A čo Boris, už doklaunoval?

Tento článok je voľné pokračovanie na môj predošlý článok o Americkej demokracii. Tentoraz sa venujem Britskej demokracii, druhej najdôležitejšej demokracii vo svete aspoň čo sa histórie týka. Ale tento krát to urobím tak že sa pozriem na súčasný stav demokracie vo Veľkej Británii (v skratke VB) cez objektív zameraný na ich ministerského predsedu Borisa Johnsona a nie na detaily demokracie ako existuje v súčasnosti vo VB dnes.

Boris nie je komplikovaný charakter ale je unikátny ako politik. Pre Borisa je Boris viacmennej moderný Winston Churchill a je si istý že tak vojde aj do histórie. Ja som si tiež istý že vojde do histórie ale pre presne opačné príčiny nie ako najlepší ale ako najhorší, niečo ako Anti-Churchill.

Budem sa snažiť popísať Borisa aktuálne, nie čo si ja o ňom myslím ale čo si ľudia ktorý sú alebo boli blízky k nemu myslia.

Podľa všetkých Boris je v prvom rade elitista vo svojom jadre a vo svojej výchove. Chodil do najlepších škôl v Anglicku (Eton, Oxford). Tieto školy vychovávajú smotánku Britského impéria alebo čo z neho ostalo (Anglicko, Škótsko, Wales, Severne Írsko) kde základ výchovy nie je vzdelanie, i keď to je dôležité, ale charakter. Nanešťastie čo sa týka charakteru sa na Borisa nič nenalepilo ani v jednej škole ani v druhej. Jeho učiteľka v Etone poslala dopis jeho rodičom kde sa okrem iného sťažovala že Boris sa správa ako keby na neho žiadne pravidlá, zákony, obmedzenia atď. neplatili. A tak to aj ostalo do dnes. On je niečo extra. Zákony a pravidlá sú pre malých ľudí, pre elity kalibru Borisa akékoľvek zákony a predpisy sú len nato aby obmedzili jeho genialitu. Boris sa niečo v školách naučil, stále si pamätá pasáže po starogrécky (údajne) z Iliady alebo Odysey ale z obidvoch a niekedy ich cituje aby demonštroval svoju genialitu.

Ale v skutočnosti rozumie len jednu vec, personálnu ambíciu. A pôjde cez mŕtvoly aby dosiahol svoj cieľ. Vlastne má tri ambície. Jedna je veľká a dlhodobá, aby sa stal ministerský predseda. To už dosiahol, teraz mu ide o to aby bol jeden z najvychýrenejších v histórii. Dve ďalšie ambície sú o moc, o moc, prízemnejšie a nemajú s tou prvou nič spoločné. Jedna je aby si každý večer dobre vypil (po slovensky povedané sa ožral), druhá ambícia je aby si pichol, aby som použil slušnejší výraz. To povedal o ňom jeho najlepší krčmový kumpán z čias keď pracoval ako dopisovateľ v Bruseli pre Daily Telegraph.

Nad pitím sa nepotrebujeme pozastaviť. Angličania pijú ako dúhy hlavne pivo, niekedy víno. Na nás na východe nemajú ale nie sú ani moc pozadu. Ak je Boris len priemerný Britský pijan tak pije denne ale všetky indikácie sú že je nadpriemerný takže pije asi denne a dosť.

O moc relevantnejšia je sexuálna ambícia pretože tá nám povie hodne o Borisovi. Len fakty; Boris má sedem detí s troma ženami, najmladšie má mesiac. Z tých troch žien, jedna nebola jeho manželka. Boris popieral otcovstvo dieťaťa s touto ženou dokým súd neprikázal test ktorý dokázal že Boris je otec. Okrem toho mal Boris mnoho afér často dokumentovaných na predných stranách Britských novín. Vyzerá že Boris nemá nejaký ženský ideál ktorý hľadá celý život ako niektorý ľudia, bere všetko čo mu príde pod ruku obrazne povedané.

