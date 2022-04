Kedy skončí vojna

Vojna na Ukrajine sa skončí v dvoch prípadoch:

Obeť (Ukrajina) odmietne klásť odpor. Ukrajina je pripravená bojovať ďalej Agresor (rusko) odmietne zaútočiť. Je to neskutočné

Za roky “nacionalistickej” moci nebol na Ukrajine nikto zabitý. Smrť sa objavila až po začiatku ruskej "špecialnej vojenskej operácii". Predtym v 2014 vojna na Donbase začala až po príchode "dovolenkárov" z ruska.

Z ukrajinských miest na hraniciach, ktoré sú teraz zrovnané so zemou, ľudia neutekajú do "bratského" ruska. Hoci ide o niekoľko desiatok kilometrov. Utekaju tisíce kilometrov na západnú Ukrajinu alebo do EÚ a štátov NATO.

Ale vráťme sa k prvým dvom bodom. Vojna - na dlhú dobu.

Aj na zaver - ukrajinský vojenský humor. Nerozumiem, prečo je moskva tak proti presunu zbraní na Ukrajinu z krajín NATO. Veď ruská propaganda tvrdí, že to ukrajinska armada ostreľuje svoje územie