu s KHL. Nikto ich k tomu nenútil, neboli vydieraní ani mučení, ich blízki neboli v ohrození.

Chápem postoj, že politika a šport k sebe nepatrí. Ale z dôb Československa je najväčším hokejovým okamihom dvojzápas ČSSR - ZSSR na MS 1969. Práve preto, že vtedy hokej reprezentoval národ. Dvakrát sme zvíťazili, hráči si so súperom na znak protestu nepodali ruku. A ľudia to ocenili [8].

Zachytil som tiež vaše vyjadrenie [9], že chcete počkať do novembra, ako sa vyvinie situácia. Úprimne, nechápem, ako by sa mala situácia zmeniť, aby som zmenil názor. Jedine, že by Slováci v KHL boli tajná vojenská skupina, ktorá by po vzore Gabčíka s Kubišom [10] na Putina spáchala atentát. V tom prípade by som ich v reprezentácii rád videl.

S úctou

Peter Brejčák

P.S. Čo na to sponzori? Koľko hráčov asi odmietne pozvánku do reprezentácie a aká bude nálada v kabíne?

