Z prsta vycucané závery o omicrone nekorešpondujúce z dokonca vlastnými silami zozbieranými podkladmi

V delte platilo, že, aj napriek tomu šialene alarmistickému hluku o tom, ako sa delta šíri cez školy, za celú, opakujem celú pandémiu, sme mali, citujem:

"Od začiatku pandémie bolo doteraz podľa dát Veda pomáha v nemocnici hospitalizovaných takmer 1400 detí do 18 rokov, z toho 20 bolo na umelej pľúcnej ventilácii a 12 detí zomrelo. Celkovo PCR testy doteraz zachytili vyše 167-tisíc prípadov pozitívnych vo veku do 20 rokov. Na Slovensku žije niečo vyše milióna detí do 18 rokov.“ Zdroj: Pediatri varujú pred množstvom detí nakazených omikronom (+ ako postupovať pri chorom dieťati)

To sú fakty. 167 000 pozitívnych a z nich 1400 hospitalizovaných za celé trvanie pandémie. Teda 0,8% s ťažkým priebehom z pozitívnych. Teda cca 14,8% detí 0-20 zo všetkých detí Slovenska (0-20 je 1 126 471) sa nakazilo doteraz.

Zatiaľ to išlo dobre. Máme len fakty. No tým dobré správy končia. Prichádza manipulácia teóriami tváriacimi sa ako fakty. Prichádza manipulácia teóriami, tváriacimi sa, že vychádzajú z uvedených faktov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak je niečo problém, tak toto je náš najväčší problém. Najväčší!!! Z prsta vycucané závery nekorespondujúce z dokonca vlastnými silami zozbieranými podkladmi.

Tvrdé dáta nasledované teóriami, ktoré si začnú žiť svojim životom. Ale nie životom spochybňovania teórií, ale falošným životom nameraných dát.

Posúďte sami:

"Zatiaľ podľa nej nevieme presne odhadnúť, pre koľko detí by to znamenalo závažný stav, lebo omikronová vlna sa nedá presne porovnať s vlnou alfa a delta. „Avšak vieme, že pri určitom počte detí sa závažný stav určite vyvinie,“ vraví Visolajská. Zo štatistických údajov z doterajších vĺn podľa nej vieme, že približne jedno dieťa zo 100 pozitívne testovaných potrebovalo hospitalizáciu."

Teda: "Zatiaľ nevieme..., omikronová vlna sa nedá presne porovnať s vlnou alfa a delta. "

Napriek tomu sugestívne podané: "Zo štatistických údajov z doterajších vĺn podľa nej vieme, že približne jedno dieťa zo 100 pozitívne testovaných potrebovalo hospitalizáciu. „Závažné zápalové ochorenie s názvom MIS-C sa vyskytlo u jedného až dvoch detí z 1000 pozitívne testovaných, "

Hovorí to ten istý človek.

Tak ako? Budeme brať doterajšie štatistiky do slova a do čísla? Alebo vieme, že sú neaplikovateľné? Ak sú neaplikovateľné, prečo ich uvádzame až po informácii, že sú neaplikovateľné?

Sám osobne každý deň vyzerám príchod delty z čísiel Dánska. Ich čísla sledujem s napätím ako vo volebnej noci čísla SaS.

A furt nič. Úmrtia nechodia a nechodia.

Dánsko je zaočkované, ale tretie dávky len tak primerane na cca 50%

Dánsko má 5,8 milióna obyvateľov, takže sa to so Slovenskom dá porovnávať skoro 1:1.

Dánsko má v zime hnusné mrholivé počasie, ideálne "chrípkové".

Dánsko reportuje kopu až hafo omikronu.

A?

Dánsko je ako pacientka profesora Vondráčka: "Ďábel mě ještě navštěvuje, ale mě to již nevadí."

7 dňový priemer prípadov: 16 450.

7 dňový priemer úmrtí: 11.

ALE!

Stále je to malý časový odstup medzi dátami o nakazení sa a dátami o úmrtí. Ono to chvíľu trvá, kým pacient prejde celým cyklom nákaza-domáca liečba-hospitalizácia-prepustenie/ventilácia-prepustenie/smrť. V delte 2-3 týždne bežne. Navyše, sú to dáta o úmrtiach a v celej populácii, nie o ťažkých priebehoch a u detí.

Vidíte to? Najprv fakty a potom nasleduje ich spochybnenie, popis, akou chybou môžu byť zaťažené. Lebo takto sa správne pracuje s odborným textom.

Vráťme sa k alarmistom, ktorých nemá kto skrotiť.

Ani editor v novinách neopravil poradie odstavcov v článku a najprv sú uvedené pochybnosti a až za nimi tvrdé dáta. Čo asi tak ostane v čitateľovi ako posledná? Jo, mali pochybnosti a potom uviedli tvrdé dáta, ktoré tie pochybnosti vyjasnili. Myslíte, že to zachráni jedna krátka spochybňujúca veta na záver?

