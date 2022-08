Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.

Útok na UA je ohromujúco zbytočnou tragédiou. Aj keby sa UA vzdala hodinu po napadnutí nepomôže to ani jednému bežnému rusovi. Skôr im pomáha toto besnenie. Ale iba morálne a formálne. Splachovacie hajzle nebudú ani o ďalších 100 rokov. RF nie je schopná žiadneho pozitívneho rozvoja. RF je schopná iba vraždiť, ničiť a rabovať. Je to v genetike jej mongolských vodcov. Žiadny um ani inteligencia. Iba mávanie šabľami a nepríčetný rev. Dokonca aj tú vojnu vedú bez taktiky, stratégie a na hulváta. Ukrajinu zasypali muníciou a telami vlastných vojakov. Ako pažravé kobylky.

Úvahy nad víťazstvom RF sú absurdné. RF nedokáže túto vojnu vyhrať, lebo to jednoducho nie je možné. Aj keby sa to stalo, je to iba otázka času. Samé prostriedky, akými sa o to Kremeľ pokúša, túto možnosť vylučujú. Definitívne.

Najhoršie je, že rusi nikdy neprestanú, lebo nikdy nič iné nerobili. Nedokážu myslieť inak a ani nechcú. Táto vojna neskončí na Kryme, ale jedine v Kremli. Možno nie teraz, ale raz musí.

Vojna v Európe nezačala vo februári 2022. RF by nikdy na UA nezaútočila ak by pred tým nevyhrala inú vojnu. Stredoveké vraždenie mohlo začať iba po tom, ako RF vyhrala vojnu 21. storočia - hybridnú. Vakcína Sputnik obsadila Slovensko a Maďarsko ako vojsko Varšavskej zmluvy. Nikto ho nechcel a pozval ho jeden nepríčetný magor.

Myslieť si, že masívne schvaľovanie útoku na UA na sociálnych sieťach, dlhodobé, systematické a organizované šírenie konšpirácií a hoaxov je nepodstatné a nemá na nič vplyv, že sú to len fejsbúky, je fatálny omyl. Na tento omyl sme v pandémii zaplatili všetci.

Totalitné režimy investujú enormné prostriedky do destabilizácie demokracie. Každý deň. V každom možnom komunikačnom kanáli. Investujú do nich toľko, ako do nábojov. Kúpili si komplet FB.

Vyšinuté, prosté, oklamané a zúrivé obete hybridnej vojny majú v demokratickom zriadení rovnaké volebné právo ako každý iný občan. A neváhajú ho použiť. Len preto parlamenty v strede Európy vyzerajú tak, ako vyzerajú.

Sme pred voľbami a scénar dobre poznáme. Kto najlepšie rozdelí a rozdrobí protivníka, ten bude panovať. Tam kde vzniknú nové "strany" (a dnes vznikla ďaľšia), tam je prehra zaručená.

Bolševikov na SK rozdelila až poprava nevinných, zlodejina ich znova spojí.

Skončí to, ako vždy, až v kostiach spoločnosti - v rozhádaných rodinách a priateľoch. Na konci tejto vojny nie sú masové hroby a kopec hrdzavého železa, ale rozvrátená spoločnosť a štát, ktorý sa nedokáže nijako brániť. Ničomu.

Uzurpovanie rodiny hŕstkou demagógov je jasný symptóm toho, ako rozvracia vojnový aparát totalitných režimov princípy demokracie.

Vplyv hybridnej vojny je rakovina. Liekom je osveta a vzdelanie. Práve a iba preto je školstvo v troskách a preto je nevyhnutné aby najlepšie nevzdelaní učitelia učili iba čo nevyhnutne treba. A to budú iba takí, ktorým stačí málo, lebo vedia, že na viac nemajú, alebo sa im jednoducho nechce - štvorkári.

Za stav školstva môžu iba bývalí komunisti, prepudrovaní na falošných sociálnych demokratov. Horší ako komunista je len bývalý komunista. Pre nich je múdry, vzdelaný a mysliaci volič nočnou morou. Bolševik potrebuje z detí v škole masu tupcov. A darí sa mu dokonale. Lenže tie deti sú vaše. Ako vyzerá školstvo dnes nie je ani náhodou náhoda. Je to stav, ktorý populistov a vagabundov drží pri kormidle. Je to stav úmyselný. Funguje.

Bolševik a bývalý komunista v RF nepotrebuje ani len gramotného vojaka. Stačí, ak ich je veľa a rozumejú povelu ako pes.

Na SK stačí vedieť montovať ... Čo vie jazyk, uteká.

Takto nejako si zrejme svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí predstavujú moji priebežne blokovaní "friends". Nie je náhoda že konšpirovali o utečencoch, že popierali alebo zľahčovali pandémiu, že ospravedlňovali vojnové zverstvá, že volia zásadne a už roky iba chrapúňov a tupcov podobných sebe. Sú to vždy tí istí.

Zbavujem sa ich na fb aj v živote. Nechcem a nemám si čo povedať s nikým, kto schvaľuje ohavné vojnové zločiny. A ani s nikým, kto sa snaží vo vražde hladať rácio.

S hrôzou sledujem mojich vajatajúcich priateľov, ktorí sa snažia nájsť v útoku na UA, pre ktorý neexistuje ospravedlnenie, racionálny dôvod. Tu predsa nemá človek morálky a zásad žiaden priestor pre pochybnosti.

Ten dôvod útoku je jediný a zrejmý - zotročenie alebo smrť cudzieho národa. Oni sa to boja priznať. Nechcú veriť, že človek môže byť tak odporným stvorením. Práve to, že je, je práve pre ich morálku niečo nepriechodné. Toto je tá civilizačná priepasť. A toto je príčina hľadania "iných" dôvodov a privierania očí. Rýchle a dokonalé odpovede, ktoré v novinách určite nenájdete sú ale vždy po ruke online.

Ja tvrdím, že v živočíšnej ríši neexistuje tvor schopný tak odporných vecí ako homo sapiens(?) ... sapiens(?).

Práve toto váhanie je tým najstrašnejším momentom tohoto konfliktu. Lebo tu nie je čo váhať. Práve táto neistota a pochybnosti sú príčinou toho, čo sa práve deje. Ak by sme si boli istí tým, kto sme a kam patríme, svojimi hodnotami, ak by sme poznali hodnotu slobody a boli v tom jednotní nielen u nás, ale v celej EU, mongol by sa ani neopovážil. Teraz nám toto všetko barbar krvavo pripomína. Znova. Čo nás to bude stáť záleží len od nás. Čím dlhšie budeme váhať ... tým viac. Znova.

Ak aj by bola (a nech hoci aj je) agresia RF odpoveďou na politiku západu, je toto besné vraždenie a ničenie iba dôkazom neschopnosti kolabujúcej totality odpovedať politikou. Len či a kedy nájdeme na tú hrôzu odpoveď my.

Ak je každá totalita je vládou sprostých tak sa bojím pozrieť na hradný vŕšok.

Vždy je to o ľuďoch.