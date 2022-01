NDR a NSR sú jasný dôkaz, ktorú škatuľku zápaliek si máme vybrať. Tú americkú samozrejme.

Máme tu nebezpečný smer politiky a jej starý známy hlas.

Najprv začali nacisticky predhadzovať svojou antivaxerskou politikou občanov Slovenska vírusu. Keď sa nedarí v tejto vyhladzovacej politike, začali predhadzovať celé Slovensko vojenským okupantom z Ruska.

To nie je politika, to sú zločiny proti ľudskosti a proti republike. Zločiny proti nám všetkým.

Pozrite sa na to, čo za sebou jednotlivé vojenské sily ťahajú. O tom to dnes je. My tu dnes nepotrebujeme žiadne násilné akcie zo strany USA či NATO, lebo normálne fungujeme v štýle západnej demokracie. Nejaké úchylky sa občas nájdu, ale princíp ústavnosti na západný štýl tu normálne funguje. Viete si predstaviť, že by vojsko USA (nie NATO) išlo k nám zavádzať americké hodnoty, západný štýl demokracie, keď to tu úplne na plné pecky frčí? Prečo by to pre pána-jána robili, keď s nimi normálne obchodujeme? Dokonca špeciálne Slovensko má vďaka VW Tuareg s USA kladnú obchodnú bilanciu ako máloktorá krajina v EU.

A naopak, pozrite sa na Putina. Na jeho záujem odkloniť svoje vnútroekonomické šlamastiky na zahraničné víťazstvá. Na sentiment o sférach vplyvu. O reinkarnácii ZSSR. Pozrite sa na to, čo za jeho prvou vojenskou vlnou ťahá. Bordel, neslobodu, ekonomický rozvrat, korupciu, kratší život, hlad, epidémiu HIV, nedostupné lieky, gubernátorstvo na úrovni feudálnej spoločnosti.

Takže ak si mám vybrať, tak rozhodne USA. Dokonca to preferujem pred "žiadny vojaci". Lebo také niečo neexistuje. Päťmiliónový štát bez ukotvenia vo veľkom klube neexistuje. Bez ukotvenia Slovenska vo veľkom klube nemá Putin dôvod nenapochodovať so zelenými mužíkmi a neroztrhať Slovensko hybridnou vojnou. Ja to volám dynamická rovnováha. Minulých 40 rokov sa to volalo studená vojna. Nazvite si to ako chcete.

Takže ak ma potrebujete obviniť z delenia ľudí na lepších a horších (v otázke zahraničnopolitickej orientácie Slovenska), tak s čistým svedomím zástancov spojenectva s USA, členstva v NATO a EU označím za lepších ľudí ako ostatných. Aj NATO aj EU je záruka lepšieho života. Tak to proste je.

Dokonca máme jeden, 40 rokov trvajúci, dôkaz - NDR a NSR.

Ja už nikdy nechcem byť súčasťou niečoho, čo dokázalo vyprodukovať také zverstvo ako bola NDR alebo Rumunsko. Keďže sa nedá, nie fakt sa nedá, byť medzi, pre mňa je jediná možnosť na výber, byť NSR. Pamätáte, že to boli britské, francúzska a áno, americké okupačné zóny? Takto končí okupácia USA - Nemeckom, najsilnejšou ekonomikou a najbohatšími občanmi na kontinente.

Okupácia Nemecka po 2. svetovej vojne od USA a ostatných západných krajín skončila v Európe najbohatším a najslobodnejším vojensky porazeným lúzrom v celej histórii ľudstva. A to je myslím jasný dôkaz, kde je sever, čo je na dne pohárika a ktorú škatuľku zápaliek si máme vybrať. Tú americkú samozrejme.

Ak niekto chce lepší život, pokojne ho budem volať lepšoludia a pokojne ich budem preferovať pred predajnými kurvami ako je dnešná kriminálna, komunistická, oportunistická, fašistická opozícia.

Ešte aj tie vakcíny vyrobil západný svet.

Autor je farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.