Všetci Borisovi známi vedia že Boris nemá morálne zásady a ani nerozumie čo ten koncept znamená. Priemerný ruský mafián má určite viac morálnych princípov ako Boris lebo každý mafián prinajmenšom rešpektuje lojálnosť, nie Boris.

Boris vždy klame. A neklame len sem tam keď mu to vyhovuje, on klame stále a každému. Klamal vo svojej práci ako novinár (čo je kardinálny hriech v žurnalistike), klame svojim frajerkám, manželkám, kamarátom, spolupracovníkom, poradcom a najdôležitejšie, klame voličom. Ale čo ho naozaj robí klamárom najvyššieho stupňa je to že on je multi-dimenzionálny klamár, on klame o svojich predošlých klamstvách a ak treba o klamstvách svojich klamstiev. S Borisom tak ako s Trumpom je o mnoho jednoduchšie počítať pravdy ktoré povedia než klamstvá. Pravdy sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky na klamstvá treba pri obidvoch kalkulačku.

Čiže Boris je pijan, sukničkár a amorálny klamár. Takých sú v Anglicku asi tisíce. Nikto iný ale z nich nie je ministersky predseda len Boris. Takže má niečo naviac. A to naviac je to že Boris nie je obyčajný politik, on hrá špecifickú rolu vo svojej politickej kariére. Borisova rola je ako šašo alebo klaun ktorý reprezentuje priemerného človeka pod rúškom klaunovstva. Nemyslím to len v uštipačnom alebo pohŕdavom zmysle ako keď niekto povie o niekom „on je klaun“. Macron toto povedal o Borisovi ale myslel to obrazne nie doslovne. Ja to však myslím doslovne a vysvetlím.

Guardian mal veľmi dlhý a dobrý článok o tom ako Boris Johnson hrá celý svoj politický život rolu klauna. Znova opakujem, nehovorím len o nejakom dočasnom „klaunovaní“, hovorím o kompletnej roli klauna ktorú Boris hrá každý deň pre krajinu a voličov.

Začnime s výzorom. Boris vyzerá určite groteskne. Nemá síce červený nos (zatiaľ) ani centimetrový make-up ako klauni, lebo ľudia ho potrebujú identifikovať podľa tváre. Má však rozcuchané vlasy, hádam aj celé vrabčie hniezdo, je dosť nadváhu takmer obézny, a nosí obleky ktoré visia na ňom ako vrecia na strašiakovy. Celý imidž je „klaunovský“ ale je tiež veľmi starostlivo kultivovaný od samého začiatku jeho politickej kariéry.

Ku klaunovskému výzoru môžeme pridať jeho chôdzu. Boris nechodí ako priemerný človek ani ako obézny človek a ani ako jeden z lídrov sveta, Boris chodí ako keby satirizoval chôdzu iných politikov. To je ďalší z jeho tichých signálov voličom; vraví im, pozrite na mňa ja sa nenosím ako páv ako ostatný politici, naopak ja z toho mám zábavu.

Výzor a chôdza tvoria základy Borisovej fyzickej prezentácie v roli klauna. Táto prezentácia je potom majstrovsky dotvorená Borisovým prejavom. Keď je Boris interviewovaný Boris dáva najavo svojim prejavom tela, gestami, artikuláciou, že celé toto je divadlo, fraška v skutočnosti, hlboko pod nim alebo nad nim, záleží na vás ako sa chcete na to pozerať. Že to nemá nič spoločné s realitou voliča lebo on sám má hlboké vnútorné spojenie z voličmi tým že je ako oni (ale v roli klauna). Boris si mysli že hovorí elokventne, ale v skutočnosti jeho elokvencia je skôr satira skutočnej elokvencie. Boris nerád hovorí o veciach čo jeho vláda chce alebo nechce robiť pokiaľ nemusí. On radšej povie vtipy ale na rozdiel od skutočne vtipného človeka, nevie ktorý vtip sa hodí do ktorej situácie a kedy sa vtip vôbec nehodí. Dobrý príklad je jeho trápne „predstavenie“ minulý November na COP26 v Glasgowe.

