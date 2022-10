Na pomoc si vezmem spomínanú logiku. Nie takú tú všeobecnú, sedliacku, common sense, ale logiku ako vedu. Poďme na to!

Veľká premisa

Väčšina detí sa stále rodí v tradičných rodinách.

(Len na vysvetlenie: Za tradičnú rodinu sa považuje taká, kde je otec, muž - to je taká bytosť, čo pije, bije ženu a deti a možno ich aj zneužíva. A potom tu je matka. Tá je za znevažovaná, nemôže robiť kariéru a musí rodiť deti. A deti - tie sú predmetom násilia a indoktrinácie od narodenia. Pozn.: Ja som v takej síce nevyrastal, ale asi som výnimka potvrdzujúca pravidlo.)

Malá premisa

Aj väčšina nešťastných, nepochopených detí, i tých so samovražednými sklonmi a tendenciou k netolerancii a nenávisti sa stále rodí v tradičných rodinách.

Záver (dôsledok)

V tradičných rodinách vychovávame nešťastné deti!

K tejto múdrosti došla vo svojom článku v dnešnom online vidaní denníka SME aj istá Zuzana Kovačič Hanzalová.

Aké jednoduché, aké logické, aké zrejmé. A máme hneď aj riešenie. Zbúrajme tradičnú rodinu. Je to prežitok minulosti. Stanovme nové poriadky, rozborme sveta starý základ.

“Hneď v ďalšom rade by sme si mali úprimne položiť otázku o slovenskej tradičnej rodine. Je to naozaj bezpečné miesto pre deti? Je to milujúce miesto pre deti? Prečo majú deti paniku, aby rodičia nevedeli, čo prežívajú? Lebo zvonka sa to zdá, že tradičná rodina má tradície nastavené akosi nesprávne.” Takto píše táto pani.

Že od hnusnej vraždy na Zámockej povedú kadejaké skratky k podivným uzáverom a riešeniam, to sa dalo čakať. Aj sa tak stalo, veď nejaká teta hneď povedala, že za to môže pochod za rodinu. Ale že obvinia samotnú rodinu ako takú, to trochu zarazilo aj mňa, a to som bol pripravený na všetko.

Na druhej strane, železná logika nepustí. Je potrebné zrušiť tradičnú rodinu, nech viac nevychováva kadejaké monštrá. Ako píše Engels, áno, ten Engels, čo s Marxom spískali Manifest, a potom otrávili svet, že sa z toho nevie spamätať dodnes, treba učiniť vzťah oboch pohlaví čisto súkromným vzťahom, ktorý sa týka len zúčastnených osôb a do ktorého sa spoločnosť nemá čo miešať. Bude to možné, protože bude vychovávat deti kolektívne, čím zničí základy doterajšieho manželstva späté so súkromým vlastníctvom — závislosť ženy na mužovi a detí na rodičoch.

Ja myslím, že by sme mali zrušiť aj pôrodnice, lebo ako hovorí klasik českého humoru: “Všade to počúvaš. Znásilnenia, únosy, vraždy. A kde sa to všetko rodí? No kde? V pôrodnici! A toto mám ja platiť? Nejakých vrahov? Sexuálne úchylných?”

Pravdu má, a znova sme pri starej osvedčenej logike:

Veľká premisa

Väčšina ľudí sa rodí v pôrodniciach

Malá premisa

Aj väčšina vrahov a násilníkov sa rodí v pôrodniciach.

Záver (dôsledok)

Pôrodnice môžu za to, že sa rodia vrahovia a násilníci.



Nuž tak zrušme aj pôrodnice, zrušme tradičnú rodinu, a keďže nevieme, aká je netradičná rodina, zrušme rodinu úplne! Všetko zrušme, všetko poprime, a nebude vrahov, násilníkov, nebude nijakého zla. Veď Karl s Fridrichom nám poradia, ako ďalej. Však oni už raz navrhli vybudovať nový, rozprávkový svet. Len to nejako vevyšlo. Ktovie prečo?