Ministerstvo zdravotníctva chce prestať hodnotiť prínosy liekov pred tým, ako ich začneme hradiť z poistenia

Predkladateľ - ministerstvo zdravotníctva, sekcia farmácie a liekovej politiky - sa v nej naplno a bez škrupúl stalo nosičom vody farmaceutického priemyslu. Vypínanie ďalších a ďalších ochrán rozpočtu na zdravotníctvo dosiahlo rozmer, že úderníci z Černobyľu sú popri tom úplní diletanti.

Je v životnom záujme ochrany rozpočtu na fungovanie nemocníc, na platy lekárov a sestier, aby prílepok novelizujúci zákon 363 neprešiel v žiadnom, ani upravenom znení.

Novely zákona 363 z roku 2018 a z leta 2022 je potrebné podrobiť dôkladnej revízii na základe dát o skutočných výdavkoch na lieky na základe kontroly účinnosti a bezpečsnoti liekov, ktoré sa vďaka nim dostali do systému kategorizácie.

Dopady na liekový rozpočet sú v rádoch desiatok miliónov, ktoré v zdravotníckom rozpočte nie sú.

Tento prílepok definitívne z oddeleného zdravotníckeho rozpočtu urobí priebežný systém financovania zo štátneho rozpočtu. Antysystémové oddlžovania a dofinancovávania sú klondajkom zlatokopov.

NIHO už len ako chránená dielňa

Za veľkej slávy bol zriadený Národný inštitút na posudzovanie nákladovej efektivity liekov a iných medicínskych intervencii - NIHO.

Pri jeho zakladaní si jeho budúci šéf do zákona sámo-sebe uložil, že nebude posudzovať to tie lacnejšie generiká, že sa má sústrediť na drahé lieky, poväčšine určené na liečbu zriedkavých ochorení a závažných ochorení.

Keďže jeho inštitút už vydal niekoľko posudkov, kde neodporúčal navrhnuté hradenie zo solidárneho systému (a následne minister úhrady podpísal), farmapriemysel prišiel ústami ministerstva zdravotníctva "s dobrým" nápadom...

... že na určenie povinnej úhrady u týchto drahých liekov nebude treba robiť farmakoekonomickú analýzu....

... že sa na námietky NIHO nemusí vôbec prihliadať a farmafirma nemusí opraviť svoju žiadosť o stanovenie výšky úhrady podľa stanoviska NIHO.

A tak na Slovensku máme moderný inštitút, v súlade s vedeckými poznatkami o spôsoboch práce s úhradami liekov, ktorého stanoviská bude ministerstvo povinne ignorovať.

To sa nám to katolícke hodnotenie liekov za 50 tisíc ročne fakt oplatí.

Ešte že si pán riaditeľ pre seba do zákona dal ako podmienku, že riaditeľ musí vedieť po slovensky, čo zdôvodnil, že rokovať sa musí v štátnom jazyku. Inak by sme, s jeho znalosťou cudzích jazykov, mali hanbu po svete.

Normálne je mi toho pána riaditeľa aj ľúto. Alebo, že by som si to len zamieňal bezmocnú nasranosť s ľútosťou nad tým, ako sa po šikmej ploche zo zásadného inštitútu na ochranu solidárneho systému pred vyhadzovaním peňazí na predražené lieky, krok za krokom stala chránená dielňa so špičkovými platmi ako dôsledok náboženského fanatizmu?

Ale to nie je stále všetko!

Pán ex-Babeľa a pani povýšená generická právnička (TM) sa boli bývali boli v lete 2022 chválili, akú super ňuňo novelizáciu zákona o úhradách liekov (363) vymysleli.

Aby teraz rovnaké osadenstvo hosťujúcich zástupcov farmapriemyslu prišlo v týchto dňoch s prílepkovou novelou zákona o lieku (362), novelizovali aj zákon o úhradách liekov (363). Pričom v dôvodovej správe sami o svojom geniálnom riešení píšu napríklad (parafrázujem): "Znenie podmienok (z leta 2022) limituje možnosť uplatnenia tejto výnimky až v takom rozsahu, že v praxi môže byť neuplatniteľná a nevykonateľná"

Máte pocit, že opisujem absurdnosti?

Áno, s debilných východísk vychádzajú len debilné dôsledky. Ostaňte na príjme, kravinám demokratických OľaNO okupantov ministerstva zdravotníctva, ktorými priamo nadväzujú na predchádzajúce kraviny éry Dobro-Smero-Hlasu ex-Kaľavksej a ex-ex-Druckera, nie je koniec.

Prečo je to dôležité?

Lebo z úplne rovnakého vreca peňazí si sebe navzájom solidárne financujeme aj platy sestier a praktických sestier, ktoré sa starajú o polohovanie pacientov, čím zabraňujú preležaninám. Vyhodenie peňazí na málo účinné lieky (za tie peniaze), si sami sebe solidárne spôsobíme viac preležanín našich starkých a nevládnych.

