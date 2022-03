Putin sa ukazuje byť nie génius ale imbecil a mnohokrát väčší masový vrah, ako sme si mysleli

Putin urobil katastrofálnu chybu. Na rovnakej úrovni, ako keď Hitler napadol Sovietsky zväz po tom, ako s ním v roku 1941 podpísal mierovú dohodu.

Prečo bol Putin ruskými riťolízačmi uznávaný ako génius? Pretože keď predtým provokoval svet, keď v roku 2008 napadol Gruzínsko, keď v roku 2014 ukradol Krym, keď po použití chemických zbraní po celé roky zachránil sýrskeho doktora Mengeleho - tiež nazývaného Bashar Al-Assad, tak vždy vyviazol len s pár škrabancami a s ničím iným. Z toho Putin vydedukoval, že on je neporaziteľný, jemu sa nič nemôže stať.

Ale teraz sa stalo. Začnime rátať Putinove imbecilstvá, ktoré charakterizujú dnešný stav:

Ukrajinský národ, ktorý podľa Putina neexistuje, ale pre nejakú príčinu bráni na život a na smrť svoju krajinu, ktorá podľa Putina nie je skutočná krajina, ale ruské pohraničie. Kto má pravdu, Putin v bunkri alebo Ukrajinci, ktorí zomierajú za svoju krajinu?

Nepripravená ruská armáda, ktorá nerozumie tomu, o čo ide.

200 tisíc ruských vojakov ktorým bolo povedané, že sú na cvičení. Zrazu zistia že majú vraždiť Ukrajincov. Ruské matere napadli Putinovho guvernéra na Sibíri, aby mu dali najavo, čo si myslia o vyslaní ich synov na Ukrajinu. Čim viac ruských vojakov na Ukrajine, tým viac ruských materí v uliciach (preto Putin dúfal že 200 tisíc ich bude stačiť).

„Blitzkrieg“ alebo po putinovsky „Špeciálna denacifikačná operácia na Ukrajine “ - ľudovo povedané „obsadenie Kyjeva za pár dní“, kompletne zlyhala.

Ukrajinský prezident s popularitou doma pred vojnou 25 percent. Herec židovského pôvodu sa ukázal byť mnohokrát inteligentnejší, smelší a udatnejší, než masový vrah Putin a všetci jeho siloviki (Putinovi starí, väčšinou tupí a verní kamaráti z KGB, z ktorých urobil miliardárov) a oligarchovia dokopy.

Dnes má Zelensky vďaka Putinovi doma popularitu 91 percent a 110 percent vo svete a je nový Nelson Mandela, na ktorého svet čakal od smrti originálneho Nelsona Mandelu. Svetová hviezda, inšpirácia pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svet. A Putin je vo svete čo? Vojnový zločinec.

Okamžité zjednotenie sveta proti Putinovi.

Nič za posledné desaťročia - v podstate od druhej svetovej vojny - nezjednotilo svet vrátane západu tak, ako ruská vojna proti Ukrajine. Dekadentný západ, ktorý obyčajne Putinovi ustúpil, z ničoho nič dostal odvahu. Všetci, ktorí pochybovali o sile - a najmä jednote západu proti nepriateľom - si môžu zhlboka vydýchnuť, aspoň dočasne.

Nejdem oslavovať jednotu západu ako množstvo iných komentátorov po celom svete. Celá jednota môže byť krátka, ale zatiaľ existuje. Ešte dôležitejšie ale je, že táto jednota prišla od večera do rána, keď ruské vojská vkročili na Ukrajinu. Neboli potrebné žiadne rokovania ani dohody, väčšina krajín reflexívne a automaticky porozumela tomu, čo sa stalo a aká musí byť odpoveď. Toto sa nikdy predtým nestalo. Ani keď v roku 1956 Sovietsky zväz obsadili Maďarsko, ani keď v roku 1968 obsadil Československo, ani keď v roku 1979 napadol Afganistan, ani keď v roku 1983 zostrelil kórejské komerčné lietadlo a zavraždil 269 ľudí na palube. A ani keď Putin za ostatných 20 rokov vraždil a zbíjal, ako som už spomínal vyššie.

Putin prebudil spiaceho obra – Nemecko.

