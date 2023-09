Ministerstvo pod vedením Kaliňáka a Sakovej protizákonne nakúpilo zábrany za 2 mil. EUR, hoci v tom istom tendri vysúťažilo lepšie za 1,14 mil. EUR.

Milión sem, milión tam. Veď "oni" to zaplatia.

Sedmička na kandidátke Smeru - SSD Róbert Kaliňák dlhodobo rozporuje tvrdenia o predražených nákupoch na ministerstve vnútra za jeho éry a v kampani dokonca presviedča voličov o kompetentom riadení ministerstva v jeho podaní resp. v podaní jeho pravej ruky - Denisy Sakovej, dvojke na kandidátke strany Hlas. Je preto dôležité ozrejmiť, predovšetkým ich voličom, prípady, kedy štátu rozhodnutiami ministra a jeho funkčne najvyššie podriadenej (Denisy Sakovej) preukázateľne vznikla škoda veľkého rozsahu a zároveň žiadať o politické vyvodenie zodpovednosti - už pred voľbami a nie až po nich. Osobne mám za to, že osoby, u ktorých je preukázané, že v minulosti nekonali v prospech štátu ale v prospech iných záujmových skupín, nesmú mať opätovne prístup k verejným funkciám. A to má platiť tak pre Róberta Kalňáka ako aj pre Denisu Sakovú.

O tom, že predmetný prípad je mimoriadne vážny, svedčia v prvom rade čísla: škodu veľkého rozsahu určuje slovenská legislatíva ako škodu presahujúcu 133.000 EUR, v prípade nákupu protipovodňových zábran z decembra 2015 je preukázaná a zadokumentovaná škoda vo výške 855.000 EUR - čo je viac ako šesťnásobok zákonom stanovenej hranice pre škodu veľkého rozsahu. Zároveň je preukázané, že škoda štátu vznikla v priamej príčinnej súvislosti s rozhodnovaním ministra a v zmysle jeho pokynov aj jeho funkčne najvyššie podriadenej Denisy Sakovej, pričom obaja konali v rozpore so zákonnými a zmluvnými povinnosťami na hospodárne nakladanie s prostriedkami štátu ako aj princípom starostlivého a odborného posúdenia veci.

Po lopate:

Podobnú situáciu zažil zaiste každý, kto sa podujal na nákup väčších prác alebo tovarov - vyžiadate si ponuky od viacerých dodávateľov a tú s najlepším pomerom kvalita/cena si vyberiete. Ocitnúť sa v situácii, kedy by ste zaplatili za to isté alebo dokonca horšie dvojnásobok bežnej ceny, je presne to, čomu sa chcete vyhnúť. A ak by Vám toto urobil niekto, koho s dôverou poveríte, aby nákup pre Vás zrealizoval, takého človeka zrejme nenazvete inak ako podvodníkom a zlodejom. A presne takýto nákup urobili Kaliňák so Sakovou - na účet štátu. Ministerstvo pod ich vedením si pred nákupom síce ponuky vyžiadalo ako káže zákon, avšak spomedzi nich si vybrali tú najmenej výhodnú - takmer dvojnásobne drahšiu a čo je ešte horšie - s preukázateľne horšími kvalitatívnymi parametrami. Nuž, asi pošepkala pani Saková pánovi Kaliňákovi (podobne ako Pellemu na pamätnej tlačovke), že: “Veď oni na to budú hľadať peniaze…” Problém je, že týmito rozhodnutiami Kaliňák a Saková nielen viackrát porušili zákon, ale aj príslušné rámcové zmluvy, ktoré sami na ministerstve vypracovali a aj ich podpísali. Zo zákonnej a zmluvnej povinnosti postupovať hospodárne a s náležitými odborným posúdením, ktorou boli viazaní, si tak obaja spravili doslova trhací kalendár.

