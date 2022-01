Amerika už nie je demokracia

Amerika existovala za posledných vyše 200 rokov (od roku 1776) ako príkladná, dokonca hlavná demokratická krajina na svete. Anglicko, materska krajina Ameriky, bolo do určitej miery demokratické po desaťročia pred Amerikou (Americká vojna za nezávislosť nezacala ako vojna za slobodu alebo demokraciu ale vojna o daniach ktoré Americký osadníci museli platiť Anglicku) ale nie oficiálne pretože Anglicko (Veľká Británia dnes) je kráľovstvo kde stále formálne vládne monarch, kráľ alebo kráľovná.

Ronald Reagan nazval Ameriku v roku 1980 “shining city on the hill”, niečo ako maják pre ľudstvo ktorý ukazuje cestu do budúcnosti. Len pre zaujímavosť, mnohi ľavicový komentátory dnes považujú Reaganovu vládu za začiatok úpadku Ameriky a zárodok dnešnej republikánskej politickej degradácie z politickej strany na kult psychopata.

Amerika už nie je maják pre svet, a pre mňa osobne, od roku 2016 keď zvolila obvineného znásilňovača, pedofila, zlodeja, podvodníka a zradcu za svojho prezidenta. Pre väčšinu voličov (Clintonová dostala vyše troch milionov hlasov viac) to bol hádam najväčší škandál v histórii republiky že takéto indivíduum sa ide stať prezidentom. Pre tú menšinu čo za neho volila sa stal Trump nielen prezidentom ale pre mnohých až mesiášom poslaným z neba . Že sa menšinou volený kandidát stal prezidentom nebolo nič nové, stalo sa to aj predtym. Napriklad G.W. Bush bol nastolený (nie zvolený) ako president Najvyšším Súdom (ovládaným republikánmy) v roku 2000 i keď získal menšinu hlasov na základe legálnej technikality.

Rozdiel s Trumpovou voľbou bol v tom že to je prvý prezident v histórii ktorý od začiatku čo prebral moc sa tváril a vládol ako prezident len pre tých čo volili za neho. Väčšina čo volila proti nemu boli nepriatelia nielen jeho osobne ale aj nepriatelia štátu pretože podľa Trumpa prezident je vlastne kraľ. Ak si kráľ (idealne by žiadne voľby nemali existovat pretože krali sú vyvolení bohom aby vládli) máš právo povedať že všetci čo volili proti tebe sú nepriatelia a zradcovia.

Niektori možu povedat že Trumpove roky boli abnormálne, že sú za nami, že z novým prezidentom sa všetko vrátilo do starých koľají, a Amerika je to čo bývala od druhej svetovej vojny, vodca “slobodného sveta”. To bol názor mnohých, hadam aj väčšiny, či už politkov, politických komentátorov, lobistov, novinárov v tlači a mediach, v Amerike a inde vo svete.

Dnes mnohý z nich si uvedomuju že to bola len ich fantázia a realita je o moc horšia. Trumpove prezidentstvo ešte neskončilo, je len dočasne prerušené, lebo po celej Amerika tisice republikánskych aparátčikov v štátnych a federalnych vládnych organizáciach pracuju na tom aby bol Trump (ak bude kandidovat) alebo jeho nástupca korunovaný ako kráľ v roku 2024 bez ohľadu na to či vyhrá voľby alebo nie. To ako to plánujú urobiť je ale téma na iný článok.

Trumpove prezidentstvo nie je príčinou prečo Amerika už nie je demokracia ako kedysi. Jeho štyri roky pri kormidle najmocnejšej krajina na svete boli len symptóm problému, a náznak ako to bude vyžerat za 3 roky ked sa Trumpizmus v nejakej podobe asi vráti, ale nie príčina úpadku Americkej demokracie. Tie idú dozadu desiatky rokov. V tomto článku sa ale nepozerám na historické príčiny len na fakty ktoré potvrdzujú titul tohto článku.

Na to prečo nazývam Ameriku zlyhanou demokraciou si pomôžem tým že použijem článok jedného z profesorov na najelitnejšej Americkej univerzite. Jeho meno je Lawrence Lessing a je “Roy L. Furman Profesor Práva a Vodcovstva” na Právnickej fakulte Harvardskej Univerzity. Jeho článok je dlhý a pokiaľ nie ste veľmi dobrý v Angličtine tak môže byť ťažký na porozumenie. Ale ja urobím krátke zhrnutie dole.

Amerika nie je majoritná demokracia a svet by tomu mal rozumieť a otvorene to priznať vrátane terajšej Americkej vlády vraví profesor Lessing. V troch hlavných politických a právnych federálnych a štátnych orgánoch menšina našla cestu ako využiť alebo lepšie povedané zneužiť zákony na to aby mohli tieto orgány ovládať ako menšina.