To bude do budúcnosti najväčšia strategická zmena na desaťročia, a sto percent v ruský neprospech. Nemecko sa ide stať nielen ekonomickým lídrom (čo už je), ale aj politickým a vojenským lídrom Európy. Sovietsky zväz a Rusko žili 77 rokov z mýtu o hrdinskej porážke nacistického Nemecka. Teraz Ruskom vyvolaná vojna zatlačí druhú svetovú vojnu do ďalekej minulosti a prevráti role obidvoch krajín. Novo zmilitarizované Nemecko bude viesť „dobrých“ (Európu a zvyšok sveta) proti „zlým“, Rusko s väčšinou slovnou podporou od Bieloruska, Severnej Kórei, Kuby, Venezuely a Srbska.

Kapitalizmus zrazu objavil svedomie.

Mnohokrát šokujúcejšie ešte je, že západný kapitál sa pridal ku zvyšku sveta sám od seba, bez akéhokoľvek prosenia, prehovárania alebo podplácania. Kapitalisti prišli na to, že niekedy je lepšie udržať si svoj imidž „dobrého občana“ vo svete na úkor extra zisku z Ruska. A niekedy sú aj straty lepšie ako krvavé peniaze od Putina. Som si istý že McDonald’s, Coca-Cola, Disney, Netflix, Shell, Visa, Mastercard a stovky (dnes zhruba 300) ďalších firiem, mohli ďalej zarábať peniaze v Rusku napriek vojne. Zisky by pravdepodobne boli nižšie, ale aj nižšie zisky sú stále zisky.

Toto by som nikdy, ani za milión rokov nepredpovedal. Kapitalizmus porušil základné motto kapitalizmu „Biznis je biznis a politiku do toho netreba miešať“. Ja si pamätám, keď McDonald’s v roku 1990 otvoril prvú reštauráciu v Moskve (fotka je z otvorenia). Bolo to vo všetkých médiách v Kanade. Nebol to americký Mac, ale kanadská pobočka, ktorá sa rozhodla robiť biznis v Sovietskom zväze. Pretože prezident bol vtedy George Cohon, ktorého otec bol ukrajinský Žid a Cohon sa chcel vrátiť do materskej krajiny svojho otca a prispieť k jej prechodu z komunistickej do kapitalistickej ekonomiky. Pre dnešný McDonald’s to teraz muselo byť veľmi ťažké rozhodnutie - odisť z Ruska po 32 rokoch. Som si istý, že to nebolo ľahké pre žiadnu firmu. Museli opustiť „svojich“ ľudí v Rusku (všetko Rusov), ale bolo to nutné.

ICC (Medzinárodný kriminálny súd v Haagu) sa neodváži stíhať lídra svetovej veľmoci Putina, ako sa neodvážil stíhať Busha za vojnu v Iraku. Vyzerá to tak, že ICC pripravuje obžalobu proti Putinovi (a keby pridali Busha bolo by to celé omnoho spravodlivejšie, aby Rusi nemohli vyplakávať že len ich svet trestá).

Mohol by som vyratúvať ďalej. Ale myslím že toto pre začiatok stačí.

Dnes sú na západe dva hlavné tábory o tom, ako ďalej proti Putinovi:

Jeden tábor tvrdí, že dnešné sankcie nie sú dostatočné alebo nebudú pôsobiť a že ich treba podstatne zvýšiť. Nie 80 percent ruských bánk odrezať zo SWIFT-u, ale 100 percent. Kompletný zákaz pre ruských občanov cestovať na západ, vyvlastnenie ruských špinavých peňazí uložených v západných bankách (aj Švajčiarsko súhlasí), kompletné zrušenie akéhokoľvek obchodu s Ruskom, zákaz vývozu akejkoľvek technológie na mikročipy do Ruska, vrátane softwaru na dizajn, materiálov na čipy, a samozrejme, aj vlastných čipov (to už existuje voči Číne). Keď ruská armáda nedostane svoje mikročipy zo západu, tak skolabuje. Nie hneď, ale eventuálne, pretože celá ruská vojnová technika je založená na čipoch vyrobených v Taiwane, Južnej Kórei a Japonsku s použitím americkej technológie. Armáda je jediné, čo Rusku ostalo, ak armáda skrachuje, skrachuje aj celé Rusko ako krajina.

