Sebavedomie ako vlastná voľba

Sebavedomie. Pojem, ktorý počuť z úst športovcov, trénerov, rodičov a celej verejnosti neustále. Mám formu, cítim sa skvelo, darí sa mi, všetko mi vychádza, cítim sa sebavedomo. Na druhej strane, sme v kríze, v kŕči, bojím sa chýb, či cítim sa hrozne. Jeden a ten istý hráč (človek), si počas života prejde oboma etapami - aj tí najlepší. Ako je to potom možné? Hneď na úvod môžme teda vylúčiť, že je to niečo fixné, čo buď máte alebo nie (od narodenia). To nás privádza k úvahe, že je to možné skúmať, zistiť a zároveň ovlyvniť. Oukej, tak poďme na to ..

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo je to vlastne sebavedomie?

Začneme kľúčovou otázkou - ak chceme poznať na niečo odpoveď, musíme najprv vedieť čo je to "niečo" :) Hľadaním na googli sa dopátrame k všeobecným poučkám, z ktorých múdrejší nebudeme. Nájdeme odpovede v zmysle "dôvera vo vlastné sily, schopnosti ..". Kde sa však berie, odkiaľ vychádza a kam sa dokáže stratiť? Z môjho pohľadu, počas rokov skúmania tejto otázky som dospel zatiaľ k záveru, že je to jednoducho STAV. Stav nášho organizmu (tela, mysle a energie) v určitej situácii. To ma privádza k odpovedi na otázku, ako je možné jeden týždeň podať výkon na hranici možností a o niekoľko týždňov či dokonca dní sa cítiť úplne inak. Je to stav, pri ktorom naša myseľ je v tichosti, prípadne naše myšlienky sú krásne, čisté a jasné. Naše telo je vzpriamené, silné a prúdi ním množstvo energie. Cítime sa, že zvládneme všetko, že prekonáme všetky prekážky.

Dostatok energie

Vo vťahu medzi naším myslením, telom a energiou panuje veľmi zaujímavý vzťah. Všetko so všetkým súvisí a navzájom vplýva jedno na druhé. Zacvičte si yogu a Vaše myslenie sa vyčistí, energia sa prebudí. Začnite vizualizovať pozitívne myšlienky a Vaše telo sa uvoľní a energia zvýši. Naopak, seďte celý deň za počítačom a večer asi nebudete ten, kto sa bude cítiť, že zvládne všetko. Prípadne pozerajte celý deň správy, zaplňte myseľ blbosťami a večer sa to taktiež prejaví. No z môjho pohľadu, pri týchto troch kľúčových premenných je kráľovnou číslo jeden stav našej energie, ktorý má výrazný vplyv na telo aj myseľ. Čo je to však energia, odkiaľ sa berie a kam vlastne môže zmiznúť? Jednoducho je to príjem - výdaj, položka príjmov je Vaša strava, pohyb (áno aj pohyb, ak keď si myslíme že pri ňom energiu iba míňame, okysličenie organizmu či prekvenie organizmu nám energiu dodajú) a naše vzťahy. Na strane výdajov sú rovnaké položky, ibaže v pre Vás nevhodnom zložení. Vysvetlím. Ak sa po jedle cítite sviežo, plný energie, rýchlo Vám trávi, máte plus na strane príjmov. Ak sa ale naopak stretávate napr. s niekým, kto Vás neustále ponižuje, podceňuje či inak oberá o energiu, je to plus tiež, ale nie Vaše .. :) Suma sumárum, kto je zodpovedný za stav Vašej energie? Mama to nebude, tá Vás už nekŕmi, politici tiež nie, možno ešte perinbaba .. Alebo ste to Vy?

