A prečo sa nepochváliť?

Priatelia, už druhý rok Vás tu zaplavujem svojími postrehmi “doktora z hôr”. A získavam za to od Vás poväčšine mnoho dobrých reakcií a priateľských odkazov, aj keď priznám, niektoré moje blogy vedia nasr… ehm, nasrdiť som myslel.

No a teraz mi vyšla ďalšia kniha. Len aby ste vedeli.

Vraj to mohol to byť príbeh, akých poznáme v dejinách ľudstva viacero. Skutočných i vymyslených. Z chudobného pastiera sa stane kráľ - mocný, múdry a dobrý. Mohlo to byť obyčajné rozprávanie o vzostupoch a pádoch, o láske, nenávisti a zrade, o vojnách i zabíjaní, o budovaní miest a zakladaní mocnárstva. Mohol byť, ale nie je, pretože v rozprávaní o neobyčajnom pastierovi, ktorý sa stal panovníkom neobyčajného kráľovstva, nie je najdôležitejší onen pastier ani kráľovstvo, ktoré rozšíril do nebývalých rozmerov, ale nevyspytateľné Božie cesty, ktorými Pán vodí svoj ľud.

A vraj je to dráma, napriek svojej kolosálnosti a majestátnosti vo svojej podstate vlastne hlboko intímna. Tak o nej píše anotácia. Nuž keď chcete, siahnite po nej. Práve prichádza do všetkých kníhkupectiev, ale objednať sa dá tu: https://www.martinus.sk/?uItem=2193143 alebo tu: https://obchod.postoj.sk/beletria/261-on-postavi-dom-tebe.html#product-info-block alebo aj hocikde inde. Prípadne mi napíšte.

Príjemné čítanie želám!!!