Ako sa darí farmaceutickým spoločnostiam, po tom ako sa Covid upokojil

V posledných dvoch rokoch, keď svet bojoval s globálnou pandémiou koronavírusu, zaznamenali farmaceutické a zdravotnícke spoločnosti obrovské zisky a s tým aj rast ich akcií. Keďže sa situácia okolo pandémie upokojuje, alebo sa to aspoň zdá, rozhodli sme sa preskúmať niekoľko spoločností v sektore zdravotníctva, aby sme zistili, ako sa im darí a aké sú ich prognózy do budúcnosti, ak sa pandémia Covid nadobro odstráni.

Aké spoločnosti pôsobia v sektore zdravotníctva?

Podľa spoločnosti Finviz možno sektor zdravotníctva rozdeliť na výrobcov liekov, riadenú zdravotnú starostlivosť, zdravotnícke zariadenia, diagnostiku a výskum, zdravotnícke inštitúcie a biotechnológie. Keďže v tomto sektore pôsobí veľa spoločností, zameriame sa v analýze na najväčšie spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie. V oblasti riadenej zdravotnej starostlivosti a v sektore zdravotnej starostlivosti všeobecne je najväčšou spoločnosťou UnitedHealth Group Inc s trhovou kapitalizáciou 465,46 miliardy USD. Na druhom mieste nájdeme výrobcu liekov Johnson & Johnson s trhovou kapitalizáciou 458,99 miliardy USD. Prvých sedem miest obsadili americké spoločnosti, až na ôsmom mieste nájdeme európsku spoločnosť Novartis s centrálou vo Švajčiarsku, ktorá má trhovú kapitalizáciu 207,14 miliardy USD.

12 najväčších zdravotníckych spoločností podľa trhovej kapitalizácie. (zdroj: Zdroj: Finviz; Analýza: ApmeFX-Svoreň)

UnitedHealth Group Inc

Začneme najväčšou spoločnosťou v sektore zdravotníctva. Je zodpovedná za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, softvéru a poradenských služieb v oblasti dát. Skupina sa skladá z viacerých spoločností, ktorými sú UnitedHealthcare, OptumHealth, OptumInsight a OptumRx. Každá z nich je odborníkom v inej oblasti, a tak môžu pokryť širšie spektrum služieb. Možno práve preto sú najúspešnejšie.

Príjmy skupiny UnitedHealth Group v prvom štvrťroku 2022 dosiahli 80,1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 10 miliárd USD alebo 14 %. Zisk z prevádzkovej činnosti bol 7 miliárd USD, zatiaľ čo peňažný tok bol 5,3 miliardy USD. A najdôležitejší údaj pre investorov - spoločnosť vykázala zisk 5,27 USD na akciu a upravený zisk bol 5,49 USD na akciu.

Pohyb akcií UnitedHealth Group za posledných päť rokov. (zdroj: Zdroj: Trading Economics; Analýza: ApmeFX-Svoreň)

Ako je z grafu zrejmé, cena akcií je za posledných päť rokov v rastovom trende, s malými korekciami. V čase písania tohto článku sa nachádzala na úrovni 489,43 USD. Názory analytikov zo spoločnosti Tipranks udávajú nasledovné: 15 odporúča nákup, 4 držanie a žiadny analytik neuvádza predaj akcie. Cieľové ceny sú tiež veľmi optimistické. Najvyššia cieľová cena je stanovená na úrovni 665 USD, priemerná cieľová cena je na úrovni 588 USD, čo znamená, že podľa analytikov z Tipranks má akcia ešte veľký potenciál na rast.

Johnson & Johnson

Pokračujeme druhou najväčšou spoločnosťou v sektore zdravotníctva podľa trhovej kapitalizácie, spoločnosťou Johnson & Johnson. Táto spoločnosť je mediálne veľmi známa, ide o jednu z popredných spoločností, ktorá vyrába vakcínu na Covid.

Spoločnosť mierne zaostala za predpoveďami Wall Street pri oznamovaní finančných správ za prvý štvrťrok. Vykázané tržby boli 23,4 miliardy USD, v porovnaní s očakávanými 23,6 miliardy USD. Spoločnosť vykázala zisk 2,67 USD na akciu, pričom očakávaná hodnota bola 2,58 USD. Napriek tomu, že spoločnosť celosvetovo predala vakcíny Covid v hodnote 457 miliónov USD, konečný čistý zisk spoločnosti bol 5,15 miliardy USD, čo je 17 %-tný pokles v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021.

Aj keď sa zdá, že pandémia koronavírusu končí, spoločnosť má mnoho ďalších odvetví, ich objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD a spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších 10 firiem vo veľkosti predajov.

Pohyb akcií spoločnosti Johnson & Johnson za posledných päť rokov. (zdroj: Zdroj: Trading Economics; Analýza: ApmeFX-Svoreň)

Akcie spoločnosti Johnson & Johnson, rovnako ako akcie UnitedHealth Group, majú rastúci trend s občasnými korekciami. V čase písania tohto článku sa cena akcie nachádza na úrovni 173,71 USD. Desať analytikov spoločnosti Tipranks rozdeľuje svoj názor na spoločnosť takto: 6 z nich hovorí o kúpe akcie, zatiaľ čo 4 hovoria o jej držaní a nikto nepovedal, že je potrebné ich predať. Aj cieľové ceny sú stanovené skôr pozitívne, pričom najvyššia cieľová cena je 215 USD a priemerná cieľová cena predstavuje 193,70 USD.

Záver

Zdá sa, že obe spoločnosti majú pekné vyhliadky do budúcna, navyše sektor zdravotnej starostlivosti sa radí do defenzívneho sektora, ktorému sa darí aj v časoch neistoty. Zatiaľ čo UnitedHealth Group je silná a má dobré prognózy do budúcnosti, Johnson & Johnson vykazuje mierny pokles zisku v dôsledku situácie s končiacou pandémiou koronavírusu.