Putin už prehral, ale nikto mu to ešte neoznámil, pretože sa všetci boja o svoj život

Po viac ako 100 dňoch vojny sa rysuje jasný obraz, ako veci stoja.

Najprv najčerstvejšie správy:

Putinov dopredu oznamovaný prejav je posunutý o hodinu (17. júna 2022). Lebo „cyberattack“ - tínedžeri sa zabávajú s počítačmi a Rusko je bezmocné. Americká vláda by sa určite nesnažila Putinovi prekaziť prejav. Už len preto nie, lebo Putin vždy povie presne to, čo chce dnešná americká vláda počuť - viac Putinovho imbecilizmu. Putin prezentuje Rusko ako sprostú, vygumovanú cáristickú krajinu zhruba na úrovni roku 1914. A Putin znova nesklamal - sankcie sú šibnuté, ale Rusko ich bez problémov prežije. V tom prípade by som odporúčal výraz nie „šibnuté“ ale „bezvýznamné“. Môj dojem: sankcie zabijú Rusko ekonomicky a Putin tomu pomaly, ale isto začína rozumieť.

Rusko vojnu už strategicky prehralo (dnes to povedal aj anglický generál, ak o tom boli nejaké pochybnosti). A prehralo ju v ten deň - presnejšie v tú noc - keď napadlo Ukrajinu. Teda 24. februára 2022. To je deň, keď si celý svet povedal, že vojna v Európe (prečo len v Európe? Pretože žiadny iný kontinent nemal toľko vojen a už sa to berie automaticky že Európa, akokoľvek sprostá, sa poučila po dvoch svetových vojnách v rozpätí 20 rokov), nemôže byť v 21. storočí tolerovaná. A už vôbec nie vojna bez objektívnej príčiny - takzvaného „casus belli“ v legálnej terminológii. Inými slovami - Putinov režim sa ani neunúval podať vierohodnú zámienku útoku na Ukrajinu. Z Putinovho pohľadu to dávalo zmysel. Načo sa vôbec trápiť so zámienkou, keď bude celá vojna víťazne ukončená ešte predtým, ako sa zvyšok sveta spamätá. Čo sa vlastne stalo. Putin len zopakoval svoju stratégiu z roku 2014, keď za pár dní ukradol Krym.

Lenže dnes je rok 2022, a nie 2014. Putin je zavretý v bunkri a vôbec mu nedošlo, že i keď sa od roku 2014 v Rusku nič nezmenilo - Putin kradne a vraždí ako vždy - inde vo svete sa veci zmenili. Najdôležitejšie pre Rusko je to, že ruský agent Trump už nie je prezident. Naopak, prezident je bývalý viceprezident z roku 2014, keď Rusku ukradlo Krym - ktorý sa poučil zo situácie na Kryme. A tak isto sa Ukrajina poučila z minulosti a za tých 8 rokov sa vyzbrojila kvalitnou západnou vojenskou technikou.

Západné rozviedky mesiace trúbili do sveta, že Putin pripravuje inváziu Ukrajiny (celý svet to vedel, len ruskí generáli nie). Aj Ukrajinci sa to dopočuli a pripravili sa (i keď Biden priznal, že Zelenský tomu neveril, ani keď mu to americkí diplomati v Kyjeve vraveli na základe správ, ktoré dostali od CIA - ale ukrajinská armáda tomu verila). Nie sú sprostí, ako si Putin myslí. Pozabíjali väčšinu elitných ruských jednotiek, ktoré Putin poslal ako svoj „Blitzkrieg“ na obsadenie Kyjeva a zajatie ukrajinskej vlády. Ako sa to Ukrajincom podarilo, zatiaľ nie je celkom jasné (určite s veľkou pomocou od CIA, MI6 a nemeckej BND), ale Ukrajina urobila presne to, čo chcel urobiť Putin - v prvých hodinách vojny neutralizovala a paralyzovala ruskú stratégiu a tým pádom celý ruský útok.

