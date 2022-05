Amerika nielen na úpadku, ale doslova v morálnom rozklade

Ak sledujete správy, tak ste asi počuli, že za ostatný týždeň boli v Amerike dva masakre civilistov. Jeden v Buffale, štát New York, jeden v Texase - teda na opačných koncoch krajiny. Masaker v Texase bol obzvlášť tragický, pretože väčšina obetí boli deti pod 10 rokov. Vek obetí v Texase je dosť neobyčajný, ale masové vraždy sú takmer na dennom poriadku. A ak ešte nie sú, tak o chvíľu budú.

Wikipédia uvádza, že frekvencia týchto vrážd sa zvyšuje. Pred dvadsiatimi rokmi bol priemer 200 dní na jeden masaker, pred tromi rokmi to bolo 64 dní, dnes je to určite menej. Toto všetko je logické. Experti v Amerike ktorí sa tým zaoberajú, predpovedali tento trend pred desiatkami rokov. Čím viac masakrov sa udeje, tým viac ich bude v budúcnosti, pretože sa to bude „normalizovať“. To znamená, že spoločnosť sa nad tým nebude ani pozastavovať a tí, ktorí budú chcieť spáchať takéto masové vraždy, budú inšpirovaní vraždami, ktoré sa už udiali. To sa aj deje.

Príčiny pre vraždy sú „rôzne“, ale skoro vždy je hlavnou príčinou mentálny skrat vo vrahovej hlave. Bez ohľadu na príčiny, na tento problém existuje veľmi jednoduché riešenie. Riešenie, ktoré je funkčné v každej inej krajine na svete. To riešenie je zákaz predaja zbraní, a najmä vojenských zbraní.

Amerika to vie, ale toto riešenie zhruba jedna tretina krajiny odmieta. Im je jedno, koľko detí bude zavraždených mentálne chorými. Jeden z najväčších „hrdinov“ tejto tretiny občanov je Alex Jones , ktorý išiel tak ďaleko, že roky verejne popieral jednu z najtragickejších masových vrážd v roku 2012 v state Connecticut, keď bolo zavraždených 20 detí, tragédia sa podľa neho vôbec nestala. Údajne to bol všetko podvod, ktorý zorganizovali demokrati, aby mohli obmedziť predaj zbraní. Táto hyena v ľudskej koži si myslí, že bojuje za slobodu a slobodu prejavu. Rôzni sudcovia si to nemysleli. A preto prehral všetky súdy, v ktorých sa s ním rodičia zavraždených deti súdili za klamstvá a on finančne zbankrotoval. Ale stále má milióny prívržencov, ktorí mu určite s radosťou finančne pomôžu.

Táto tretina občanov nielenže kontroluje politiku a zákony o zbraniach v celej krajine cez NRA (National Rifle Association) a Republikánsku stranu, ktorú NRA vlastní. Jeden z najpatetickejších obrazov, ktorý mi utkvel v pamäti o Amerike dodnes je, keď Charlton Heston, bývalá hviezda Hollywoodu, mal prejav na zjazde NRA (NRA zjazd pripomínal zjazd komunistickej strany so svojim fanatizmom). Vtedy starý a asi nie úplne pri rozume idol zdvihol pušku a trasúcim sa stareckým hlasom povedal, že mu tú pušku budú môcť zobrať len z jeho studených mŕtvych rúk. Vzhľadom na to, že Heston bol už vtedy jedenou nohou v hrobe, bol som optimistický. Totiž, že ten deň, keď mu tú pušku budú môcť zobrať z jeho studených mŕtvych rúk, je blízko. Ale nebol.

Dnes môžeme povedať že deň, keď sa Amerika vzdá svojich zbraní, je v nedohľadne a že Amerika sa rozpadne ako krajina dávno predtým, ako sa zriekne vojenských zbraní v privátnych domoch.

To nie sú len masové vraždy. Vlani bola hlavná príčina smrti mladých ľudí pod 20 rokov po prvý raz v histórii Ameriky smrť strelnou zbraňou - či už vražda, nehoda alebo samovražda. Pravidelne počujem v správach, ako našlo v dome nejaké 5-ročné dieťa zbraň a zabilo svojho súrodenca - v Kentucky, Idaho, Missouri atď.

A bude to horšie. Amerika bude mať so zbraňami ešte väčší problém, ako má dnes. Doteraz aspoň niektoré štáty - všetko ovládané demokratmi, ako napríklad Kalifornia - boli schopné sčasti obmedziť predaj zbraní. Ale teraz to vyzerá tak, že Najvyšší súd, ktorý je v rukách pravičiarskych fanatikov, sa pripravuje na zrušenie aj tých pár zákonov, ktoré existujú v rôznych štátoch pod zámienkou, že sú nelegálne alebo neústavné. Nie je dôležité, ako to podajú, lebo to nebude mať nič spoločné s právnym myslením. To bude jednoducho potvrdenie pravičiarskej dogmy, že každý občan má nárok na automatickú vojenskú zbraň - bez ohľadu na vek alebo mentálny stav.

Amerika nie je na ceste ku sociálnemu kolapsu pre masové vraždy. Lebo ak sa na to pozrieme matematicky, ak niekoľko tisíc ľudí zomrie pri masových vraždách v krajine, ktorá ma 320 miliónov obyvateľov, nerobí to žiadny rozdiel.