Technická analýza

Na jeseň 2015 ministerstvo vnútra pod vedením Kaliňáka a Sakovej vypísalo tender na protipovodňové zábrany s deklarovaným cieľom vysúťažiť celkovo 40.000m protipovodňových zábran. Len pre predstavu o akú veľkú zákazku sa jednalo - švédska spoločnosť, pre ktorú som vtedy pracoval, a ktorá v tom čase patrila v tomto špecializovanom segmente medzí lídrov v Európe, za 12 rokov svojej existencie dodala na globálny trh zhruba 25.000m zábran. Zopakujem za 12 rokov. Nezvyčajné (okrem veľkosti) na zákazke bolo aj to, že aj keď sa v skutočnosti obstarával ten istý tovar (prenosné protipovodňové zábrany), zákazka bola rozdelená na dve časti - každá po 20.000m. To, že sa v oboch častiach nakupovalo z hľadiska účelu a využitia to isté, dokladuje porovnávacia tabuľka s hlavnými parametrami pre oba typy vysúťaženej zábrany (viď tabuľka na konci textu). Z porovnávacích tabuliek zároveň jednoznačne vyplýva, že takmer dvojnásobne drahšia zábrana “typu U” od "českých kmotrov" z Gumotexu má v kľúčových technických špecifikáciách ako sú celková životnosť zábrany, kvalita použitých materiálov, možnosti nasadenia a aj rýchlosť stavby, podstatne horšie vlastnosti ako o polovicu lacnejší zábrana "typu K".

Inak povedané, zábrana typ U, ktorú ministrstvo vysúťažilo pri cene 399€/m bez DPH, je vyrobená z materiálov s podstatne kratšou životnosťou, nedokáže prekonávať terénne prekážky (schod, obrubník, terénna vlna) a čo je kľúčové, má oveľa vyššie nároky na montáž (a teda zásah trvá dlhšie a reálne zvyšuje rizko, že zábranu nestihnú záchranné zložky zložiť včas). Naopak, zábrana typu K, ktorú ministerstvo vysúťažilo za cenu 228€/m bez DPH, je vyrobená z kvalitnejších materiálov (celokovová konštrukcia bez plachtoviny), je variabilnejšia (kopíruje nerovný terén, dá sa zvyšovať) a čas aj obslužnosť je zásadne efektívnejšia. Zopakujem, že pri povodniach častokrát rozhodujú doslova minúty. Celkovo ministerstvo nakúpilo 5000 m lepšej zábrany typu K, avšak a to je to najdôležitejšie - napriek tomu, že malo vysúťaženú a v rámcovej zmluve zakontrahovanú opciu na nákup ďalších 15.000 m, z nepochopiteľných dôvodov nakúpilo aj 5000 m z dvojnásobne drahšej a horšej zábrany typu U. Štátu tak nákupom predraženého a horšieho typu zábrany preukázateľne vznikla škoda 855.000 EUR.

Právna analýza

Prečo tomuto prípadu venovať náležitú pozornosť a vyvodiť z neho aj politické dôsledky? V roku 2015 v zmysle vtedy účinného zákona o verejnom obstarávaní, samozrejme platilo, že ministerstvo má pri nákupoch povinnosť postupovať hospodárne a efektívne. A zároveň pre jeho štatutárnych zástupcov platilo (v tom čase R. Kaliňák a D. Saková), že jednotlivé nákupy boli povinní posudzovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Tak zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (R. Kaliňák) ako aj zákon o štátnej službe (D. Saková) jednoznačne hovoria o tom, že tieto osoby sú povinné v prvom rade chrániť verejný záujem a im zverené hodnoty. Z právneho hľadiska je však pikantnejšie ešte to, že do samotných rámcových zmlúv, ktoré nastavujú akési mantinely v rámci, ktorých sa má samotný nákup realizovať (kúpne zmluvy sa podpisujú až po elektornickej aukcii uskutočnenej na základe rámcovej zmluvy), Kaliňák so Sakovou vložili nasledovný článok 9.2:

“Pri uzavieraní kúpnych zmlúv počas doby platnosti a účinnosti tejto (rámcovej, pozn.) Dohody musí kupujúci (tj. Ministerstvo vnútra, pozn.) zohľadňovať ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov.”

