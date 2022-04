Vojna ukázala, kto je kto

Ukázalo sa, že strana, ktorá na Slovensku najviac hovorí o vlastenectve, háji záujmy Ruska. Prečo su nepamätáju rok 1968, neviem…

Potvrdilo sa, kto má dobré srdce, cudzím pomáha zadarmo. Poskytuje im bývanie, jedlo, akúkoľvek pomoc… Niekto organizuje tony humanitárnej pomoci, niekto dáva 50 eur neznamemu z rodinného rozpočtu.

Videli sme, kto zázračne unikol pred ruskými bombami.

Vidíme, kto bez pátosu bojuje v zákope na Ukrajine.

Vidíme kto u dobrovoľníkov bere štvrtú zimnu bundu. Aj nevadí, že už je jar a april. Kto bol žgrlošom na Ukrajine aj zostanie škrobom v EU.

Vo veku informačných technológií si klamárská ruská vláda myslí, že klamstvá a metódy nacistického Nemecka sa dajú použiť aj dnes. Preto vidíme fotky genocídu z Ukrajiny.

Nebol tam osobne putin, ale bolo tam celé rusko, pretože strieľať zviazanému zozadu do hlavy, prechádzať auto s dôchodcami tankom, znásilňovať, lúpiť... Nie je to príkaz, je to vedomá voľba celeho štátu.