Ameriku zabíjajú a zabijú sprosté dogmy, tlačené mentálne chorými ľuďmi.

Dám niekoľko príkladov. Po akejkoľvek masovej vražde idú republikáni do televízie (senátori, kongresmani, lokálna šerifka a podobní) a tvrdia, že problém nie je prístup k zbraniam, ale naopak - ľudia nemajú dosť zbraní. Pretože keby mala jedna z tých desaťročných obetí v Texase automatickú vojenskú pušku, mohla by zabiť vraha a bolo by menej obetí. To si nerobím srandu, toto je politická debata, ktorá prebieha dnes, deň po masakri detí. Keď bol masaker v škôlke, tak republikáni tvrdili, že problém je v tom, že učiteľka nemala zbraň. Aby mohla brániť deti...

Vráťme sa k NRA. Toto je organizácia, ktorá berie peniaze od Putina, posiela priateľské delegácie do Ruska a prijíma ruské delegácie. Organizácia, ktorá zbankrotovala napriek tomu, že je najlepšie finančne podporovaná organizácia v celej Amerike. Lebo vedúci činitelia rozkradli všetky peniaze. V normálnom svete by takáto organizácia skončila, nie v Amerika. Po všetkom tomto je to stále najsilnejšia politická organizácia a najlepšie finančne dotovaná.

Schopnosť kúpiť si akékoľvek vojenské zbrane nie je jediná šialená dogma, ktorú republikánska stranu zbožňuje. Spomeniem aspoň niekoľko ďalších.

Umelé prerušenie tehotenstva bude od júna nelegálne, keď najvyšší súd zruší zákon na ochranu práva matky na skončenie tehotenstva. V Texase majú už dnes zákon, podľa ktorého môže ktokoľvek súdiť akúkoľvek ženu za interrupciu a žiadať si odstupné. Znovu, to nie je vtip.

Republikánske štáty pracujú na tom, aby mali školy zakázané hovoriť v americkej histórii kriticky o otroctve, lebo otroctvo bolo pre Ameriku dobré a zánik otroctva vlastne viedol k dnešnej „morálnej degenerácii“. Teda otroctvo bolo legitímne a dobré, ale zákaz predaja vojenských zbraní je najhoršia vec pod slnkom.

Školy nebudú môcť učiť evolúciu v biológii, lebo to je klamstvo, ktoré vymysleli liberáli, aby ponížili veriacich tvrdením, že človek pochádza z opice (čo, samozrejme, evolúcia ani netvrdí). Štúdium biblie sa stane hlavný predmet, lebo Biblia má vždy pravdu a má odpovede na všetko. Biblia nahradí aj telocvik.

Federálna penzia a zdravotná poistka pre dôchodcov budú zrušené, lebo to je príliš veľká finančná záťaž na krajinu. Tie peniaze pôjdu na armádu, ktorá dnes nie je dostatočne financovaná napriek tomu, že vojenský rozpočet je zďaleka najvyšší na svete.

Zamestnanci nebudú mať nárok na štrajk, lebo to je obmedzovanie slobody kapitálu. Dane budú znížené na absolútne minimum alebo kompletne zrušené, pretože každý zarobil všetko sám bez akejkoľvek pomoci štátu, a preto má každý právo si všetko nechať. Dane sú vlastne „legálne zlodejstvo“.

A jedna z najväčších dogiem aké existujú je, že používanie peňazí na politické účely - inými slovami kupovanie politikov legálne - je otázka slobody prejavu a reči. Keď sa obmedzia peniaze v politike, obmedzuje sa sloboda slova - podľa Najvyššieho súdu. Podľa tejto doktríny hlavný problém nie je to, že priemerný človek sa ťažko môže dostať k slovu, lebo politici len počúvajú tých čo im platia. Problém je to, že bohatí majú veľmi veľa toho, čo chcú povedať, a keď sa obmedzí ich prístup k politikom tým, že ich nebudú môcť podplácať do akejkoľvek výšky sa im zachce, tým sa obmedzí ich reč.

Tvrdiť, že obmedzenie peňazí v politike je v nejakom zmysle obmedzenie reči, je vlastne tvrdenie, že sloboda prejavu má svoju cenu a v kapitalizme najvyššia cena vždy vyhrá. Inými slovami - americký Najvyšší súd je taký sprostý, že doslova tvrdí, že sloboda slova je komodita, ktorá sa dá kúpiť. Je v demokracii niečo odpornejšie ako táto myšlienka? Ak áno, tak o tom neviem.

Ako môže normálny človek niečomu z toho povyše veriť? Všade inde vo svete by takéto človeka poslali do blázinca, v Amerike tieto indivíduá sedia v kongrese a senáte. To znamená, že voliči s nimi súhlasia. To nie je problém len jedného - dvoch vyšinutých, ktorým sa podarilo dostať do televízie. Vyšinutí ovládajú krajinu.

A najhoršie nakoniec. Vyšinutí republikáni sú dnes v menšine, ale všetci experti vravia, že po voľbách v novembri budú vo väčšine v kongrese a senáte. Ak sa stane toto - a už to jen len otázka štyroch mesiacov - Amerika skončí ako funkčná demokracia. Stane sa diktatúrou idiotov, imbecilov, vygumovaných a šialencov.

Hollywood už pred rokmi nakrútil o takejto situácii film s menom Idiokracia. Vtedy to bol vtip, dnes to je realita.