V zdravom tele zdravý duch

Na úvod pomôcka starých rodičov. Áno, je to tak. Rozdiel je však v tom, čo dnes považujeme za zdravé :) Niekto veľa pohybu (aj behal a umrel), niekto "zdravú" stravu (bez mäsa nebudeš mať silu) či celkovo zdravý "životný štý" (celý život fajčil, pil a dožil sa osemdesiat). Ako vidíme, protipólov je neúrekom. Ja pod týmto pojmom rozumiem jediné - FUNKČNOSŤ. To znamená, čo Vám Vaše telo umožňuje, resp. kde zlyháva. Je jedno koľko máte centimentrov či kíl, podstatné je, ako Vaše telo používate a čo všetko zvládne. Ak dokážete behať, šprintovať, zrážať sa a pri tom je Váš dych ľahký, rýchlo sa upokojí, cítite, že Vaše svaly pracujú pre Vás, je to OK. Ak nie, kúpte si permanentku do fitka, športové hodinky a nechajte to všetko v skrini :) Keďže sa bavíme najmä (avšak nielen) o futbalistoch, tak neriešte svoj prvý dotyk či zakončenie, ale pozrite sa, ako pracuje Vaše telo pri nízkom ťažisku, množstve zmien smerov, v závere zápasov či pod tlakom protihráča. Ale nezabúdajte, buďte k sebe úprimný, tu si totiž zvyknú ľudia "pridávať" :)

Myslenie šampióna

Ak pri čítaní textu dokáže vnímať obsah aj ako celok, určite ste si všimli, že otázku myslenia dávam takmer na záver. Prečo? Jednoducho, kde sa nešpiní, netreba upratovať. Žijeme v spoločnosti, kde otázku myslenia začíname klásť na prvé miesto. No, je to také pro-americké. Ja som však nezažil ešte deň, kedy sa ráno zobudím dobre vyspatý, svieži, dobre sa najem a mám veľa energie, aby mi prúdili hlavou nechcené myšlienky. Takže to je dôvod, prečo sa myslenie u nás berie z nesprávnej strany. Kde je podstatné dať myseľ na prvé miesto? Jednoduché, v uprataní si otázky stravy, pohybu, vzťahov k sebe a so svojím okolím. Tam totiž práve myseľ rozhoduje, ako to vyzerá. Či ste obeťou svojej chladničky, závislým na názoroch okolia alebo sa v zrkadle snažíte vidieť lepšie, ako na tom v skutočnosti ste. Využívajte svoju myseľ ako nástroj, ktorý Vám umožní vybrať si pre seba to najlepšie, čo život ponúka, či už v oblasti stravy, vzťahov alebo sebarealizácie. Kedy funguje myseľ najlepšie? Niekto verí že o desiatej, niekto večer, niekomu po sexe či po pive. Môj názor je opäť jednoduchý, v prítomnosti. To znamená, keď je tu a teraz. To je možné však len vtedy, ak jej doprajete vhodnú výživu, regeneráciu, príjemné prostredie a vzťahy.

Robte to, v čom ste dobrý a baví Vás to

Na záver opäť niečo jednoduché a ľahko aplikovateľné. Ak sa Vám nechce zaoberať všetkými vyššie uvedenými oblasťami, robte iba jednoducho to, čo Vám ide. Často sa stretávam s otázkami, ako prekonať strach, cítiť sa sebavedomo či vyhnúť sa chybám. Môj názor je, že často sa tieto nežiadúce elementy objavujú, keď robíme niečo, čo nás nebaví, nevieme to alebo jednoducho z nesprávneho dôvodu. Ak však venujeme svoje úsilie veciam, pre ktoré máme vášeň, stratíme pri tom pojem o čase, ide nám to ľahko, tak sa jednoducho cítime dobre a sebavedomo. Preto ak ste rýchli, šprintujte, ak ste silní, vyhľadávajte súboje a ak radi kľučkujete, tak smelo do toho. V tomto smere nemáte čo pokaziť. Pozor len na to, v čom ste naozaj dobrý a v čom si myslíte, že ste, to môže byť rozdiel, ale o tom už nabudúce.

Pekný deň všetkým

Rado