Zhrnuté a podčiarknuté, Kaliňák so Sakovou v decembri 2015 rozbehli dve elektronické aukcie na protipovodňové zábrany. V prvej aukcii im vyšla cena o milón EUR s DPH nižšia ako v druhej. Navyše, v aukcii s o mlión vyššou cenou (typ U) sa im oproti ponukovej cene podarilo e-aukciou znížiť jednotkovú cenu z 424,25 EUR/bm bez DPH na 399 EUR/bm bez DPH (tzn. len o 5,9% ). Naproti tomu v e-aukcii, v ktorej vyhral lacnejší a aj kvalitnejší typ zábrany (typ K) bol dodávateľ Heston nútený (pod tlakom toho, že naša švédska spoločnosť šla do otvorenej súťaže) znížiť svoju prvotnú ponukovú cenu z 399,50 EUR/bm bez DPH až o 42,9% na 228 EUR/bm bez DPH. V tejto situácii by aj priemernému daňovému poplatníkovi bolo jasné, že v aukcii na zábrany "typu U" niečo nefunguje zvlášť, keď v tzv. kvalifikačnom kole pre uzavretie rámcových zmlúv s troma uchádzačmi sa ponuková cena v prvej e-aukcii, znížila cena zo 424,2531 EUR na 424,2500 EUR (Až tí traja, ktorí sa kvalifikujú pre uzavretie rámcových zmlúv následne medzi sebou súťažia v e-aukcii o najnižšiu cenu, za ktorú sa tovar nakúpi). Pikantériou je, že v zmysle ustanovení rámcových zmlúv, ktorými samo ministerstvo stanovilo, ako sa má postupovať vo finálnej e-aukcii na uzatváranie kúpnych zmlúv,* mali štatutári (Kaliňák, zastúpený Sakovou) pred podpisom kúpnych zmlúv dôsledne posúdiť obe aukcie z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti vynakladaných prostriedkov a tú najvýhodnejšiu podpísať. Lenže, R. Kaliňák než by mal toto urobiť, radšej šiel zrejme na ryby a D. Saková do skrášľovacej kliniky a po "vysúťažení" predražených zábran "typu U" bez zaváhania prihrali dodávateľovi Gumotex luxusnú zákazku. Ako sa povie, "malá" domov za jeden mega (doslovne)...

Otázka pre voličov/voličky - Keď si ešte raz pozriete porovnávaciu tabuľku nižšie a na mieste R. Kaliňáka alebo D. Sakovej by ste boli Vy, podpísali by ste takýto nákup predražených zábran?

Čo je na celej veci najzábavnejšie, ani jeden z nich sa ani len neunúval čo i len formálne odôvodniť predražený nákup. Cynik by povedal: "Veď na čo"? Veď orgány presadzovania práva vtedy viedli také nezávislé a nestranné osobnosti zo šatne Smeru ako bol Dušan Kováčik, Tibor Gašpar, Róbert Krajmer, Pavol Hraško, či Sakovej spoločník z lyžovačiek Branislav Zurjan...

*Samotný proces nákupu prostredníctvom rámcových zmlúv a následných e-aukcií som v opise pre tento blog, zjednodušil, aby sa bežný čitateľ nestratil v pomerne zložitých technikáliách.

Aj táto vláda mala škandály, je však jedno veľké ALE…

Platia výhrady, že aj za vlády Eduarda Hegera sa udiali pomerne nepekné škandály - asi najviac do neba volala miliónová dotácia pre Vlčanovu firmu z Envirofondu. Čo je ALE zásadný rozdiel: vláda podnikla všetky kroky k tomu, aby korupcia v štátnej správe nemala systémový charakter a ak sa stanú individuálne korupčné prípady, aby polícia tieto nezahladzovala, ale vyšetrovala. A to, že sa vyšetruje a stíhajú sa nominanti aj naprieč vládami aj E. Hegera/I.Matoviča musí vidieť každý. A kto nevidí, nech si pustí tlačovky R. Fica, kde úplne paradoxne obhajuje aj nominantov Sme rodina, kritizuje zásahy NAKA na PPA, ktorú vedú nominanti Vlčana (OĽaNO), kritizuje obvinenia voči bývalým šéfom SIS (Sme rodina) a jasne deklaruje, že jeho vlády, by sa také niečo neudialo. No samozrejme, že neudialo a verím, že príčetný volič aj presne vie prečo.

