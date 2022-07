Do akej miery ovplyvnia nové varianty Covidu európsku ekonomiku?

Pandémia, ktorej stále čelíme, pred dvoma rokmi zásadne otriasla svetovou ekonomikou. Boli sme svedkami bankrotov malých spoločností, prepúšťania ľudí a prakticky by sa dalo povedať, že sa celý svet na istý čas zastavil. Aj keď je situácia s Covidom v tejto chvíli pomerne pokojná, stále existuje veľká pravdepodobnosť, že počet prípadov bude rásť a opäť môže obmedziť svetovú ekonomiku. V nasledujúcich riadkoch som sa pozrel na možné scenáre ďalšieho vývoja a možnosti, ako sa ochrániť pred dôsledkami opätovného spomalenia ekonomiky.

Ako Covid šokoval trhy

Epidémia Covidu sa začala v decembri 2019 v Číne. Keďže sa nachádzala na opačnom konci sveta, nikto nepredpokladal, že sa dostane aj do Európy a spôsobí na trhoch také škody, aké spôsobila. Keď WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila svetovú pandémiu, viac-menej všetky trhy sa zrútili. Napríklad cena ropy klesla pod nulu, čo znamená, že ropné spoločnosti platili zákazníkom za to, aby si ropu zobrali zo zásobníkov. Tu však hovoríme o nerafinovanej rope, a nie o produktoch, ktoré sa tankujú do auta na čerpacích staniciach.

Výkonnosť ceny WTI ropy za posledných päť rokov (zdroj: Zdroj: Trading Economics; Analýza: Peter Svoreň/ApmeFX)

Kvôli kolapsu sa krajiny rozhodli pre tzv. kvantitatívne uvoľňovanie. Inými slovami, centrálne banky začali tlačiť do ekonomiky viac peňazí. Len za jeden rok sa náklady na Covid nahromadili na 5,2 bilióna dolárov. Napríklad druhá svetová vojna stála 4,7 bilióna dolárov (v dnešných dolároch). Len v Spojených štátoch predstavovali výdavky viac ako 13 biliónov dolárov, čo je viac, ako sa vynaložilo na ich 13 najdrahších vojen dohromady. Prezident Biden dostal do ekonomiky spolu 5,2 bilióna dolárov, aby pomohol spoločnostiam zaplatiť zamestnancov a dlhy, plus poslal bežným ľuďom finančnú podporu v podobe poukážok. Finančná podpora pre ľudí dosiahla spolu približne 1 bilión dolárov.

Na prvé počutie znie dobre, že vlády pomáhali svojim ekonomikám a ľuďom, avšak všetko má svoju cenu. A túto cenu platíme práve teraz, keď čelíme jednej z najväčších inflácií za posledných 40 rokov. Vyšším cenám sme čelili aj počas výluk, keď boli podniky pozastavené a celé hospodárstvo sa spomalilo. Ani náhodou sa však cenové nárasty nedajú porovnať s tými, ktoré sú na trhoch v čase písania tohto článku.

Situácia je dnes po kontrolou, ale...

Zdá sa, že situácia s Covidom je na celom svete pod kontrolou. Väčšina krajín zrušila cestovné obmedzenia, ako aj povinné nosenie rúšok v uzavretých priestoroch. Zdá sa však, že situácia v Číne je ďaleko od spôsobu života v Európe.

Zatiaľ čo zvyšok sveta žil relatívne normálnym životom, Čína bojovala s novými vlnami Covidu. Preto predstavila nové výluky, v niektorých častiach dokonca v dvoch fázach. Viaceré spoločnosti museli byť zatvorené na 2 týždne až 1 mesiac, a to vrátane Tesly a najdôležitejšieho partnera spoločnosti Apple v Ázii, Foxconnu. Napriek tomu, že Čína veľmi pokročila v očkovaní a očakáva sa, že do roku 2023 dosiahne 80 % zaočkovanosť starších ľudí, čelí vysokému počtu infekcií.

Európa a USA však majú odlišný prístup a zákazy cestovania a povinné používanie rúšok v uzavretých priestoroch už dávno neplatia. Ak si však vezmeme napríklad rovnaké obdobie roku 2021, situácia je veľmi podobná. Ľudia mohli cestovať, obmedzenia boli minimálne - väčšinou platilo, že ľudia museli mať negatívny test alebo byť očkovaní, avšak po skončení turistickej sezóny boli opäť zavedené zákazy vstupu do krajín a prísnejšie vnútroštátne opatrenia. Takže na to, ako budú vlády postupovať tento rok, si budeme musieť počkať ešte niekoľko mesiacov.

Čo sa môžeme naučiť zo situácie v Číne?

Ak bude scenár v Európe a Spojených štátoch rovnaký ako teraz v Číne a dôjde k zavedeniu rôznych výluk, ako aj zastaveniu činnosti podnikov, môžeme opäť očakávať veľký prepad hospodárstva. To isté, čo sa stalo Tesle a Applu kvôli Číne, môžeme očakávať aj v prípade spoločností so sídlom v USA a Európe. Spomedzi nich môžeme očakávať, že najväčší úder opäť dostanú cestovné spoločnosti, ako aj cena ropy. Scenár ropy je však v súčasnosti trochu iný, a to z dôvodu vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. V dôsledku embarga na ruskú ropu ceny prudko rastú. V niektorých krajinách dosahuje cena nafty dokonca viac ako 2 eurá za liter, zatiaľ čo pred vojnou sa cena pohybovala stabilne niečo nad jedným eurom.

Celkovo možno povedať, že ak budeme nútení k ďalšiemu zablokovaniu a pozastaveniu hospodárstva, bude to veľmi nepríjemný scenár pre už aj tak poškodené hospodárstvo v Európe. A napriek tomu, že časť viny za súčasnú infláciu možno pripísať kvantitatívnemu uvoľňovaniu, Európa sa rozhodla pokračovať v tlačení peňazí, aj keď už bude súčasnej zvyšovať aj úrokové sadzby. Čo v súvislosti s niektorými už spomínanými skutočnosťami nevyzerá ako dobrý nápad a z tohto dôvodu môžeme očakávať veľkú volatilitu na trhoch a najmä všetkého, čo súvisí s eurom ako spoločnou menou.

Trhy sa opäť zotavia, čo je príležitosť pre investície

Covid spôsobil veľký rozruch a šokoval svetové finančné trhy. A hoci nám hrozí, že budeme čeliť ďalšej vlne Covidu, vlády by sa mali poučiť z minulosti a už teraz byť pripravené prijať správne opatrenia v správnom čase. Viac o potrebných opatreniach budeme vedieť v septembri alebo októbri. Asi jedinou istotou v neistých časoch sú dnes akciové trhy. Tie za posledné storočie mnohokrát potvrdili, že po každej kríze sa dokážu vrátiť k rastu a prekonať pôvodné úrovne. To je príležitosť pre bežných ľudí, aby využili aktuálne príležitosti na finančných trhoch a investíciami z aktuálnej situácie vyťažili.