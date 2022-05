Excelentnosť sa nebude doprosovať moci analfabetov, len ticho odchádza zo Slovenska

Hokej ma MS - ale hej, dobré to bolo, aj zábava bola, aj osobné príbehy. Hlavne ten príbeh. Ten bude za rok 2022 fajnový a taký typicky Slovenský.

Narodil sa na Slovensku

Vyrástol a učil sa na Slovensku

Odišiel, lebo excelentnosť je inde ako na Slovensku.

No kde hral Slafkovský finále miestnej ligy? No kde? No vo Fínsku s 5 miliónmi obyvateľov.

Prajem im to, veď ako by som nemohol, sám som to na prelome rokov 1999 a 2000 so slovenským lekárenstvom v postmečiarovskej druhotnej platobnej neschopnosti vzdal.

Prajem to každému, kto využije svoje talenty, ktoré dostal od Boha v hrách v kocky zvanej crossing-ove a a chemotaxiový šprint (v Pohroní známy pod názvom "best swimmers").

Samozrejmá otázka, ktorá iste napadne každého je: Prečo neostali doma, prečo tu doma nemáme také podmienky, aby excelentnosť ostávala doma?

Tak sa pozrime na jednu udalosť ako z veľkej knihy o následkoch chronického nedostatku jódu.

Hlas neprišiel hlasovať, fašisti pridali hlasy Za

To boli dve podmienky, pomocou ktorých OĽaNO presadilo v diktátorskom režime kolotoč 1,2 miliardy eur od občanov cez dane a štát naspäť k občanom. Napriek odborníkom!

Keď Eduard Heger hovoril, citujem: "Som rád, že sa na tento návrh našlo dostatok koaličných poslancov.", tak hovoril o koalícii OĽaNO+Hlas+fašisti. On disponoval len 68 hlasmi, potreboval vyladiť stav snemovne.

Kult osobnosti Igora Matoviča túto koalíciu zlodejov a fašistov privítal slovami: "Som hrdý na to, že sa k nám pridali aj ľudia z ĽSNS a zo strany Život.".

Iste je každý z 721 166 voličov OĽaNO spokojný z touto demontážou právneho štátu, rozbehom šovinizmu a gardistického klérofašizmu, ktorý si zvolili.

Vždy nakoniec dostanete čo si zvolíte. Vždy. Najbližšie, keď sa budete sťažovať, že vám nevzali dieťa do škôlky pre nedostatok miest a VšZP vám nepreplatila liek na cystickú fibrózu či inú chuťovku, lebo bolo treba vrátiť za 50 miliónov vybrané doplatky na lieky. Ono je to jedno, docenti budú rekvalifikovaný na vedúcich krúžkov a lekári to dávno vzdali.

Že nemáte na to, platiť za škôlku neregulované, z daní solidárne nedotované trhové ceny? Že nemáte na to platiť trhové ceny liekov nehradené zo solidárneho systému od spoluobčanov?

Možno ste sa mali, milí 721 166 v škole lepšie učiť, aby ste dokázali pochopiť, že nevzdelaní analfabeti vo výkonných funkciách dosadení kultom osobnosti sa o vás nepostarajú, keď vám bude naozaj zle. A tí, čo to vedia a majú tie schopnosti, tí budú proste preč.

Bezdetní vedci, ktorý to s rodinou nateraz vzdali, lebo sa venovali kariére, objavovaniu, vynaliezaniu, tých ste, každý jeden zo 721 166, potrestali vyššími daňami. Tak to vzdajú aj so Slovenskou republikou a zbalia sa aj so svojou excelentnosťou.

Keď vás budú v skrátenom konaní zbavovať svojprávnosti držitelia titulu maturity odborára, bude neskoro horekovať na facebókoch, že ten posudkový lekár nedokáže rozlíšiť agiopblastóm od angíny. Načo preskum, načo počúvať odborníkov. Veď o Matovičovi, pardón, o vás a Astra Zeneca, vedia analfabeti svoje.

Načo excelentnosť mRNA vakcín, veď stačí škatuľa ruskej propagandy teplej vody neznámeho zloženia a neznámeho pôvodu v útrobách vojenského lietadla a zachránite celý národ. Doktorka Baťová si svoju excelentnosť na ŠUKL zbalila a odchádza.

Mojou hlavnou náplňou ostatné 4 roky boli cezhraničné elektronické služby, ktoré budujeme v koordinácii GR Sante Európskej komisie. Zastupujem SUKL - Česká republika, moderujem kolegov z 22 štátov pri tvorbe budúcnosti lekárenstva v Európe 21. storočia. Slovensko sa zatiaľ nezapojilo, aj keď som NCZI svoju expertízu ponúkal a ponúkam stále. Ale iste, moja angličtina nie je dokonalá, len na úrovni európskeho esperanta a európskym kolegom stačí.

Keď si zabudnete lieky pred dovolenkou doma, stačilo by zavolať vášmu lekárovi, aby vám vystavil elektronický recept z pláže a podvečer sa zastaviť pre tento elektronický recept v miestnej lekárni na morskom pobreží. NCZI sa nezapája, lieky si musíte nechať poslať po šoférovi autobusu.

Excelentnosť nebude, v roku 2000 som zavrel hubu a zbalil si ju zo sebou.

Pripravujeme projekt, kde si budete môcť vyžiadať expertízny názor od ktoréhokoľvek onkológa v EU bez zbytočných bariér. Dokonca aj od tých Slovenských, čo si svoju excelentnosť vzali so sebou do Nemecka či Holandska. Aby vám mohli telemedicínsky pomôcť, musíte im dodať podklady o vašej rakovine. Môžete to spraviť elektronicky, rýchlosťou 100 megabajtov za sekundu, alebo posielať cyklostilovú kópiu celuloidového rentgenu po šoférovi autobusu.

Keďže mám dospelé deti, emancipovanú manželku, vy, každý jeden z vás 721 166 ste my zvýšili dane a potrestali moju potenciálnu ochotu priniesť na Slovensku kompletnú znalosť a skúsenosť.

Žijem v manželstve s jednou ženou 25 rokov a to sme 5 rokov pred svadbou spolu chodili. Naši rodičia a starý rodičia v láske žijú a žili v jednom manželstve až za hrob, ešte aj v ňom sú naši starí rodičia vedľa seba. Nie je lepšieho svedectva o podpore rodiny ako svedectvo vlastným životom. Aj túto excelenstnosť sme si s manželkou vzali zo sebou a svedčíme v tomto rozháranom prostredí 5 českých rodín, že to v manželstve môže fungovať.

Myslím, že je správne zakončiť tento text rasizmom Igora Matoviča, keď na jeden komentár odpovedal slovami: "Viem, teraz to už neznie sexi rasisticky, ale holt, tak to stojí v zákone.". On a jeho pár správnych chlapov, by to predsa tak strašne rádi do toho zákona napísal rovno.

A teraz si to s tým jódom, môžete vygóogliť. Ale bacha, narazíte na odborníkov na lieky a docenta Podobu. Čisto náhodnú.

Napriek všetkej tej skepsy, ktorú som votkal do tohto textu, stále sa pevne držím svojho politického kréda:

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.