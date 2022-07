Nový grafikon-správna cesta? Podľa mňa nie.

Podľa tohto návrhu by nemali na trati Bratislava – Košice zastavovať rýchliky v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá a Margecany. Hlavným cieľom tohto návrhu je skrátiť jazdnú dobu z Bratislavy do Košíc o 25 minút. Vynára sa tu viac otázok.

Stojí to za to? Koľko ľudí, ktorý nastúpia do rýchlika v Bratislave ide až do Košíc? Nevyužívajú títo cestujúci radšej IC vlaky? Budú chodiť presne a naozaj prídu do Košíc o 25 minút skôr? Kúpeľné mesto Piešťany má zostať bez rýchlika? Takto sa podporuje turistický ruch?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pozrime sa bližšie na argumenty tvorcov návrhu. Vraj rýchliky tu zastavujú často a miesto nich budú pre ľudí cestujúcich do práce nasadené regionálne vlaky. Tu sa ponúka vážna otázka, kto ich bude voziť, keď už teraz je výrazný nedostatok rušňovodičov? Nebudú sa odriekať a rušiť tieto vlaky, keď nebude dostatok personálu?

Argumentácia, že tieto stanice sú blízko seba navodzuje otázku prečo teda zostali stanice Bratislava – Vinohrady, keď odchádza rýchlik z hlavnej stanice, prečo po pár minútach má zastavovať, ak treba skrátiť jazdnú dobu? Ďalej sú blízko seba i stanice Púchov – Považská Bystrica, Vrútky-Kraľovany-Ružomberok- Liptovský Mikuláš, Štrba-Poprad, a prečo na to doplatilo akurát napríklad kúpeľné mesto Piešťany?

Leopoldov je prestupným miestom na Hlohovec a Nitru. Vraj budú regionálne vlaky na prestup ťahané až do Trnavy. V poriadku, ale zlepší sa tým komfort cestujúcich a čo prestup na Myjavu v Novom Meste nad Váhom? Do Trenčianskych Teplíc sa dostanete z Trenčína, ale autobusom, nie vlakom, to šlo len električkou z Trenčianskej Teplej. Tá sa stala len atrakciou, no vo vyspelom svete sú podporované práve železničné trate na úkor autobusovej dopravy. U nás nie? Margecany sú prestupnou stanicou na Gelnicu a do celej Hnileckej doliny, kde pracovných príležitostí nie je veľa a Margecany sú prestupom na Košice. Pritom Kysak zostal, hoci podľa vyššie uvedenej logiky autorov je prestup na Prešov možný v Košiciach. Čiže čo sa niekde používa ako argument sa inde nepoužilo. Prečo nie ? Podľa logiky autorov mohli zostať ako rýchlikové stanice napríklad Bratislava hl.stanica, Trnava (prestup na Nitru), Piešťany, Trenčín (prestup na Myjavu už odtiaľto), Púchov, Žilina (prestupy i na Banskú Bystricu), Kraľovany (Orava), Liptovský Mikuláš, Poprad, Margecany, Košice. Tiež by to malo logiku. Vybrali si iné, ale argumenty mi chýbajú. Prečo napríklad zostala Považská Bystrica a Piešťany nie? Veď medzi Púchovom a Považskou Bystricou sa za milióny vybudoval nový most cez Nosickú priehradu, tak ako sa tu využije zrušenie oblúkov a možná jazda rýchlosťou 160 km/h, keď bude stáť rýchlik v oboch staniciach? Veď to je argument prečo nestojí Leopoldov-Piešťany-Nové Mesto nad Váhom, neplatí rovnaká logika?

Celý grafikon je ponímaný ako šetriaci, čo sa síce dá chápať, len nie som si istý, či sa šetrí na správnom mieste a či by nebolo vhodnejšie sa zamyslieť nad zrušením cestovania zadarmo, ako rušením rýchlikových staníc.

Takéto rozhodnutia vyháňajú ľudí z vlakov do áut, čo je úplne opačný trend ako vyspelom svete, napríklad Nemecko, Švajčiarsko.

V poslednej dobe sa situácia s cestovaním vo vlakoch veľmi zhoršila – zníženie počtu vozňov v rýchlikoch spôsobuje preplnené vlaky, nezaraďujú sa reštauračné vozne ani v rýchlikoch do Košíc, čo u ľudí vyvoláva negatívne reakcie, o kultúre cestovania nemožno vôbec hovoriť a nový grafikon môže ešte viac zhoršiť situáciu.