Toto všetko sa asi bude zdať pre väčšinu čitateľov dosť abstraktne, príliš filozofické. V poriadku, podám to teda po lopate čo každý Slovák porozumie.

Boris je ako charakter z bežnej slovenskej krčmi. Sedíte pri stole ci už sám/sama alebo z niekým a ku vášmu stole sa priplichti nejaký podpitý chlap. Síce sa spýta či si môže prisadnúť ale predtým než stačíte odpovedať už sedí pri vás a rozpráva. O čom? O politike o čom inom? Začne niečím nie veľmi kontroverzným lebo vás nechce hneď vyľakať, asi aj čaká že sa mu tiež niečo ujde pri ďalšej runde a preto potrebuje ostať pri stole čo najdlhšie. Ale dlho nevydrží a za chvíľu je pri svojej obľúbenej téme, čokoľvek to je vždy to je nejaká konšpirácia; židovská, americká, ruská, maďarská, Sorosova, moslimská atď. Počúvate, myslite ti si svoje, možno občas aj oponujete alebo pritakávate ale predovšetkým ďalej objednávate; pivo, pol deci, ak ste v nóbl krčme možno aj šampanské (gruzínske). Chlap je celkom zábavný takže ho tolerujete. A kto si myslíte že je ten váš Kumpán pri stole? On je proste klaun, on vás zabáva a vy platíte. To je Boris. Ibaže krčmu vymenil za britskú voličskú základňu.

A teraz si predstavte že britský voliči sa rozhodli že klaun z krčmy je tak zábavný že ho treba urobiť ministerským predsedom. To je ako ísť do bordelu a požiadať „dámu“ ktorá vás obsluhuje o ruku. Čo sa dá na to povedať?

Neviem. Ale dá sa z toho niečo vyvodiť čo sa týka Britskej politiky. Britská politika nie je to čo bývala. Hlboko upadla, je dekadentná niekto by mohol povedať dokonca zdegenerovaná a to na dvoch frontoch. V prvom rade konzervatívna strana zvolila Borisa klauna ako svojho vodcu napriek tomu že mnohí poslanci povedali len nedávno predtým že, nikdy, nikdy, nikdy, nebudú voliť za Borisa aby bol líder. Všetci vedeli a rozumeli kto je Boris, odkiaľ prišiel a kde ide. To ako som ho popísal bolo verejne známe, v novinách boli o tom články, Borisovi známy a priatelia napísali mnohé z nich a všetci sa zhodli v jednom že Boris by nikdy nemal byt ministerský predseda.

Toto je napríklad čo jeho bývalý šéf Max Hastings (celý život konzervatívne voliaci), ktorý ho prijal a prepustil, napísal o Borisovi: „Ja som bol šéf Borisa Johnsona: on je kompletne nespôsobilý aby bol ministerský predseda.“ Napriek tomu konzervatívna strana ho zvolila za svojho lídra pretože si myslela že Boris je populárny u voličov. Aj bol, čo nás naspať privádza k Britskému voličovi ktorý reprezentuje druhý front úpadku britskej politiky. Hastings dodal v tom istom článku citovanom povyše že keď Boris bude zvolený ako ministerský predseda Veľká Británia prestane byt seriózna krajina. To je slušne povedané.

