Príklad firmy Medtronic ukazuje, že zdravotnícky segment môže byť v dnešných časoch bezpečným prístavom pre investície

Spoločnosť Medtronic bola založená v roku 1949. Pôvodom írska spoločnosť zaoberajúca sa vývojom medicínskej technológie má svoje korene v Dubline ale prevádzkové sídlo firmy by sme našli v USA. Môžeme ju zaradiť medzi svetových lídrov v oblasti vývoja medicínskej technológie s pôsobením vo viac ako 150 krajinách.

Firma s takmer 50-tisíc unikátnymi patentami

V portfóliu spoločnosti Medtronic by sme našli viac ako 49 000 patentov, približne 2,5 miliardy dolárov firma investovala do výskumu a vývoja, a takto by sme mohli pokračovať ďalej... Takýmito míľnikmi sa nemôže pochváliť hociktorá firma. Medzi posledné úspechy patrí aj získanie schválenia od FDA pre najnovšiu generáciu liečiva systému koronárneho stentu. Jedným z cieľov spoločnosti je presadzovanie noviniek a odstraňovanie bariér v starostlivosti, tak aby z týchto inovácií, ktoré zlepšujú životy, mohlo profitovať, čo najviac ľudí.

ESG prístup na poprednom mieste

Firma Medtronic sa snaží byť prospešná aj v prístupe k životnému prostrediu. Svedčí o tom ocenenie od spoločnosti 3BL Media, ktorá zaradila Medtronic do svojho každoročného rebríčka 100 Best Corporate Citizens, pričom vyzdvihla a ocenila výborný ESG prístup, transparentnosť a výkonnosť medzi 1 000 najväčšími americkými spoločnosťami.

Ziskovosť mierne sklamala

Vo februári boli zverejnené štvrťročné výsledky spoločnosti. Ak chceme hodnotiť vývoj akcií, tak Medtronic zažil zmiešaný štvrťrok. Zverejnené tržby počas februára nenaplnili prognózy a upravený štvrťročný zisk prekonal odhady o cent na úrovni 1,37 USD na akciu. Spoločnosť uviedla, že jej posledný štvrťrok bol poháňaný silným dopytom po jej kardiálnych zariadeniach. Medtronic má štyri prevádzkové a reportovateľné segmenty - Kardiovaskulárne portfólio, Medicínske chirurgické portfólio, Neurovedné portfólio a Diabetes Operating Unit, ktoré sa primárne venujú medicínskej terapii.

Výkonnosť spoločnosti Medtronic PLC za posledných 5 rokov (zdroj: Zdroj: Investing)

Ziskovosť rastie aj pri stagnujúcich tržbách

K dátumu 28. januára 2022, sa výnosy Medtronic PLC zvýšili o 8 % na hodnotu 23,6 miliardy USD. Pre bežných akcionárov vrástol čistý príjem o 58 % na 3,55 miliardy USD. Výnosy zreteľne odrážajú nárast sektoru Kardiovaskulárnej a cievnej divízie o 8 % na 8,46 miliardy USD, nárast segmentu Restorative Therapes Group o 10 % na 6,48 miliardy USD, nárast v segmente zvyšku sveta o 9 % na 11,48 miliardy USD, nárast segmentu v Spojených štátoch o 6 % na 12,04 miliardy USD.

Napriek tomu, že tržby v poslednom vykázanom štvrťroku stagnovali, zisky rástli. Zdravotnícky segment a spoločnosti z neho môžu byť v dnešných časoch „bezpečným prístavom“ pre investorov. Medtronic je jedna z najväčších spoločností a jej trhová hodnota 145 miliárd dolárov z nej robí významného lídra v tomto odvetví a zároveň zaujímavú príležitosť pre investorov.