Priklad číslo jedna, demokracia v štátoch únie je na hlbokom úpadku. Americké štáty sú často ovládané menšinou voličov a vždy to je len Republikánska menšina. Extrémny priklad je malý ale kriticky štát Wisconsin kde 41% republikánov kompletne kontroluje celý štát, to znamená že ovládaju štátny kongres, senát a najvyšší súd tým lebo kontrolujú 64% sedadiel v týchto orgánoch. V akom zmysle sa toto dá nazvať demokraciou?

Wisconsin je síce najextremnejsi príklad ale nie je odstrašujuci priklad. Naopak, pre republikánov v ostatných štátoch únie to sú doslova inštrukcie ako ukradnúť moc i keď ich strana má porporu len menšiny voličov. Čo je dôležité si uvedomiť je že keď menšina raz získa väčšinu vo vláde a na súde už si môže tú väčšinu udržať veľmi dlho pretože vždy môžu zaviesť zákony ktoré zvýhodnia hlasovanie ich voličov proti tym čo volia proti nim. Ako? Tym že zmenia hlasovacie distrikty. Vytvoria čo najviac distriktov kde vedia že väčšina volí republikánov (maju štatistiky na to) a čo najmenej distriktov kde väčšina volí demokratov. Pretože ovládajú kompletne celý štátny aparát všetko prejde a stane sa to zakonom a ked sa ostatní sťažujú na súde súd sťažnosť odmietne lebo je republikánsky..

Dnes republikáni v Arizone a Texase pracujú nadčasy počas Vianoc aby vytvorili presne tuto situaciu u nich kde rastúca väčšina demokratickych a nezávislých voličov bude oklamaná o svoje hlasy tým že budu násilne rozdelené do republikanskych distriktov. Toto je demokracia kde jeden človek nie je jeden hlas lebo záleží na tom kde ten hlas je podaný. Demokratické hlasy v republikánskych distriktoch maju taký isty efekt ako žiaden hlas.

Ako som spomenul, celý tento podvod môže existovať len preto že aj súdnictvo je už vo veľkej miere kontrolované republikánmi a skorumpované (nenominuju dobrých sudcov ale sudcov o ktorych si myslia že budú vynášať rozsudky ktore sa im páčia, a skoro nikdy sa nemýlia). Najlepší príklad je Najvyšší Súd kde Trump v kooperácii s republikánmi dosadil jednu tretinu sudcov využitím rôznych politických machinácii (ukradli jedno kreslo demokratom), to znamená dosadil troch z deviatich sudcov. Dnes Najvyšší Súd Spojených Štátov má dve tretiny (66%) republikánskych sudcov and jednu tretinu demokratov (33%), v krajine kde demokrati majú väčšinu, nie veľkú, ale stále väčšinu. Nový sudcovia dosadený Trumpom a republikanmi nie sú “normálni” sudcovia ktorí majú len konzervatívne názory. Títo traja boli vybratý pretože sú extrémisti a fanatici (a majú aj ďalšie chyby: Gorsuch nie je dosť inteligentný aby sedel na Najvyššom Súde, Kavanaugh je obvinený sexuálny predátor, Barrett nemá vzdelanie a skúsenosť na Najvyšší Súd). Toto vieme z ich súdnych rozhodnutí a článkov čo napísali vo svojej kariére. Keď je krajina rozdelena a zextrémizovaná ako je Amerika, najvyšší súd potrebuje byť racionálny a umiernený aby dokázal zmierniť alebo zastaviť ďalšiu radikalizaciu. Dnešný Najvyšší Súd bude mať presne opačný výsledok. To sa potvrdí tento rok keď Súd s veľkou pravdepodobnosťou zruší zákon o prerušení tehotenstva ktory existuje 50 rokov, bol mnoho razy potvrdený samým Najvyssim Súdom a je podporovaný významnou väčšinou obyvatelstva. Keď, nie ak, sa to stane Amerika sa legálne stane extrémisticka krajina.

Sudnictvo je druhá príčina prečo Amerika nie je demokracia väčšiny ale skôr diktatúra menšiny, a viac a viac extrémistickej menšiny.

A na záver tretia príčina prečo Amerika už nie je demokracia. Najmocnejší vládny a zákonodarný orgán v krajine, Americký Senát. Každý štát má dvoch senatorov ktorí sú volený. Praktický výsledok je taký že Kalifornia ktora má okolo 41 miliónov obyvateľov má takú istú reprezentáciu a teda politickú moc v Senáte ako Wyoming ktorý ma necelých 600 tisíc obyvateľov, to je 68 krat menej. Povedané inými slovami voliči vo Wyomingu maju 68 krát väčšiu politicku silu ako voliči v Kalifornii. Ale to je len začiatok toho ako Senát v dnešnej podobe pracuje pre malé konzervatívne štáty proti veľkým demokratickym štátom.