Britský voliči síce nie sú dnes veľmi rozumný ale stále ešte majú štipku sedliackeho rozumu. Keď zvolili klauna za ministerského predsedu rozumeli že od klauna nemôžu očakávať že niečo urobí pre nich alebo krajinu (toto je hádam tá hlavná zvrátenosť Britských voličov, nečakajú od štátu skoro nič). Klaun je podľa definície niekto kto nič nerobí (nepracuje); nestavia nemocnice, školy, neposiela peniaze dôchodcom a sirotám. Klaun klaunuje. Preto keď prišla pandémia a Borisova vláda nebola schopná kompetentne zakročiť výsledkom čoho bola zďaleka najvyššia úmrtnosť v Európe v prvej vlne (dnes je Veľká Británia v polovici rebríčku ; Taliansko, Belgicko a 10 východoeurópskych krajín vrátane Slovenska majú doteraz celkove vyššiu úmrtnosť než VB) voliči sa nenahnevali. Asi rozumeli že nemá význam viniť klauna. Keď boli noviny plné správ ako konzervatívna vláda rozdáva kontrakty pre príslušenstvo na boj proti Covid svojim priateľom a podporcom konzervatívnej strany v hodnote desiatok a stovák miliónov (celková suma sa odhadovala na 10 miliárd a stúplo to na dnes odhadovaných 50 miliárd libier) a to väčšinou ľudom a firmám čo nemali s tým žiadnu skúsenosť, voliči boli stále kľudný. Mysleli si: klaun bude klaunovat aj so štátnymi peniazmi. Keď Boris podpísal zmluvu s Európskou úniou o Severnom Írsku a za pár týždňov už rozprával že VB ju nebude rešpektovať. Znova, žiadna reakcia od voličov ktorý len pokrčili plecami.

Boris si asi začal myslieť že je nedotknuteľný. To je jedno čo vyjde najavo o ňom a jeho vláde, voliči všetko prepáčia. Toto je Boris ako mág, politický fakír ktorému ani oheň neublíži.

Len zrazu sa objavili správy v médiách že Boris, novo-korunovaný mág, organizoval žúry pre desiatky ľudí vo svojej oficiálnej rezidencii zatiaľ čo celá krajina bola zatvorená (pod lockdown) a v čase keď tisíce ľudí zomierali v nemocniciach osamote lebo rodiny mali zakázane ich navštíviť. Dokonca mali žúr večer pred pohrebom princa Philipa čo je oficiálna urážka Anglickej kráľovnej a teda monarchie a v konečnom dôsledku aj jeho vlastnej krajiny. A konečne voliči reagovali. Verejnosť toto doslova šokovalo a rozzúrilo.

A tak skončila krátka Borisova kariéra ako mág, stal sa znova len klaun ako býval. Ibaže teraz mal Boris na výber, mohol byť Borisom a klamať o žúroch, čo, kde, kedy, ako, vediac že každý jeden volič bude vedieť že klame. Alebo mohol povedať pravdu. Keby bol povedal pravdu, priznal sa, ospravedlnil sa, pravdepodobne by sa mu všetko bolo prepieklo. Voliči by boli hundrali ale boli by si povedali, klaun klaunuje ale keď treba hovorí pravdu. Toto je nepísaný kontrakt medzi klaunom a jeho audienciou, klaunovi je všetko dovolené ale musí hovoriť pravdu. To je podstata klauna.

Hádam lepšie sa to dá pochopiť ak namiesto klauna použijeme klaunovho predchodcu šaša. Šašova hlavná rola na kráľovskom dvore bola povedať pravdu kráľovi zábavným spôsobom lebo často nikto z kráľovských poradcov sa neodvážil pravdu kráľovi povedať pretože ten ich často za to potrestal. Jedine šašo mohol komunikovať kráľovi pravdu ktorú kráľ nechcel počuť.

Ale šašo ktorý klame je zbytočný. A tak je aj zbytočný Boris Johnson ako šašo vo funkcii ministerského predsedu. To ma privádza naspať k otázke v titule článku; dnes (2. februára 2022) je stále Boris formálne líder, takže ešte nedoklaunoval, ale jeho dni sú skoro určite zrátane. Tým že sa Veľká Británia zbaví svojho dvorného šaša sa ale nestatne znovu serióznou krajinou ako bola predtým. Lebo šašo je len symptóm choroby britskej demokracie ale nie choroba sama osebe.