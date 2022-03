Ako sa stať Ronaldom?

Každý deň tréning, hodiny v posilovni, strečink či yóga, pitný režim a vhodná strava. Hľadanie detailov, pokus - omyl a opäť tréning ...

Cez víkend zápasy, víťazstvá a prehry, deň za dňom a týždeň za týždňom. Celé roky úsilia. Takto nejako vyzerá návod jedného z najlepších futbalistov histórie. Návod, ktorý je verejným tajomstvom. Jeho príbeh a správy o jeho živote či tréningu poznáme všetci. Všetci by sa mu chceli podobať a dosiahnuť jeho méty. Nosíme jeho meno na dresoch (s výnimkou fandov Messiho :), používame ako príklad pre naše deti, no nových Ronaldov (aspoň zatiaľ) u nás nie je. Ako je možné, ak niečo všetci chceme a poznáme návod, prečo to takto jednoducho nefunguje? Buď potom nefunguje návod, alebo nechceme tak, ako si myslíme ..

Na túto otázku som odpoveď zatiaľ nedostal, a to som ju položil mnohým našim úspešným futbalistom. Skúsme sa nad tým zamyslieť za predpokladu, že nebudeme spochybňovať jeho návod a príčinu hľadať v našom chcení či nechcení, alebo ako to vlastne teda je :)

Chceš, alebo nechceš?

Na Slovensku behajú stovky futbalistov a ich sny sú väčšinou podobné. Hrať profesionálne, v zahraničí, dostať sa do reprezentácie. Motiváciou môžme zvládnuť aj energetickú krízu, pokiaľ Rusi nedodajú plyn :) Na druhej strane, príchod večer domov z tréningu či zápasu, únava, TV či internet a k tomu výdatne jedlo od starostlivej maminy. Čo teraz, chcem sa stať ešte tým Ronaldom? A veď aj on si dá určite občas nejakú maškrtu, prípadne nemusím byť rovno Ronaldo, stačí keď budem hrať niekde ligu a budem profesionál. Takto to väčšinou u mnohých vyzerá v praxi, no čo, sme predsa ľudia a nie stroje. Aj Ronaldovi sa predsa niekedy musí "nechcieť". Áno, je to tak, pretože je takisto človek. Ako to teda, že si vybudoval zo svojho tréningu takéto impérium?

Kto sa má stať Ronaldom?

Stará múdrosť hovorí, začni najprv od seba. Je možné, aby sa slabý, pomalý, drevený, lenivý a neviem ešte aký hráč stal šampiónom? No, bolo by to asi zaujímavé. Ako to je teda u teba, ako vidíš sám seba a svoje schopnosti? Nastav si svoje úprimné zrkadlo a odpovedz si na otázku, ako sú na tom tvoje vlastné presvedčenia? Čo si myslím, tým som alebo sa minimálne stanem. Zákon prírody. "In my mind I am always the BEST", to sú jeho slová. A je v nich zakorenené gro jeho know - how, úplne primitívne a jednoduché. Nehovorí, že je najlepší na svete (pretože vie, že to nie je vždy možné), avšak v jeho myslí, je najlepší vždy - a to už možné je! No samozrejme, je jednoduchšie o sebe pochybovať, podceňovať sa, to nič nestojí a aspoň v prípade zlyhania budem mať alibi. Len tak ďalej, je to na tebe.

Kde "vyrastajú" hviezdy?

Chladnička plná koláčov, sladkostí, rezňov a halušiek. V izbe netflix, PS4 a samozrejme, babenky na sociálnych sietiach. Príchod domov, oáza plná pokušení. No, môžte byť aj Ronaldo, to nedáte :) Áno, píšem o prostredí, ktoré Vás obklopuje. Či máte disciplínu a motiváciu x alebo y - je rozdiel, čo nájdete v chladničke večer po tréningu. Samozrejme, to navarila mamina, ale pozor, mamina Vám to aj tak do úst nepchá nasilu, a to už niekoľko rokov :) Je rozdiel, či v dome, byte alebo izbe máte vždy po ruke niečo na cvičenie, podložku na strečink, v ideálnom prípade malé fitko či kaďu so studenou vodou. Kryokomoru či vlastného kuchára si kúpite až sa Ronaldom stanete, studená voda je "zadarmo". Opäť veľmi jednoduché, ba až primitívne - podmienky na tréning a regeneráciu, ktoré ho dennodenne obklopujú. Ak budete "žiť pri mori", plávať sa už naučíte!

Deň má 24 hodín

Otázka je, či aj Ronaldov. No asi áno, opäť to tak nejako príroda zariadila. Ako je potom možné stihnúť všetko a nájsť na to potrebnú energiu? Ak ste sa už rozhodli, že naozaj chcete byť "Ronaldom" a nie len sa ním stať, ak už ste si vytvorili podmienky a odstránili všetky nežiadúce elementy, prichádza na rad ďalší z jeho (a nielen) súčastí know-how ako byť úspešný. Hovorím, o ďalšom jednoduchom a primitívnom bode, na ktorý netreba patent na rozum. Organizácia, seba samého a svojho času. Je logické, že počas dňa sa cítime rozdielne, niekto má viac energie ráno, niekto večer. To je jedno, 30 minúť fitka či strečingu ráno alebo večer sa počíta rovnako. Studená sprcha po prebudení či pred spaním taktiež (nebojte sa že nezaspíte, práve naopak). Bez ohľadu na stupeň vašej motivácie, ak máte kde cvičiť, potrebujete mať energiu. Tak cvičte vtedy, keď viete že ju máte a nenechávajte to na neskôr.

Tu sa už ale dostávame k otázke Vašich snov, cieľov, motivácie a priorít, ale to už nebudúce, idem sa prejsť na čerstvý vzduch :)

Pekný deň všetkým

Rado