Ale najdôležitejšie pre túto skupinu je to, že Putinove masové vraždy na Ukrajine musia byť zastavené aj pod hrozbou nukleárnej vojny s Ruskom (netvrdia že musia byť potrestané, len zastavené). Inými slovami - ak sa Putin rozhodne použiť nukleárne zbrane ako sa vyhráža, aby si zachránil svoju mafiánsku kožu (ktorú si pravdepodobne už nemôže nezachrániť), to je jeho vina, my potrebujeme byť schopní absorbovať ruský útok.

Hlavná myšlienka tohto tábora je, že my nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo Putin urobí. Jediné čo môžeme urobiť je snažiť sa, aby Putin - a ak treba aj putinovský národ - neprežil. Lebo Putin a putinizmus ohrozujú našu vlastnú existenciu. Inými slovami, už nejde o Putina. Ide o nás a o naše rodiny. Tento tábor nie je nevyhnutne proti Rusku, on je proti ruskému putinovskému mysleniu. Ľudia v tomto tábore sú väčšinou ľudia, ktorí majú emocionálne spojenie či už s Ukrajinou alebo aj s Ruskom, alebo proste len s ľuďmi, ktorí trpia. Títo ľudia sú ochotní obetovať svoje životy a životy iných, aby pomohli tým, ktorí trpia. To je veľmi pekný sentiment, ale nie je veľmi praktický a asi ani racionálny.

Preto máme druhý tábor. To sú skoro všetko politickí ľudia, experti, profesori, komentátori, bývalí politici atď. Títo radia, že Rusko už je dosť potrestané dnešnými sankciami, a možno aj príliš. Potrebujeme rozmýšľať ako viac Rusko neprovokovať, lebo všetci môžeme na to eventuálne doplatiť formou nukleárnej vojny. Pre túto skupinu je nukleárna vojna s Ruskom na obzore a potrebujeme urobiť všetko pre to, aby sme jej zabránili. Táto skupina pevne verí, že svet nejako kontroluje Putinove správanie a to, či Putin stlačí alebo nestlačí nukleárne gombíky. Netvrdia, že sa máme vzdať, len naznačujú, že sa potrebujeme dostať do štádia, kde si Putin myslí že niečo vyhral i keď z nášho pohľadu nevyhral nič. Takže celá pointa tejto „hry“ (s tisícmi ukrajinských a ruských mŕtvych) je, aby mal Putin pocit, že neprehral.

Morálne sa tento postoj nedá brániť, a oni ho morálne ani nebránia. Obrana je z praktického hľadiska - snažiť sa zastaviť eskaláciu a možnú nukleárnu vojnu. Takže ruského mafiána a masového vraha údajne potrebujeme psychologicky ubezpečiť, že neprehral a to zastaví ďalšie krviprelievanie.

Zabudnime na morálne otázky, ale aká je tu logika? Mafián a masový vrah si povie že už má dosť zahraničných dobrodružstiev a uspokojí sa s tým, že bude sedieť doma na riti a rozkazovať vraždiť len domácich oponentov? Uspokojil sa Hitler so Sudetami? To je teoreticky možné, ale veľmi nepravdepodobné. Mafián a masový vrah bude zdierať a vraždiť pokiaľ bude môcť, pre nich to nie ich „job“ to je ich charakter. Putin môže zmeniť „job“ Ale nemôže zmeniť svoj charakter. Raz mafián a masový vrah, vždy mafián a masový vrah.

Preto pre mňa nie je dlhodobé skutočné riešenie postaviť Putinovi evakuačný koridor, aby mohol uniknúť svojej zodpovednosti za vojnové zločiny. Lebo on sa vráti - a ešte zúrivejší, ako je teraz. Ak sa s ním chcú Ukrajinci dohodnúť, nemám nič proti tomu a západ to potrebuje rešpektovať. Ale pokiaľ Putin bombarduje školy a nemocnice na Ukrajine a Ukrajinci bojujú proti nemu, je naša svätá povinnosť urobiť všetko pre to, aby sme zastavili masového vraha takmer za každú cenu.