Pre Putina je táto vojna „denacifikačná vojenská akcia“, kde bol jeden z hlavných terčov prezident Ukrajiny, ktorý je židovského pôvodu - a preto je podľa ruskej logiky najväčší neonacista v Ukrajine. Keď toto povedal sprostý, senilný Lavrov v talianskej televízii a pridal, že vlastne aj Hitler bol Žid, Putin sa do troch dní osobne ospravedlnil izraelskému ministerskému predsedovi. Nemusel, ale urobil to... To vyjadruje míle o Putinových prioritách - pacifikovať Izrael a ďalej vraždiť Ukrajincov, mnohých židovského pôvodu. Pre zvyšok sveta to je jednoducho ruský, ničím nevyprovokovaný útok na susedný štát. Po 77 rokoch mieru na európskom kontinente (s výnimkou občianskych vojen na Balkáne). Ktorý bol odpudený hrdinským ukrajinským obyvateľstvom, vedeným svojim demokraticky zvoleným prezidentom, za značnej vojenskej, ekonomickej a humanistickej podpory od väčšiny sveta.

Putin je po intelektuálnej stránke vygumovaný imbecil (to nevravím len ja - jeho bývalý šéf v KGB to povedal). Jediné, čomu rozumie, je hrubá sila. Ale ani tej nerozumie poriadne. Hrubá sila na ulici Leningradu, kde vyrastal, je jedna vec, hrubá sila vo vojne s cudzou krajinou je niečo úplne iné. Preto francúzskemu prezidentovi Macronovi rozprával o znásilnení Ukrajiny a myslel si, že poeticky rozpráva o svojich časoch v Leningrade a dnes s Kabajevovou. Podľa Putina ten, kto znásilňuje, má pravdu na svojej strane. Putin si myslel, že ide ukázať západu a Ukrajine, akí sú obidvaja neschopní a slabí s ich demokraciou, ľudskými právami pre LGBT ľudí atď. Ruská armáda im ukáže, čo je to mať gule medzi nohami.

Ale všetko sa obrátilo na presný opak. Ruská armáda síce znásilňovala rad radom všetkých, ktorí im vošli do cesty - ako Putin naznačoval Macronovi - ibaže stále dostala na „pi..“. Takže podľa Putinovej logiky Rusko je to slabé, čo nemá gule medzi nohami ale „pi..“. Chrániť slabších a utláčaných je známka sily, a nie slabosti. Vraždiť a znásilňovať bezbranných je primitívna barbarská krvilačnosť - a to je Putin a spol. To všetko, samozrejme, píšem ľudovo, v Putinovom jazyku.

Z ruských médií vieme, že Putin plánoval obsadiť Kyjev a nasadiť svojich riťolízačov - či už ruských alebo ukrajinských a vyhlásiť víťazstvo. To by aj bolo skutočné víťazstvo. Ale ku tomu sa ruská neschopná armáda ani nepriblížila.

Vyzerá to tak, že keď prvý cieľ kompletne zlyhal, náhradný cieľ je obsadiť väčšiu časť východnej Ukrajiny okolo Donbasu a juh Ukrajiny - aby sa Putin mohol dostať k Moldavsku a ukradnúť si kus zeme tam. Mnoho zeme z Ukrajiny, trochu z Moldavska, malilinkej chudobnej krajiny. A potom môže vyhlásiť víťazstvo na všetkých frontoch. Kradnúť od Moldavska, je ako kradnúť od desaťročného dieťaťa, ktoré žobre na chodníku. To je ruská mentalita - vždy napadni omnoho menšieho a slabšieho a potom sa tvár ako hrdina. To je podstata ruského národného gerojstva.

Povedzme, že toto sa neschopnej ruskej armáde podarí dosiahnuť. Ja osobne tomu neverím, ale povedzme. Je toto ruské víťazstvo? Ani náhodou. Rusko si uviaže na krk ekonomickú slučku, ktorá sa bude pomaly sťahovať, až Rusko zahrdúsi.

