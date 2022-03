Ak je niekto mafián a masový vrah ako Putin, aký rozdiel robí extra pár sto alebo tisíc alebo aj sto tisíc obetí vo vojne?

Doteraz videla veľká časť sveta Putina ako významného svetového politika a stratéga, ktorý sa s rozvadeným západom doslova pohrával ako mačka s myšou, aby urobil z Ruska znovu svetovú veľmoc, ktorú bude západ obdivovať a rešpektovať.

Dnes, po napadnutí Ukrajiny, už skoro všetci od Zemana po Xi Jipinga (s výnimkou Trumpa a mnohých Slovákov) rozumejú, že tento pohľad bol mylný, alebo už prinajmenšom neplatí. Bol mylný, lebo od večera do rána sa z Putina stal vojnový zločinec. Ten, kto bez príčiny napadne cudziu krajinu, je vojnový zločinec (vrátane G.W. Busha za napadnutie Iraku). Také je medzinárodné právo. Ako sa môže mnohými uznávaný svetový politik stať vojnovým zločincom od večera do rána? Toto musí byť pre niekoho, ako je český prezident Zeman veľká záhada a šok.

Pre mňa to vôbec nie je záhada. Putin bol roky zločinec a teraz k tomu pridal len novú kategóriu, „vojnový“. Putinovmu správaniu porozumieme omnoho lepšie, ak sa na neho nepozeráme ako na politika, ale skôr ako mafiána a masového vraha.

Ja viem, že historici a politológovia neradi rozprávajú o politikoch ako o masových vrahoch. Aspoň pokiaľ nestúpajú obete do miliónov. Potom sú už ochotní priznať, že Mao, Stalin, Pol Pot (všetci komunisti), boli viac masoví vrahovia ako politici.

Pre týchto expertov niekto ako Pinochet (antikomunista) bol len diktátor. I keď mal na svedomí - či už priamo alebo nepriamo tisíce obetí. V objektívnom morálnom svete bol Pinochet masový vrah, o tom niet pochýb.

V tomto zmysle je Putin tiež len diktátor (okrem platených a neplatených ruských agentov pre ktorých je Putin „demokraticky zvolený prezident krajiny“), a pre niektorých dokonca benevolentný diktátor, ktorý všetko čo urobil za posledných 22 rokov, urobil pre národ a matku Rus. Vrátane vyvraždenia svojich odporcov a ukradnutia - hrubým odhadom - 200 miliárd dolárov z ruskej štátnej pokladne.

Samozrejme, Putin - i keď nie je génius, ako si mnohí myslia - je dosť bystrý na to, aby pochopil a zariadil, že žiadne dôkazy o jeho kriminalite nevyjdú na povrch. Aspoň pokiaľ sedí na tróne. Takže „údajne“ nie sú dôkazy, že ochraňuje profesionálne kriminálne gangy v Rusku a vie o nich. Alebo že objednal desiatky vrážd svojich priamych, nepriamych, alebo len potenciálnych politických kritikov a súperov.

V práve existuje koncept „nepriameho dôkazu“. Použijem tento koncept, aby som demonštroval že existuje mnoho obetí, ktorých náhla, často násilná smrť, môže byť na 90 až 100 percent vysvetlená ich vzťahom k Putinovi. To znamená, že nepotrebujeme fyzický dôkaz ako napríklad podpis Putina na objednanú vraždu aby sme boli schopní povedať, že Putin je za to takmer stopercentne zodpovedný.

Rusko je dnes mafiánsky štát. Je to mafiánsky štát, lebo to je jediná krajina v Európe, kde mafia spolupracuje s vládou a je časťou vládnej moci. O tom, ako ruské štátne orgány pracujú ruka v ruke s ruskou mafiou, je na celom internete veľmi veľa článkov.

Aspoň niekoľko faktov o ruskej mafii:

Najväčší (po Putinovi) ruský mafián nie je ani Rus, je to ukrajinský žid Semion Mogilevich . Mogilevich je svetoznámy mafián so svojou vlastnou stránkou na internetovej encyklopédii Wikipedia.org. Mogilevich je určite osobný priateľ Putina, čo potvrdil aj Litvinenko, ku ktorému sa ešte vrátim.