Finále

Je však potrebné v tomto smere vnímať aj argumenty Róberta Fica, že akékoľvek úkony (aj menej invazívne) zo strany slovenských OČTK by sa takto krátko pred voľbami, mohli javiť (jemne povedané) ako politicky nekorektné. Je preto dôležité, aby v tomto prípade z úradnej povinnosti uplatnila svoju vecnú príslušnosť európska pokuratúra, o ktorej nezaujatosti a nestrannosti, pevne verím, nebudú žiadne pochybnosti. V tejto chvíli je však najdôležitejšia iná zodpovednosť - tá politická. A tú máte možnosť vyvodiť, milí voliči a voličky už 30. septembra. Držím vám palce, aby ste sa rozhodli správne.

Pozn. Autor je kandidátom č. 83 politickej strany Demokrati vo voľbách do NRSR.

Protipovodňové zábrany typ K Protipovodňové zábrany typ U Hlavné parametre vysúťažených protipovodňových zábran zábrana zadrží vodu do výšky vodnej hladiny min. 1300 mm, je odolná proti hydrostatickému zaťaženiu do výšky 1350 mm je odolná proti nárazu prúdiacej vody do výšky vodnej hladiny 1300mm(požadovené obstarávateľom min. 1000 mm), je odolná proti nárazu prúdiacej vody do výšky vodnej hladiny 1200 mm, ZÁBRANA KVALITATÍVNE HORŠIA konštrukcia zábrany (bez tesniacich prvkov) je vyrobená z nehrdzavejúcich kovov, konštrukcia zábrany je vyrobená z pozinkovaných trubiek a plachtoviny s kratšou životnosťou a vyšším rizikom pretrhnutia samotnej koštrukcie, ZÁBRANA KVALITATÍVNE HORŠIA je odolná proti nárazu kmeňov – bez poškodenia zábrany pri rýchlosti 2,0 m/s, je odolná proti nárazu kmeňov bez poškodenia zábrany pri rýchlosti 2,0 m/s, pri priemere kmeňa 250 mm a dĺžke 1500 mm inštalácia protipovodňovej zábrany nevyžaduje žiadne predpripravené kotviace prvky v teréne ani iný zásah do terénu, výrobca však odporúča na hladkých nezdrsnených povrchoch (napr. betón) použiť jednoduché kotviace šróby, na mäkkých nespevených povrchoch zatĺkacie kolíky, inštalácia protipovodňovej zábrany nevyžaduje žiadne prídavné kotviace prvky ani zásah do terénu, ani vopred pripravenú základňu pre inštaláciu a je vyhotovená tak, že po vytvorení ochrany nepotrebuje kotviace body na uchytenie pre udržanie svojej schopnosti zadržať vodu, musí byť prevádzkovateľná v teplotnom rozsahu -30 až +50 °C, je prevádzkovateľná pri vonkajšej teplote v rozsahu min.-30 až +50 °C, má schopnosť rýchleho nasadenia (rozostavenie alebo rozloženie min. 10 m zábran dvomi osobami max. do 10 minút). minimálna obsluha až 4 osoby, rádovo pomalšie rozloženie a stavba, čo zásadne spomaľuje možnosti rýchleho zásahu, ZÁBRANA KVALITATÍVNE HORŠIA konštrukčné riešenie protipovodňovej zábrany musí umožňovať zmenu výšky hradenia protipovodňovou zábranou min. o 500 mm, Zakúpený typ zábrany neumožňuje, ZÁBRANA KVALITATÍVNE HORŠIA protipovodňové zábrany (jednotlivé diely) sa musia dať napájať do neobmedzenej dĺžky pri zachovaní schopnosti zadržať vodu, spájanie segmentov protipovodňovej zábrany musí umožňovať vytvorenie neobmedzenej dĺžky v rade za sebou a ich spojenie musí zachovaťschopnosť protipovodňovej zábrany zadržať vodu, protipovodňové zábrany umožňujú vytvorenie rohu pod uhlom 30° až 90o protipovodňové zábrany umožňujú vytvorenie rohu pod uhlom 30° až 90o VYSÚŤAŽENÁ CENA ZA 5000 M S DPH: 1.368.000 EUR 2.394.000 EUR