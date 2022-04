Biotechnologické firmy majú skvelú perspektívu. Príkladom je americký Regeneron

Fakt, že technológie sú pre výkonnosť súčasnej globálnej ekonomiky určujúce, podčiarkujú nielen najväčšie technologické spoločnosti známe pod skratkou FAANG, ale aj farmaceutické spoločnosti. Jednou zo všeobecne menej známych, avšak veľmi úspešných je popredná biotechnologická spoločnosť Regeneron, ktorá vyvíja lieky pre ľudí s vážnymi ochoreniami.

Výrazné úspechy pri výskume a vývoji

V roku 1988 ju založil mladý neurológ a odborný asistent Leonard Schleifer a uplynulých 35 rokov prinieslo firme pozoruhodný úspech. Medzi najväčšie úspechy patrí deväťkrát udelený súhlas na liečbu schválenú FDA a množstvo ocenení, medzi ktoré patrilo aj prvé miesto v globálnom prieskume Top Employer magazínu Science počas šiestich z posledných jedenástich rokov. Ich lieky pokrývajú široké spektrum chorôb – očné ochorenia, alergie, rakovina, kardiovaskulárne a metabolické choroby, hematologické choroby, bolesti, infekčné choroby a rôzne zriedkavé choroby.

Široké portfolio liekov na vážne choroby

Najpopulárnejšie lieky a liečby, ktoré má Regeneron v portfóliu, patria Arcalyst (na zriedkavé autozápalové stavy), Eylea (liečba bežnej príčiny slepoty u starších ľudí), Zaltrap (na metastatický kolorektálny karcinóm), Dupixent (na atopickú dermatitídu) a Inmazeb (vyrábaný liek troch rôznych protilátok, ktorý je vyvinutý na liečbu smrteľného vírusu Ebola). V posledných rokoch vyvíjali aj prípravky k liečbe Covid-u. K ich najväčším úspechom patria Casirivimab a Imdevimab, čo sú zmesi protilátok pre Covid-19, ktoré sa stali prvou kombinovanou terapiou s povolením FDA na núdzové použitie. Ukázalo sa, že táto liečba znižuje symptómy Covidu a znižuje hospitalizáciu. Minulý rok však WHO a FDA obmedzili ich používanie, pretože nebolo jasné, či budú vysoko účinné proti Omicronu.

Aktuálny výskum a projekty

Regeneron sa nevyhýba ani spoluprácam. S úspešnou nemeckou bio-tech firmou BioNTech rozšírili dohodu o liečbe rakoviny pľúc, ktorá sa začne treťou štúdiou. Liečba sa zameria na najbežnejší typ rakoviny pľúc, na pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc. Obe spoločnosti budú rovnakým dielom zdieľať všetky náklady na vývoj a v prípade úspechu to bude pre Regeneron ďalší veľký krok vpred.

Ďalšia spolupráca so Sanofi priniesla žiadosť o doplnkovú biologickú licenciu zo strany FDA, zameranej na rozšírenie označenia lieku Dupixent (na liečbu chronického ochorenia pažeráka - EoE). Rozhodnutie regulátorov sa očakáva začiatkom augusta. Ak bude žiadosť schválená, Dupixent sa stane prvým liekom na liečbu EoE v Spojených štátoch.

Regeneron tiež prezentoval povzbudivé výsledky fázy 2 pre ich vysoko dávkový Aflibercept. Injekcia lieči pacientov s vekom podmienenou degeneráciou sietnice. Nové údaje a správy ukázali obrovské zlepšenie liečby. Spoločnosť uviedla, že tieto výsledky predstavujú zaujímavý potenciál pre Aflibercept na udržanie a zlepšenie videnia v porovnaní so štandardnou starostlivosťou Eylea, čo je tiež ich produkt.

Financie

Regeneron vykazuje každý rok lepšie a lepšie výnosy s jedinou výnimkou v podobe roka 2018, kedy boli výnosy nižšie ako rok predtým. Regeneron tiež neustále zlepšuje svoje príjmy: v roku 2020 to bolo 8,5 miliardy dolárov, avšak posledný rok už 16 miliárd dolárov, čo znamená takmer 100 % nárast.

Cena akcie je v súčasnosti o niečo nižšia ako 700 dolárov, čo predstavuje nárast o 44,08 % za jeden rok. Z 15 analytikov odporúča deväť kúpu akcie, päť si myslí, že treba akcie držať a len jeden analytik hovorí o predaji. Cieľové ceny, ktoré vychádzajú z ich odhadov, sa pohybujú v priemere okolo 700 dolárov, pričom najvyššia je 843 dolárov, čo znamená približne o 20 % vyššiu cenu ako súčasná. Pri súčasnej cene je trhová kapitalizácia Regeneronu 75,80 miliárd dolárov.

Regeneron sa vyskytol aj v analýze firiem pre potenciálne rozdelenie akcií. Spoločnosti sa darí skvele a je fundamentálne a finančne stabilná. Rozdelením akcií (splitom) by mohla prilákať viac investorov, pretože 700 dolárov za akciu môže byť pre drobných investorov príliš drahé. Ak sa spoločnosť rozhodne pre rozdelenie akcií, môže to mať pozitívny efekt, podobne ako to bolo napríklad u Tesly a Nvidie. Nie je to však pravidlom.

Pohyb akcií Regeneronu za posledných päť rokov (zdroj: Zdroj: Trading Economics)

Firma s perspektívou rastu

Ak to zhrnieme, Regeneron vyzerá ako atraktívna spoločnosť najmä kvôli dobrým výnosom a finančnej stabilite. Svojím zapojením do mnohých rôznych projektov je na dobrej ceste udržať si neustály rast svojho podnikania, čo by sa malo pozitívne prejaviť na ďalšom vývoji ceny akcií a záujme investorov. Investovanie do farmaceutických akcií, ktoré majú neustále vo vývoji a testovaní nové lieky, má jednoznačne zmysel. Keď prídu na trh a budú schválené, majú potenciál zvýšiť cenu akcií.