Ako inak si vysvetliť, že keď Mogilevicha zatkli v Moskve za daňové úniky - pravdepodobne omylom - zakrátko ho prepustili. I keď boli na neho zatykače po celom svete. Dnes si voľne žije v Moskve a smeje sa krajinám od Česka po Maďarsko, USA a Kanadu, ktoré by si s ním rady pohovorili o jeho „biznisoch“ v ich krajinách. Ale nemôžu, lebo ho Putin ochraňuje.

Putin osobne kontroluje ruské súdnictvo, na to znova nepotrebujeme fyzické dôkazy. Stačí sa pozrieť na akékoľvek množstvo rozsudkov v Rusku, podaných za ostatných desať rokov. Všetky sú v prospech Putina, všetky sú s minimálnymi alebo so žiadnymi skutočnými dôkazmi o trestnej činnosti.

Ak ruské súdnictvo prepustí najväčšieho ruského mafiána, ktorého všetci poznajú ako mafiána, muselo to byť schválené samotným Putinom. Ak takéhoto Putin osobne prepustí, musí to byť len preto, lebo Putin je jeho boss a to je jeho „job“, aby chránil svojho poddaného Semiona.

Ďalší fakt. Najvýznamnejšia ruská kriminálna organizácia sa volá „ Solntsevskaya Bratva ”. Wikipedia vraví:

Podľa správ od americkej vlády, zverejnených počas škandálu Wikileaks v roku 2010, gang Solntsevo pokračuje vo vydieračských operáciách pod ochranou FSB, ruskej štátnej bezpečnostnej agentúry.

Putin kontroluje FSB, FSB kontroluje najväčšiu mafiánsku organizáciu v Rusku. To znamená, že Putin je v konečnom dôsledku najvyšší vodca ruskej mafie. To je najjednoduchšia logika ani nie ani zemeguli, ale vo vesmíre

Putin nevedie Rusko. V skutočnosti Putin vedie ruskú mafiu, a tá politicky kontroluje a finančne zdiera do špiku kosti matku Rus. Putin je „ capo di tutti i capi ”, mafiánsky boss všetkých mafiánskych bossov v Rusku vrátane Mogilevicha a Bratvy.

Pozrime sa na Putinove myslenie a na to, prečo má podľa neho právo napadnúť Ukrajinu. Podľa jeho tragikomického prejavu je Ukrajina časťou ruského národa. Inými slovami - Ukrajinci sú bratia alebo bratranci, proste blízka rodina. A podľa Putina táto rodina zradila Rusko, prešla na druhú stranu. Druhá strana je západ. U mafie to je najhoršia vec, ktorú niekto, obzvlášť člen rodiny, môže urobiť. Ak zradíš rodinu a pridáš sa k nepriateľovi, je na to jediná odpoveď. Ako vieme z mnohých filmov a televíznych seriálov, to je smrť. Mafián zavraždí vlastných rodičov, deti, príbuzných, ak existuje čo len minimálne podozrenie, že niekto z nich spolupracuje s nepriateľom - čo je alebo iná mafia, alebo policajti. Putin len rešpektuje základný zákon mafie, „vždy potrestaj zradcov smrťou“.

Tu máme racionálne vysvetlenie Putina. On nie je politik, on je mafián. Pre politika nedáva žiaden zmysel napadnúť nezávislú bratskú krajinu (presne ako keby Česko napadlo Slovensko, vie si to vôbec niekto predstaviť v Čechách alebo na Slovensku ako realistickú možnosť?), pre mafiána to dáva perfektný zmysel.

Už vieme, že Putin je mafián, a nie politik. A teraz sa pozrime, prečo je Putin masový vrah . Nejdem spomínať desiatky a desiatky podozrivých úmrtí v ruskej armáde, koncentrujem sa len na Putinových osobných oponentov.

