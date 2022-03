Hviezda BioNTech za pár mesiacov výrazne pohasla. Firma sa snaží posilniť aktivity mimo covidovej vakcíny

Ani veľký úspech v jednej oblasti nezaručuje firmám trvalo vysokú trhovú kapitalizáciu. Dôkazom je firma nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech, ktorá v spojení s Pfizerom vytvorila prvú schválenú a celkovo jednu z najznámejších vakcín proti COVID-19. Firma totiž má od konca roka 2021 výrazné problémy so zvyšovaním hodnoty. Čo sa vlastne stalo a ako vyzerá jej budúcnosť?

Neuveriteľné výsledky v 3. kvartáli 2021

V treťom fiškálnom štvrťroku 2021, ktorý skončil 30. septembra, mala spoločnosť BioNTech vynikajúce výsledky. Výška zisku na akciu (EPS) bola 14,56 dolárov čiže výrazne vyššie ako očakávania analytikov Zacks Investment Research na úrovni 11,79 dolárov. BionTech, priekopník v oblasti biotechnológií, oznámil čistý zisk vo výške 3,2 miliardy eur pri celkových tržbách 6,1 miliardy eur v porovnaní so 67,5 miliónmi eur v rovnakom období minulého roku.

Hlavným dôvodom pre tieto pôsobivé čísla bol rýchly celosvetový nárast v dodávkach a predaji ich populárnej vakcíny Comirnaty, ktorú BioNTech vytvoril v spolupráci so známou spoločnosťou Pfizer. Spoločnosť k 2. novembru dodala vyše 2 miliardy dávok, keď získala povolenia od niekoľkých regulačných autorít na posilnenie schopností, výskumného potenciálu, skladovateľnosti produktov a ďalších aspektov podnikania a svojej ponuky.

A potom prišiel pokles...

Spoločnosť, ktorej spoluzakladateľmi boli deti tureckých imigrantov do Nemecka, plánuje v tomto roku vyrobiť až do 4 miliárd dávok. Čiže výrazne viac ako vyrobila doteraz.

Avšak analytici z Yahoo! Finance sú výrazne skeptickejší: očakávajú, že EPS firmy klesne na 8,27 dolárov a tržby sa znížia na úroveň 4,35 miliardy dolárov.

Za pesimizmom je hneď niekoľko dôvodov:

• Omikron nesplnil svoju rolu: 8. decembra akcie spoločností BioNTech a Pfizer začali klesať aj napriek tomu, že laboratórna štúdia ukázala, že tretia dávka ich vakcíny proti COVID-19 neutralizuje variant omikron. Tým, že sa omikron prejavil ako výrazne slabšia mutácia ako jeho predchodcovia, predaj vakcín výrazne oslabil a ceny akcií sa skĺzli dolu.

• Ubúdajúca dôvera: Keď BioNTech spolu s Modernou znížil koncom decembra 2021 svoje predpovede o covidovom predaji, čo bol to pre investorov impulz pre zaujatie medvedieho postoja a silnejší predaj podielov v spoločnosti BioNTech. Bol to opäť ďalší impulz pre oslabenie akcií.

• Neefektívna vakcína: K poslednému januárovému týždňu 2022 ukázali klinické testy v Izraeli, že štvrtá dávka vakcíny proti COVID nezabraňuje nakazeniu variantom omikron. Tento objav ešte viac „potopil“ už aj tak klesajúce akcie spoločnosti, a to o 13 % behom troch dní.

• Pohľady sa už nesústredia iba na pandémiu: Zdá sa, že začiatkom roku 2022 sa retailoví a individuálni investori začali pozerať aj na iné veci ako pandémiu, a to aj napriek silným a stabilným predajom vakcín nielen od zoskupenia BioNTech-Pfizer, ale aj od iných prominentných výrobcov vakcín vrátane spoločností Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. To isté sa stalo vo februári a akcie spoločnosti BioNTech ten mesiac klesli o 18 %.

• Dobré správy, zlé správy: V súčasnosti už začíname prehliadať prípady COVID-19 a pandémiu celkovo a brať COVID ako chorobu, s ktorou môžeme koexistovať, čo sú skvelé správy pre ľudstvo, ale zlé pre výrobcov vakcín. Akcie BioNTech klesli o vyše 4 % v marci

Celkovo akcie BioNTech (NASDAQ: BNTX) klesli o znepokojujúcich 40 % od začiatku roku 2022 a od vrcholu z úvodu septembra stratili už takmer 70 percent.

Vývoj ceny akcií BioNTech za posledných 12 mesiacov (zdroj: Zdroj: TradingView)

Očakávania sú stále výrazné

Keď sa pozrieme na budúce plány spoločnosti BioNTech, v zásade sa točia okolo dvoch hlavných cieľov okrem rozšírenia produkcie vakcín. Po prvé, spoločnosť plánuje zahájiť výrobu mRNA vakcín v Africkej únii okolo júna tohto roku. Toto je veľký krok k implementácii udržateľných end-to-end riešení dodávky vakcín v Afrike.

Po druhé sa očakáva, že firma naleje peniaze, energiu a úsilie do viacerých nových projektov, a to vrátane výskumu a vývoja. Ak sa jej to podarí, BioNTech naberie na obrátkach a ukáže sa ako hodnotná spoločnosť aj mimo pandemickej perspektívy.

Analytici z uznávaných finančných inštitúcií, vrátane Goldman Sachs a Morgan Stanley, očakávajú, že akcie BioNTech dosiahnu v priemere 273 dolárov s vysokým odhadom 400 dolárov a nízkym odhadom 146 dolárov. Priemerná konsenzuálna nálada je ešte naklonená tomu, aby investori akcie držali, takže sa odporúča vyčkať si na lepší vstupný bod pred nákupom akcií spoločnosti BioNTech.