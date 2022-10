Sú fintechy budúcnosť bankovníctva?

Tradičná fyzická prítomnosť bankárskeho priemyslu bola katalyzátorom ekonomickej prosperity a stabilizácie národných menových podmienok.

Korporácie aj domácnosti sa už desaťročia spoliehali na banky, aby im poskytli bezpečný spôsob ako požičiavať, požičiavať si a ukladať si ťažko zarobené peniaze.

Za posledných pár rokov ukázal nárast finančných technológií, skrátene fintech, obmedzenia tradičnej štruktúry bánk, teda to, čo tradičné banky nedokázali poskytnúť.

Fintech spoločnosti sa špecializujú na moderné služby, ktoré všetci potrebujeme. Umožňujú startupom aj jedincom prosperovať tým, že im ponúknu platformy, ktoré dokážu hladké a cenovo nenáročné služby, ktoré zvyšujú účinnosť platobných transakcií, mechanizmov požičiavania a ochrany majetku.

Od finančnej inklúzie až po asistenciu pomocou chatu naživo, fintech giganti ako Stripe, Klarna, Square a Chime sa prehrnuli cez dnešný zakorenený bankový priemysel a zmenili náš pohľad na realitu a na svet bankovníctva.

Ale sú skutočne budúcnosťou bankovníctva?

Vplyv finančných technológií

Fintech je v súlade s ideológiou bezhotovostnej spoločnosti. Mobilné aplikácie a platformy boli vytvorené, aby zlepšili finančné služby a posilnili ich digitalizáciu. Jedno zásadné odhalenie v bankovom priemysle je finančná inklúzia, najmä pre startupy s obmedzeným kapitálom.

To znamená, že spoločnosti, ktoré sa snažia vydať na vzrušujúcu cestu rastu už nemusia trpieť prísne požiadavky, ktoré zavádzali tradičné banky. Dôsledkom toho je, že startupy prosperujú a fintech spoločnosti sú hrdinovia, ktorí to všetko umožnili.

A nie len to, ale medzi službami, ktoré fintech spoločnosti ponúkajú by boli aj investičné rady. Toto by bolo veľmi užitočné pre nováčikov vo svete financií, bankovníctva a investícií. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú poskytovanie najvyššej bezpečnosti cez kyberbezpečnostné produkty a služby, ktoré chránia dáta a peniaze investorov a korporácií.

Aké veľké sú fintech a bude ešte rásť?

V roku 2018 mal podľa Business Research Company fintech priemysel hodnotu 128 miliárd dolárov. V roku 2021 to bolo už 136 miliárd dolárov a očakáva sa, že bude rásť zloženou ročnou mierou rastu 11,9 %, a teda dosiahne 267 miliárd dolárov v roku 2027.

Digitálna evolúcia finančných služieb donútila tradičné banky, napríklad Bank of America, Barclays, HSBC a iné, aby nasledovali nastupujúci trend on-the-go bankovníctva a rýchlych transakcií.

Výhody a nevýhody fintech

Finančné technológie priniesli veľa nových zistení v svete bankovníctva. Jedna výhoda pre korporácie aj pre jednotlivcov je lepšia dostupnosť. To znamená väčší tok peňazí, keďže pri fintech vám stačí mať prístup k internetu. Takže všetko, čo potrebujete, je zájsť si do najbližšej kaviarne a ste pripravení!

Ďalšou obrovskou výhodou fintech je rýchly čas odozvy. Fintech spoločnosti sú hrdé na to, že poskytujú rýchlu a efektívnu zákaznícku podporu cez telefonickú asistenciu, e-mail a chaty naživo. Podľa BBVA je priemerný čas odozvy väčšiny ponúkaných služieb medzi 10 minútami a 48 hodinami.

Keď to porovnáte s tradičnými bankami, je to veľký rozdiel. Je bežné, že človek čaká dni, ak nie týždne, aby si otvoril účet alebo na vystavenie debetnej/kreditnej karty. Dnes je to plynulý proces. Fintech mechanizmy taktiež znižujú náklady, keďže poskytujú nižšie poplatky ako tradičné banky.

Napriek tomu má fintech aj nejaké obmedzenia. Po prvé, žiadna fyzická prítomnosť znamená komplikácie, ak človek nebude mať prístup k digitálnym službám vysoko závislých na technológii. Toto taktiež vytvára obavy ohľadom ďalších záležitostí, napríklad, keď sa vyskytli problémy s poskytovaním samotných služieb.

A nie len to. Je neslávne známe, že fintech svet nie je tak prísne regulovaný ako tradičné banky. Nižšie regulačné štandardy vo fintech sú dvojsečná zbraň. Transakcie sú síce jednoduchšie, ale predstavujú väčšie riziko, keďže existuje menej opatrení.

Zhrnutie

Svet fintech je na vzostupe a bolo by ťažké ho teraz zastaviť. Prečo by ste ho vôbec chceli zastaviť? Fintech ponúkajú riešenia rozšírených problémov prívetivé pre používateľov a hoci sú teraz spájané s trochu vyšším rizikom, zdá sa, že veci sú skôr pozitívne.

Nepredstavujte si, že fintech začína ovládať financie, ale skôr ich transformuje. Korporácie prosperujú a tie, ktoré sú pevne zakotvené v dnešnom kapitalistickom svete, môžu ďakovať fintech.

Veľa budúceho rastu bude záležať od smeru, ktorým sa vyberie technológia. Ak sa naďalej bude zrýchľovať, je pravdepodobné, že fintech bude poskytovať ešte viac služieb upravených pre dnešné moderné potreby.