2015 Boris Nemcov

Násilnejší (nevládny) a najdemokratickejší ruský politik, spočiatku podporca Putina, neskôr najvýznamnejší kritik Putina. Zavraždený v centre Moskvy, niekoľko metrov od Kremľa krátko potom, ako vyzval obyvateľstvo na protest proti vojne na Ukrajine (keď Putin ukradol Krym). Putin prevzal osobnú kontrolu vyšetrovania vraždy, nikto nebol nikdy trestne stíhaný, na sto percent Putinom objednaná vražda.

2015 Boris Berezovsky

Ruský mediálny oligarcha, ktorý pomohol priviesť Putina k moci osočovaním Nemcova vo svojich médiách. Myslel si, že bude schopný kontrolovať Putina a stal sa kandidátom na prezidenta. Predtým, ako ho Putin mohol zlikvidovať v Rusku, Berezovský ušiel do Londýna, kde sa súdil s Putinom o peniaze a prehral. Zomrel vo vlastnej vani, pravdepodobne vražda. Scotland Yard zo začiatku klasifikoval jeho smrť ako samovraždu, neskôr otvoril nové vyšetrovanie, ktoré stále nie je ukončené. Na 90% Putinom objednaná vražda.

2009 Sergej Magnicky

Ruský právnik, ktorý pracoval pre americkú investičnú firmu, ktorá bola oklamaná ruskými partermi o stovky miliónov dolárov. Magnitsky vyšetroval podvod, objavil zlodejov (policajti), bol zatknutý (pravdepodobne tými istými policajtmi) za falošné obvinenie a ubitý k smrti. Putin pravdepodobne nevedel o zatknutí Magnitského, ale určite vedel o jeho vražde. Na 90% súhlasil Putin s ututlaním prípadu. Teda finančného podvodu a vraždy policajtmi.

2006 Anna Politkovskaya

Novinárka, ktorá písala o vojne v Čečensku, a najmä o Putinovom vplyve. Tiež napísala knihu „Putinove Rusko“, v ktorej varovala pred policajným štátom Putina. Päť páchateľov bolo odsúdených, ale sám sudca povedal, že oni boli len vrahovia na objednávku. Ten, ktorý vraždu objednal, nebol nikdy chytený. Na 99% Putinom objednaná vražda.

2006 Alexander Litvinenko

Bývalý agent KBG, ktorý opustil KGB a stal sa kritik Putina, kým bol stále v Rusku. Okrem iného potvrdil, že Putin v roku 1999 objednal bombové útoky v Moskve, aby mohol viniť Čečencov. Potvrdil, že Mogilevich, ruský mafián číslo 1, je priateľ Putina a potvrdil, že Putin objednal vraždu Politkovskej (vid povyše). Ako vrahovia Litvinenka boli menovaní britským Scotland Yardom dvaja ruskí agenti FSB. Putin ich odmietol vydať Veľkej Británii na vypočúvanie a jednému z nich oficiálne udelil štátne vyznamenanie. Putin je 100% zodpovedný za vraždu.

2003 Sergej Jušenkov

Bývalý plukovník v ruskej armáde. Zorganizoval a zaregistroval Liberálnu stranu Ruska a zbieral evidenciu o tom, že Putin v roku 1999 zorganizoval bombové útoky v Moskve, za ktoré obviňovali Čečencov. Zastrelený v Moskve pred svojim bytom, páchatelia neboli nikdy chytení. Na 99.5% Putinom nariadená vražda.

2003 Jurij Ščekočikin

Ruský novinár, ktorý v roku 1999 tak isto vyšetroval bombové útoky v Moskve ako Jušenkov, keď bol nakazený neznámou chorobou, na ktorú za pár dní zomrel. Ruské zdravotníctvo zapečatilo jeho osobné zdravotné údaje, aby ochránilo Putina. Na 99.5% Putinom objednaná vražda.

Celá galéria týchto ľudí bude jedného dňa galériou ruských bojovníkov za slobodu a proti mafii. Nevieme, kedy sa to stane, ale garantujem že ten čas príde. Ešte nie je tu, ale Putinove akcie na Ukrajine ten čas priblížili o mnoho rokov.

Klobúk dole a všetka česť týmto ľudom, nepoložili svoje životy zbytočne.