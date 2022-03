Putin s Nobelovkou do siene slávy!

Putin možno nakoniec získa Nobelovu cenu za mier.

Putinova sa možno onedlho podarí získať vytúženú Nobelov cenu za mier – a to za promptné vyriešenie úplne všetkých svetových problémov. Putin jednoznačne (a jednomyseľne) prišiel k tomu, že každý problém sa musí riešiť smerom k Jadru veci. A keď sa konečne k jadru problému dostanete – treba ho rozbiť! Týmto riešením a jeho aplikáciou v praxi možno onedlho pán Putin dosiahne obdivuhodné výsledky – takmer okamžité vyriešenie všetkých svetových problémov, ktoré nás tu trápia. Kompletne všetky problémy – teda od rizika kompletnej deštrukcie ľudstva – až po poslednú hádku kvôli najnovšej kabelke zn. Gucci – sa proste len tak vyparia do vzduchu. No povedzte – nie je to bombové riešenie? A okrem Nobelovej, k tomu zároveň dosiahne aj najvyššiu Darwinovu cenu. Nikto ho už nikdy neprekoná. Ako by Darwin dnes povedal - ... – čo v preklade znamená “ mne je to dnes aj tak úplne jedno” , keďže Darwin dnes už takisto žiadne problémy nerieši...

Ked leziete kam nemate a neviete sa poucit :-D (zdroj: internet)

Putinov duševný stav je v mimoriadnej kondícii - tvrdí celé Rusko.

Ako je dobre známe, Putin je vždy a zakaždým v mimoriadne dobrej fyzickej kondícii. Je veľmi dobre vidieť na mnohých ukážkach, ako napr pri bežných voľnočasových prechádzkach – polonahý na chrbte Medveďa, či aj pri oficiálnych záberoch na Jude a Teakwondo – myslím že netreba pripomínať že pán Putin už dávno získal čierny pás, ako aj pásy všetkých dúhových farieb.

Čo ste ale možno doteraz nevedeli ( a o čom viedla najmä protiruská špinavá Americká zberba nepodložené špekulácie ktoré následne podlo a zlomyseľne propagovala), tak Putinov zdravotný stav je v mimoriadnej kondícii aj v oblasti psyché – psychicky je na špičkovej úrovni! Len jeho myseľ bola totiž schopná odlíšiť pravdu od nepravdy a krásu od nepekných lží – a zistiť je len špeciálna mierová vojenská operácia s množstvom mierových vojakov, mierových tankov a expresne mierových raketových hlavíc dokáže prísť na pomoc vzlykajúcej Ukraji- Ehm Malorusku, ktoré ho radostne očakáva s otvorenou náručou plnou kvetov, a šťastného plaču!

Nuž, pre také volanie by aj nechal pominúť zo sveta aj obe krajiny, len aby mohol prikráčať nohou svojich mierových vojsk, ktoré prinášajú mier a pokoj – a to aj za cenu paniky , ničenia, strachu a odporu. Veď Putinova myseľ vie predsa najlepšie kto sú to Rusi a kto Ukrajinci – oba národy má pevne v srdci. Ba nielen v srdci, ale dokonca v mysli. Putinova myseľ je už natoľko povznesená, že vlastne sama dospela k neochvejnému presvedčeniu, že to on sám (aj sama jeho myseľ) je stelesnením celého Ruska, všetkých Rusov ba aj Ukrajincov... celý národ rozmýšľa ako jeden človek... alebo skôr – jeden človek má svoju mysleľ zloženú z celého národa. No a samozrejme ostáva potom už len jediný problém – aby ten náš milý Putin už len tú svoju myseľ plnú národov, nádorov a všetkých identít ktoré sa v nej skrývajú už len nejako zjednotil.