Ale Rusko dovtedy ani nemusí prežiť. Správy z Ruska od Rusov a od západných rozviedok vravia, že Rusko už nemôže produkovať a opravovať tanky, lebo nemá náhradné súčiastky (asi sa robia z materiálov zo západu). Tak isto už nemôže produkovať rakety, lebo tie používajú západné mikročipy, ktoré sa už do Ruska nedovážajú. Moskva stratila 200 tisíc dobrých pracovných miest tým, že tisíc západných firiem sa zbalilo a odišlo preč. McDonald’s jasne naznačil, čo si myslí o budúcnosti Ruska tým, že dal celý business na predaj. Asi za babku a jeden z Putinových osobných zlodejov ho určite zobral do vlastníctva a bude si myslieť, akí sú tí kapitalisti sprostí, keď rozdávajú miliardové biznisy za babku. Za 10 rokov sa ukáže, kto bol ten sprostý, McDonald’s alebo Putinov zlodej.

Ako dlho bude trvať, kým nebude mať Rusko okrem suchého chleba čo jesť? Môj odhad je rok. Ak sa uskromnia, možno vydržia dva roky (chlieb budú mať, lebo Rusko je najväčší exportér pšenice, ale nič okrem toho). Západ už nepotrebuje robiť nič, len čakať. To, samozrejme, nikto na západe nechce, lebo vidia utrpenie na Ukrajine a väčšina západných expertov si myslí - s čím súhlasím - že je dôležitejšie zastaviť ruské zverstvá čo najskôr, ako čakať na to, kým Rusko zdochne od hladu. Každé ruské znásilnenie chlapcov, dievčat, žien, starých materí, kráv, kôz a capov je zverstvo, ktoré treba zastaviť. Čím skôr, tým lepšie.

Konečne máme po dlhom čase na západe realistické hodnotenia situácie. V prvej fáze ruskej vojny sme len počuli a čítali, aké je Rusko nebezpečné, ako môže začať nukleárnu vojnu atď. Títo mudrci už stíchli, lebo vidia, že Rusko nebolo schopné zorganizovať ani seriózny útok na Kyjev. Na to sa pripravovali trištvrte roka - od júla 2021 do invázie (Putin publikoval svoj historický manifest kde tvrdí, že Ukrajina neexistuje). A ako ide Rusko začať tretiu svetovú vojnu, a omnoho dôležitejšie, ako ide Rusko vyhrať.

Hitler začal druhú svetovú vojnu, lebo bol ochotný dať svoj život za víťazstvo Nemecka. A to žiadal aj od Nemcov. Putin sa bojí vírusu a skrýva sa pred ním už roky - a všetci to vidia. Ak ste sa čudovali, prečo vždy sedí Putin za nekonečným stolom, tu máte odpoveď. Putin dodržuje desaťnásobnú vzdialenosť proti Covidu, odporúčanú vedou. Putinovi, imbecilovi, nenapadlo, že to, čo prezentuje do sveta, hovorí veľa o tom, čo si myslí.

Tento „ruský geroj“ ide začať tretiu svetovú vojnu? Nepravdepodobné. Ako všetci diktátori, aj Putin nadovšetko miluje sám seba, je chorobný narcisista. A „chorobný“ je to kritické slovo. Určite si myslí, že on prežije so všetkými svojimi prostitútkami a bastardnými deťmi. Ale predsa len, ak by došlo k nukleárnej vojne, riziko je dosť veľké. Že Putin vyžaduje 20-metrovú vzdialenosť medzi sebou a inými, je dobrá indikácia, aký je prehnane starostlivý o svoj mafiánsky život. A teda veľmi nepravdepodobné, že začne nukleárnu svetovú vojnu, ktorá by ho ohrozila (áno, čítal som predpoveď od CIA, že Putin použije nukleárne zbrane, ak sa bude cítiť osobne ohrozený).

