Ja už som volil, pôjdete aj vy?

Tí, čo žijete v mieste trvalého bydliska, tak prijdete do volebnej miestnosti podľa bydliska, predložíte volebnej komisii doklad totožnosti, dajú vám volebné hárky, obálku, za plentou si vyberiete jeden z nich, ak chcete, zvýšite šance štyrom kandidátom tým, že ich zakrúžkujete, TENTO JEDEN lístok vložíte do obálky a tú zalepenú hodíte do urny. Zvyšné hlasovacie lístky vyhodíte do na to určenej škatule. Podľa mňa má toto opatrenie zmysel len pri regionálnych voľbách, aj to len čiastočne, lebo cvaknúť si koho ste volili vám žiaden zákon nezakazuje.