Fenomén omikron a jeho dopad na svetovú ekonomiku

Napriek tomu, že mutácia omikron nevykazuje vysoký počet hospitalizácií a úmrtí, tak sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou. V Európe by mala vyvrcholiť počas nasledujúcich týždňov. S vysokým počtom nakazených odhadujeme, že očakávané globálne oživenie spomalí tempo.

Dodávateľské výpadky

Narastajúci počet prípadov ochorenia na variant omikron môže spôsobiť nedostatok personálu a oneskorenie zásielok prepravovaných najmä v lietadlách. Počas zimného obdobia možno sledovať rapídny nárast počtu chorých ľudí a výpadok členov posádok v leteckých spoločnostiach. United Airlines nedávno oznámili, že znižujú počet letov až pokiaľ sa neodstráni nedostatok personálu v súvislosti s covidom, ktorý spôsobil tisíce zrušených letov v celom odvetví. Nastavené obmedzenia v dodávateľských reťazcoch v USA, Európe a Číne budú naďalej narúšať globálne fungovanie reťazcov a v neposlednom rade podporovať rastúcu infláciu. Tá si zase od centrálnych bánk bude vyžadovať agresívnejšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

Výkonnosť spoločnosti United Airlines Holdings Inc za posledných 5 rokov (zdroj: Zdroj: www.investing.com)

Neistota na akciových trhoch

Neistá nálada bude na trhoch pretrvávať počas celého roka 2022. Rast indexu S&P 500 by sa mohol výrazne spomaliť na cca iba 8 %. Napríklad technologický index Nasdaq Composite zaznamenal od úvodu roka pokles. V zásade však investori zostávajú celkovo pokojní, akciový trh je viac menej bez emócií s prerušením v podobe Santa Claus rally, ktorá záverom minulého roka posunula index S&P 500 na historické maximum.

Výkonnosť indexu S&P 500 za posledných 5 rokov. (zdroj: Zdroj: www.investing.com)

Pracovný trh bude krvácať

Predchádzajúci variant delta značne zasiahol globálny pracovný trh. S veľkou pravdepodobnosťou bude v prípade omikronu scenár podobný. Môže nastať zníženie ponuky práce aj dopytu po pracovnej sile. Ako následok budeme pozorovať nárast miery nezamestnanosti. Mnohí zamestnanci zostanú v karanténe, to znamená, že v nebudú fyzicky práci, avšak zostanú zamestnaní, čo prinesie nové pracovné obmedzenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dvíha varovný prst a varuje štáty EÚ, že viac ako polovica ľudí v Európe pravdepodobne dostane omikron do konca marca 2022. Posilňovacie dávky pôvodných očkovacích látok nemusia byť dostatočnou ochranou v prípade šírenia novej mutácie. WHO varuje, že stratégia očkovania založená na opakovaných posilňujúcich dávkach pôvodného zloženia vakcíny pravdepodobne nebude udržateľná a vírus infikuje polovicu všetkých ľudí v Európe.