Pritom to má byť presne naopak. Najprv dáta a potom diskusia nad nimi, ich rozporovanie, ak existuje o dátach pochybnosť, či sú aplikovateľné. Leda by ste písali propagandistický text.

Vrcholom absurdnosti je veta:

„Rozbieha sa to pomaly, lebo nemáme žiadosti na očkovanie,“ hovorí Prokopová. Doteraz zaočkovali 860 týchto detí, termín dostalo ďalších 923 a v čakárni očakáva termín ďalších takmer 5600.

Chápete to? "nemáme žiadosti na očkovanie" a čakáreň pritom obsahuje 5600 čakateľov. Čo tam v tých novinách robí editor? Vyspáva opicu z Nového roka?

A k tomu akcia "profesor docent kandidát vied" radí ako riadiť cenotvorbu liekov. Ups, ale to je profesor biochémie.

Tak si zas zacitujme:

„Keď uvidíme, že v nejakom meste je veľký záujem o očkovanie detí a máme napríklad prihlásených 50 detí, ktoré sa chcú dať očkovať, otvoríme očkovacie miesto. Neotvoríme ho dopredu, lebo nemôžeme zaplniť kapacity pediatrov tak, že tam budú čakať, či náhodou niekto príde,“ hovorí Prokopová.

Odhliadnem od toho, že pediater môže v medzičase riešiť dospelých (aj mňa osobne vyšetroval pred prvou dávkou pediater, čo mi zlepšilo náladu z omladenia). Dokonca odhliadbnem aj od toho, že nepochopila o čom je nástroj čakáreň. Stále platí, že očkovacia látka Cominarty sa môže skladovať:

Rozmrazená injekčná liekovka: 1 mesiac pri teplote 2 °C až 8 °C v rámci 9-mesačného času použiteľnosti.

V rámci 1-mesačného času použiteľnosti pri teplote 2 °C až 8 °C sa môže injekčná liekovka prepravovať až po dobu 12 hodín. Nariedený liek Chemická a fyzikálna stabilita počas používania, vrátane prepravy, sa po nariedení s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) preukázala počas 6 hodín pri teplote 2 °C až 30 °C.

Ona sama hovorí, že v jednej ampulke s detskou (5-12) dávkou je 10 dávok. Takže limit je 10 detí na jednej lokalite v krátkom čase. Staršie, 12-18 sa očkujú dospeláckou vakcínou. Dokonca aj deti sa môžu očkovať dospeláckou pri zníženej dávke lieku na 1/3 dospeláckej, samo MZ tak formulovalo usmernenie. Suma sumárum, technické prekážky nie sú skoro žiadne.

Tak ako, pani členka konzília? Vy ste tou pani Nikto a kolektív, ktorá osobne riadi proces očkovania v Slovenskej republike? Asi nie, že. Vy teda rozhodujete o tom čo sa udeje, keď uvidíme v kolektíve, ktorý plánuje, riadi a vyhodnocuje kapacity očkovania? Ste to vy osobne? Ani nie, že. Ale hovoríte, ako by ste to boli vy, čo drží prst na červenom tlačítku a rozhoduje, kedy a koľko pediatrov zabespečí Tomáš Szalay na štadióne v Bratislave.

Ach jo!

V citovanom článku od N-ka sa ešte objavila jedna šialenosť - z osobnej jednej skúsenosti vytvorené zovšeobecnenie a potvrdenie teórie od členky konzília. Ale na rozoberanie toho už nemám ani silu ani priestor. Už chápete, prečo konzílium stráca na vážnosti?

Ach jo! Ach jo!

Kus pravda, kus lož - tak sa tvoria hoaxy, tak funguje hybridná vojna. Prečo si strieľame do vlastných radov týmito hnusnými zbraňami?

Áno vlna omikron má iné vlastnosti ako vlna delta. Stále čakáme a prevencia je o príprave na najhoršie.

Očkovanie dnes riadi pani Nikto a kolektív a tak to aj vyzerá. Máme dlhé a zbytočné oneskorenia v procesoch. Slabá osobná angažovanosť a neviditeľná hlava očkovacej akcie. Kreténske zásahy ksindla financií, ktorý hádže vidli do akejkoľvek koncepčnej práce pri využití kapacít. Absurdná vyhláška (deti pred 3. dávkov) o určovaní poradia a pokyny z MZ k očkovaniu detí.

Očkovanie detí má zmysel, ako každé očkovanie. Je to dnes jediná známa fungujúca zbraň, aby človek 5+ neochorel, aby mal maximálne ľahký priebeh.

A to je tak celé, čo vieme dnes s istotou povedať.

Podporujte dojčenie a očkovanie.

Autor je farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.