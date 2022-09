30. Hviezdicový výstup na Hrešnú pri Košiciach

Hviezdicový výstup na Hrešnú organizovaný našim klubom KVT Košičan má tento rok okrúhle 30. jubileum. Koná sa v rovnakom termíne, ako je Deň ústavy, ktorý má tiež 30. ročník.

Na túru prišli aj rodiny s deťmi

Z titulu názovu akcie vyplýva, že sme naplánovali viacero trás vedúcich z rôznych smerov na Hrešnú. Matematici by sa nenadchli našou hviezdicou, ale sme limitovaní tým, čo príroda nadelila. Dve trasy začínajú na Lokomotíve a po jednej máme zo Sokola, Košickej Belej a Hradovej. Trasy volíme s ohľadom na prírodné zaujímavosti, výkonnosť turistov i schopnosť ranného vstávania.

Predsedkyňa klubu víta všetkých turistov

Než nastane poludnie, prichádzajú turisti po jednotlivých trasách do cieľa neďaleko chaty Hrešná. A veruže ich je požehnane, aspoň 70 účastníkov. Prevažujú turisti z nášho klubu, prišli však aj turisti z Košíc, blízkeho okolia a rodinní príslušníci. Úderom 12:12 hod predsedníčka nášho klubu KVT Košičan Renáta Michnová ohlasuje oficiálny začiatok programu. Ako prvé sa máme presunúť na nedávno vyznačenú vyhliadku na Vysoké Tatry, kde nás čaká prekvapenie. Vyhliadka je vzdialená len 15 minút chôdze a masa našich turistov sa k nej rýchle vydáva. Medzi prvými sa dopredu tlačí bývalý predseda klubu a predseda sekcie značenia Jozef Kalapos. Dve turistky ho však z taktických dôvodov chytajú za ramená a spomaľujú. Na vyhliadke nás skutočne čaká prekvapenie vo forme zabalenej lavičky. Keďže Jožko vyznačil trasu na vyhliadku, je vyzvaný na jej rozbalenie. Púšťa sa do toho s vervou a keď je hotovo, nechce veriť vlastným očiam a nie len on. Lavička nevie jeho meno – Jožkova lavička, pri príležitosti jeho 70. narodenín a 70. výročia založenia nášho klubu. Jožko je dojatý, sadá si, ľahá si, plače a fotí sa s najbližšími. A na záver prekvapenia nám spievajú mohutným hlasom turisti s Hermanoviec.

Jožkova lavička slávnostne odhalená

Vraciame sa späť na Hrešnú k známym bodom programu, ale o nič menej zaujímavým. Klubový šéfkuchár Laco so svojimi pomocníkmi nám už servíruje guláš. Jeme ho postojačky či v sede, je fakt dobrý. Aby nám nebolo smädno, máme k nemu samoobsluhu so štamperlíkom a minerálkou. A keďže nevieme počet účastníkov do tohto článku, ideme sa spočítať a fotiť na lúčku. Všetci sa pred objektívy fotoaparátov nevojdeme, tak si predná rada kľaká a ľahá.

Detail venovania lavičky

Keďže brucha máme už plné, prichádzajú na scénu hry. A hneď najlepšia zábava ako prvá – tombola. V osudiu je veľa našich cien, ale o ne až tak nejde. Cieľom je napätie z losovania a vytvorenie super atmosféry. Dnes však vyhráva skoro každý. Trvá neskutočne dlho, než posledná cena poputuje k svojmu novému majiteľovi. Pár nevylosovaných turistov dostane svoju šancu snáď o rok.

Šéfkuchár Laco servíruje guláš turistom

No, tombola nám dala riadne zabrať, skúsime niečo jednoduchšie. Veľmi peknou zábavou je zhodenie plechovky piva z klátu loptičkou. Nie je to také jednoduché, ako sa zdá, takže skracujeme vzdialenosť, prípadne porušujeme pravidlá. Veď o ne až tak nejde. Nakoniec sú všetky plechovky zhodené a piva rozdané po mnohých opakovaných pokusoch. Keďže na výstup prišli aj rodiny s deťmi, tak niektorí mladší účastníci sa medzitým púšťajú do futbalu. Neviem, ako sa hraje s nepárnym počtom hráčov, radosť z hry to nijak neuberá.

Loujeme ďalšie číslo z tomboly

Blíži sa koniec oficiálneho programu a je čas nechať zábave úplne voľný priebeh. Hudba hraje neustále, takže tí, čo zostali a nechcú sedieť, spolu tancujú. Sólo, páry aj ľudské vláčiky. A na uhasenie smädu pri toľkej dávke zábavy je k dispozícii hneď vedľa chata Hrešná.

Toto sú účastníci výstupu

30. ročník Hviezdicového výstupu na Hrešnú pomaly končí. Tento rok došlo k výmene na poste predsedu nášho klubu. Môžeme len konštatovať, že nová metla metie aspoň tak dobre ako stará. Sme proste dobrá partia s dobrými túrami. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom výstupu, vedúcim trás, ale aj turistom, že prišli a postarali sa o vytvorenie dobrej atmosféry. Úroveň tejto akcie sme podržali a uvidíme sa opäť o rok.