Skutočnú silu dáva malým štátom jedno špecifické pravidlo alebo procedúra ktorá sa nazýva “filibuster”. Využitím tejto procedúry môže ktorýkoľvek senátor zastavit akýkoľvek zákon aby sa vôbec mohlo o ňom debatovať v Senáte. A keďže bez debaty v Senáte nemôže žiadny zákon prejsť týmto može byť každý zakon zastavený v Senate aj ak už bol schváleny v Kongrese. Poraziť filibuster môže len super väčšina senatorov, to je 60. 21 najmenších najkonzervatívnejších štátov ktore representuju len 21% obyvatelstva moze tymto sposobom zastavit akykolvek zakon pretože maju 42 hlasov v Senate a teda filibuster nemože byt poražený. A to aj pravidelne robia. Počas Trumpa žiaden zakon podporovaný demokratmi neprešiel lebo republikáni mali vacsinu v Senáte a vodca senátu ani len nedovolil debatu a zákonoch ktore schválil Kongres (kde demokrati mali väčšinu). V rokoch 2018-2020 Senát doslova neurobil nič, nehlasoval na skoro žiaden zakon schválený Kongresom aby zabránil zavedenie akéhokoľvek zákonu podporovaného demokratmi. Nečudo voliči si mysleli že Senát nic nerobí, väčšina voličov vsak nerozumela že jedinou príčinou bola republikánska strana a demokrati s tým nemali nič spoločné a nič nemohli ani urobit proti tomu.

Dnes by Demokrati mohli niečo urobiť, pretože majú väčšinu (o jeden hlas), 50 senátorov plus vice-president oproti 50 republikanom ale nevedia presvedčiť dvoch svojich (Synema a Manchin) senátorov že musia zabiť filibuster ako procedúru aby mohli vôbec niečo urobiť v Senáte. Toto je Achilova pata Demokratov, vždy sú medzi nimi taký ktorý sympatizuju viac s republikánmi ako so svojou vlastnou stranou.

Toto su tri klince v rakve Americkej demokracie. Zatiaľ demokracia ešte nie je v tej rakve, je v nemocnici na prístrojoch čo ju držia pri živote. Ale rakva je otvorena a čaká na svojho nájomníka. Niektorí Demokrati si neuvedomujú aký je stav, ale zatiaľ urobili málo preto aby ten stav zvrátili. Pravdupovediac veľa ani urobit nemôžu, republikanom nezabránia aby manipulovali volebne distrikty v štátoch kde ovladaju vsetky organy a Najvyšší Súd. Takisto neexistuje cesta ako sa zbavit troch Trumpovych sudcov na Najvyššom Súde ktorý túto praktiku podporujú. Ale môžu rozšíriť Súd tak aby mali väčšinu, to znamená potrebujú pridať štyroch sudcov a vsetci musia byt demokrati. Aby toto mohli urobiť potrebuju sa zbavit filibustera v Senáte, ale proti nim stoja ich vlastní ktori sympatizuju s republikánmy.

Takže Amerika už nie je demokracia a čo teda vlastne je? Podla profesorki Barbary Walter (Kalifornská Univerzita - San Diego) je teraz nieco co sa nazyva “ anokracia ”, niečo medzi demokraciou a autokratickým režimom. Profesorke Walter práve vyšla kniha kde okrem iného vraví že Amerika je na prahu novej občianskej vojny, ktorá už vlastne začala a bude sa len vyostrovať. Toto ale je tiež téma na iný článok.

Pre mňa dnešná “Americká demokracia” sa veľmi podobná Iránu. V Iráne tiež existujú relatívne demokratické voľby, možno slobodnejšie než v Amerike. Ale sú zorganizované tak že len vládnúca mensina môže vyhrať voľby. Som si istý že pre každého Američana by porovnanie s Iránom bolo šokujúce ale to je len indikácia ako hlboko Amerika klesla za posledných 6 rokov. A fundamentálny rozdiel je v tom kde ktorá krajina smeruje. V Iráne je tlak na slobodnejšie voľby a viac demokracie, je len otázka času kedy Islamistický režim padne. V Amerike to je presný opak. Tlak je obmedziť voľby a čo najmenej demokracie. Takže za desať rokov je pravdepodobné že Irán bude demokratickejšia krajina ako je Amerika ktorá už dnes nie je veľmi demokratická.