Preto dnes na západe nie je cieľom len ubrániť Ukrajinu, ale aj poraziť Rusko - čím viac, tým lepšie. Konečne už aj nekoneční optimisti ako Nemci pochopili, že s Putinom sa nedá jednať. Je to zákerná krysa, ktorá nebude váhať skočiť ti na krk, ak bude cítiť, že má príležitosť. Samozrejme - nie Nemcom na krk, lebo Nemci sú omnoho silnejší ako je Rusko. Čomu Putin, mafián a násilník rozumie. Odtiaľ je jeho motto - nikdy nenapadni silnejšieho, vždy len slabšieho. Ak chce skočiť niekomu na krk, nie je lepšia krajina ako Moldavsko, umelo vytvorená chudobná krajina, ktorá sa nemôže brániť. To je ako pozerať sa na vlka ako skočí na novonarodenú srnku, aby ju mal na raňajky alebo na večeru. Rozdiel je ten, že vlk reaguje na základný živočíšny inštinkt, čo je hlad. Rusko reaguje na pomätenosť svojho cára, obklopeného svojimi prostitútkami a bastardmi.

A potom, keď násilník, vrah, gauner, veľkoproducent bastardov, dostane na tú príslovečnú „onú“, tak začne nariekať a sťažovať sa, ako je celý svet proti Rusku, ako chce celý svet zničiť Rusko, ako nemôže byt Rusko vygumované atď. A porovnáva seba a Rusko s J. K. Rowling, autorkou Harryho Pottera. Tá mu na to odpovedala, aby si strčil to svoje porovnanie s ňou do svojej strachom zasratej riti. To je moja interpretácia toho, čo si JK Rowling myslela a slušnejšie ako ja naznačila pánovi Putinovi.

Spomeniem dve veci, ktoré sú v tomto Ruskom vyvolanom konflikte dôležité:

Toto je vo fundamentálnom zmysle generačný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, kde mladá demokratická generácia na Ukrajine (väčšina parlamentu a vlády sú mladší ľudia pod 40), potrebuje poraziť starú povojnovú koloniálnu generáciu v Rusku (vek 70 plus), ktorá je nostalgická za Sovietskym zväzom z ich mladých čias. Starí chreni na čele s mafiánom Putinom jednoducho odmietajú pochopiť, že Sovietsky zväz sa už nikdy nevráti. Oni to nikdy nepochopia. Jediné, čo ich môže zastaviť, je poraziť ich na vojnovom poli. O to sa snaží Ukrajina.

Druhá vec, ktorá starým chrenom a dnes vojnovým zločincom v Moskve nejde do hlavy je, že koloniálne výboje sa vo svete skončili vo všeobecnosti s prvou svetovou vojnou, ktorú Nemecko spolu s Ruskom prehralo. Na odplatu začalo Nemecko ďalšiu vojnu, ktorá sa zmenila na druhú svetovú vojnu. Ku ktorej sa Sovietsky zväz pridal útokom na Poľsko - ako spojenec Nemecka. Nemci prehrali a poučili sa, Rusi sa podieľali na porážke Nemecka po „zrade“ svojho bývalého spojenca, a preto si myslia, že kolonializmus stále pokračuje - aj o 80 rokov neskôr. Áno, to je ruská „historická uvedomelosť“ v kocke.

Toto je prvá vojna v histórii, kedy sa koloniálna mocnosť (skôr polo - mocnosť) snaží násilne zobrať naspäť svoju bývalú kolóniu. To je ako keby sa Veľká Británia rozhodla, že ide napadnúť Pakistan (nehovoriac o Indii), aby ho získala naspäť ako kolóniu po tom, ako sa India a Pakistan v roku 1947 osamostatnili. Proste vyšinuté.

Pre zaujímavosť - kolonializmus sa pre Veľkú Britániu, zďaleka najväčšiu koloniálnu mocnosť v histórii, skončil po druhej svetovej vojne, teda pred 77 rokmi. Veľká Británia sa vzdala všetkých hlavných kolónii dobrovoľne a bez akéhokoľvek boja alebo vojny, ani jediný výstrel nepadol. Jediné čo im zostalo, boli maličké územia, kde obyvateľstvo demokraticky hlasovalo, aby ostali časťou Veľkej Británie. Ako Hong Kong (a ten už tiež dali v roku 2000 Číne, nedemokraticky, proti vôli voličov), Gibraltár, Hebridské ostrovy a možno pár ďalších bezvýznamných územíčok.