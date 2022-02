Vplyv lietania na náš zrak

Lenže aj obyčajný pasažier na palube lietadla by sa mal v súvislosti so svojou plánovanou cestou zamyslieť nad svojimi očami a ich prípadnými limitmi. Existujú kontraindikácie lietania v súvislosti s očami? Kedy by sme nemali lietať vôbec a ako vplýva bežné cestovanie vzduchom na naše videnie?

Ak ste prekonali závažnú operáciu očí, súvisiacu napríklad s opravou refrakčných chýb (napr. krátkozrakosť, ďalekozrakosť) alebo išlo o operáciu sietnice či rohovky, lietanie tesne po operácii sa neodporúča.

Pri oprave sietnice či transplantácii rohovky sa často využíva bublina špeciálneho plynu zmiešaného so vzduchom , ktorú lekár aplikuje priamo do oka. Bublina k sebe pritlačí vrstvy tkaniva, ktoré sa vďaka tomu správne hojí. Pri znížení tlaku v kabíne (k miernemu zníženiu tlaku približne na úroveň 2500 m nad morom dochádza aj v pretlakovanej kabíne dopravných lietadiel) sa táto bublina zväčšuje a zvyšuje sa aj vnútroočný tlak. Pokiaľ je vnútroočný tlak veľmi vysoký, môže poškodiť oko a v najhoršom prípade spôsobiť aj slepotu. Po takto závažných operáciách sa odporúča počkať s lietaním až do ukončenia celkovej rekonvalescencie a letieť až po doporučení lekára. Nikto predsa nechce riskovať.

Laserové operácie lietaniu nebránia

Pri refrakčných zákrokoch a laserových korekciách sú odporúčania menej prísne. V prípade laserovej operácie (či už LASIK alebo PRK) nie je známa žiadna kontraindikácia v súvislosti s lietaním, ale vo všeobecnosti sa odporúča počkať niekoľko dní až týždeň a absolvovať aspoň prvú pooperačnú kontrolu s vaším lekárom, ktorý posúdi proces hojenia. Vzduch v kabíne lietadla je suchší oproti bežnému vzduchu, čo nemusí operovaným očiam robiť najlepšie. Oči po operácii sú tiež náchylnejšie na infekcie, preto sa odporúča počas letu použiť antibakteriálne očné kvapky alebo aspoň umelé slzy. Pri náročnejších refrakčných zákrokoch ako je napr. implantácia vnútroočnej šošovky je lepšie s cestovaním počkať až do ukončenia celého procesu liečenia.

Iné zákroky, napr. operácia sivého zákalu (katarakta) nie sú v súvislosti s lietaním problematické. Mali by ste byť schopný letieť hneď na druhý deň po zákroku, v každom prípade sa však poraďte s vaším lekárom.

Ak máte problém s vysokým očným tlakom, nemusíte sa obávať - tlak v kabíne je regulovaný natoľko, že by vám nemal v prípade tohto ochorenia uškodiť. Po operácií glaukómu (zeleného očného zákalu) je potrebné sa poradiť s lekárom, letieť je možné až po úplnom zhojení.

Vo všeobecnosti je primárnou radou v prípade lietania v súvislosti s operáciami a ochoreniami očí: navštívte pred cestou svojho lekára a poraďte sa priamo s ním, či vám let odporúča alebo radí cestu odložiť.

Ako pomôcť zraku počas letu

Je faktom, že špecifické podmienky na palube lietadla majú vplyv na náš organizmus a samozrejme aj oči. Existuje však niekoľko tipov, ako zachovať svoj zrak aj počas letu v dobrej kondícii. Úplným základom je uprednostniť pred použitím kontaktných šošoviek okuliare. Zmenený tlak v kabíne a najmä suchý vzduch škodia očiam vo všeobecnosti a v prípade použitia kontaktných šošoviek sa to prejaví ešte výraznejšie. V kombinácii so spánkom na palube by vaše oči s nasadenými kontaktnými šošovkami mohli trpieť nedostatkom kyslíka a môže dôjsť k ľahkému opuchu rohovky, čo sa prejaví rezaním očí a neostrým videním. Ak už šošovky musíte použiť, ideálne sa vyhnite spomínanému „šlofíku“ a použite očné kvapky na zvlhčenie očí. Tie sa odporúčajú použiť preventívne v prípade akéhokoľvek letu. Je to to najmenej, čo môžete urobiť pre komfort svojich očí. S nadmerne suchým vzduchom bude bojovať celé vaše telo, preto nezabudnite na primeraný prísun tekutín, najlepšie čistej vody a použitie hydratačného krému na tvár, ruky či pery.

Oči a profesionálne lietanie

Je známe, že pilotom sa môže stať len človek s dokonalým zrakom. Podmienky sa rokmi zmenili a dnes sú na palubách tolerované u pilotov okuliare aj kontaktné šošovky, samozrejme ich funkčnosť musí byť dokonalá tak, aby zrak pilota dosiahol 100-percentnú ostrosť za každých svetelných podmienok. Dnes sa už pilotom dopravného lietadla môže stať aj človek po refrakčnej operácii laserom, pretože výsledky týchto bežných operácií sú vo väčšine prípadov vynikajúce.

Sám som operoval viacerých pilotov (športových aj dopravných) a veľmi sa teším, že aktívne lietajú aj naďalej.

Pri vojenských pilotoch je situácia trochu iná - na zdravotné nedokonalosti sa nahliada prísnejšie a napr. u stíhačov sa vyžaduje 100-percentný zrak bez korekcií. Potupne sa však mení aj to – dnes už vo svete nájdeme prvé príklady pilotov s operovanými očami. Napríklad kozmonauti majú oproti tomu väčšiu benevolenciu – sú prípustné okuliare, aj absolvovanie laserových operácií.