Trošku inak o politike a spoločnosti

Voľby sú veľmi blízko, tak konečne zverejním zopár myšlienok, ktoré v sebe nosím už dlho. Rád čítam blogy, vedia byť zaujímavé. Ale u väčšiny blogerov nevidím, že by sa hlbšie venovali podstate spoločnosti, kam speje. Za mimoriadny blog považujem jeden, v ktorom sa autor vyjadril, že naša republika boja ovládnutá ekonomicky, politicky, kultúrne a vojensky.

Už dlhodobo sledujem na sebe aj v okolí apatiu a nezáujem o veci verejné. Ľudia žijú prítomnosťou, spotrebou a zábavou. Nedávno som bol v Múzeu SNP v B. Bystrici a Múzeu Slovenskej dediny v Martine. Mal som pocit, že veľa ľudí tam nechodí. Pretrháva sa niť s našou históriu, slabne záujem o národ, štátnosť, umenie a kultúru. Zato nákupné centra sú plné, hlavne, keď sú akcie. Ľudia zmenili svoje myslenie z analytického na poslušne prijímajúce. Je to z dôvodu, že informácií je veľa a mnohé sú povrchné. Ľudia tak nemusia premýšľať, resp. ani nemajú čas na to.

Demokracia má slabosť, že štát vedú ľudia, ktorí ho nevlastnia. A pokiaľ nemajú dostatočné schopnosti a etické zásady, tak je to hotová katastrofa. Ekonomika nepozná pojem "spravodlivá mzda". Napriek tomu je veľa politikov a vyššie postavených úradníkov, ktorých prijem by sa dal nazvať nezaslúžený. Alebo sa v ich prípade jedná o príjem z rôznych projektov EU o ktorom by sa dalo povedať, že je legálny, ale určite nie "etický".

Pokiaľ chcete, aby sa spoločnosť správala eticky, prijímať množstvo zákonov nie je dobrá cesta. Najlepšie cesta je výchova spoločnosti k etike. Aby sa napríklad podnikatelia a firmy správali ako Tomáš Baťa, aby dopriali dostatočný príjem zamestnancom, zisk pre seba a investovali do infraštruktúry. A to bez toho, aby štát im určoval dane alebo bránil vývozu zisku do materských krajín, ako chcú niektorí súčasní politici. Aj tak by to zaplatil zákazník. Zmeniť spoločnosť k etickej však trvá minimálne tri generácie a je to teda takmer nemožné.

Od pádu socializmu štát nemá dostatok peňazí na svoje chod a musí si požičiavať. Aby štát mal na svoju réžiu, musí mať dostatok aktív a nie len navyšovať dane. Ziskové podniky sú však predané. Získať ich späť alebo začať odznova je veľmi ťažké. Ak nejaký politik tvrdí, že štát je zlý vlastník, tak je skorumpovaný alebo neschopný a mal by odísť.

Zastávať podriadenú úlohu v NATO znamená zbrojiť za každú cenu. Zastávať podriadenú úlohu v EU znamená úpadok kultúry, náboženstva a postupnú výmenu obyvateľstva. Odklon od oboch inštitúcii je nesmierne ťažký. Viacerí ľudia pre tieto inštitúcie pracujú a ostatní si myslia, že bez nich nastane koniec sveta, obsadí nás Ruská armáda, zavrú sa hranice a pod.

Ak ma nejaký politik osloví, tak preto, že má dlhodobú víziu o spoločnosti. Možno sa nám zdá neškodné, ak pribudne ďalšie WC pro nové pohlavie. Ale viete si predstaviť, ako upadne duchovne naša spoločnosť za 10 rokov ak postupnou salámovou metódou sa začnú presadzovať takéto myšlienky?

Vo voľbách ľudia volia často srdcom. Programy strán sú pre nich nudné. Aj keď máme s mnohými politikmi reálne skúsenosti, ľudia ich vidia úplne rozdielne. Ako je možné, že konkrétneho politika niekto zbožňuje a niekto neznáša? To sa tak ďaleko vzďaľuje naše myslenie od objektívneho? Je zbytočné hovoriť, že si máme vyhľadávať informácie o politikoch a voliť tých, ktorí sú dostatočne seriózni, schopní a budú verne slúžiť nášmu štátu. Asi žiadny politik nie je čierno-biely a ako som vravel, každý ho bude vnímať inak.

Náš národ pomaly vymiera. Na jednu ženu pripadá asi 1,3 dieťaťa. Možno najdôležitejšie pre budúcich politikov bude nájsť riešenie tohto problému. Populácia klesá, pretože:

žijeme konzumne, potrebujeme neustále nové oblečenie, mobil, počítač a pod. lebo starý je morálne alebo technicky zastaralý. Sme pod neustálym tlakom reklamy,

život je drahý, hlavne tam, kde máme mandatorne (povinné) výdaje. Jedná sa hlavne o cenu bytov, potravín, pohonných hmôt a pod. Tu aktuálne nevidím východisko. Žiadny developer Vám nepredá byt lacno bez hypotéky len preto, aby ste mali o jedno dieťa viac. Podobne je to s ostatnými výdajmi.

Zaujímavé je, že ak by sme prizvali do našej krajiny príslušníkov iných kultúr z Ázie alebo Afriky, tí sa nebudú v pôrodnosti obmedzovať. Veď to vidíme aj v niektorých našich osadách. Naše myslenie je však také, že chceme dopriať našim deťom dostatočnú životnú úroveň a nie mať viac detí, ktoré by vyrastali v chudobe.

Ak chcete získať lepší prehľad o spoločnosti, hľadajte osobnosti, ktoré bežne v médiách nevidíte. Múdri ľudia nie sú automaticky tí, ktorí vyskakujú z televízie. Pre mňa sú zaujímaví hlavne títo ľudia:

prof. Peter Staněk - má prehľad nie len v ekonomike, ale aj v mnohých oblastiach spoločnosti. Preto mu niektorí ironicky hovoria, že je chrobák Truhlík. Škoda, že pán profesor hovorí rýchlo a hlasno. Pre mnohých ľudí je forma dôležitejšia než obsah a aj mne sa niekedy zle počúva,

Marián Kuffa - kňaz, ktorý si ide fanaticky svoju líniu a neuhne. Napriek tomu, že som ateista, prijal som veľa jeho zaujímavých myšlienok, lebo sú to myšlienky o spoločnosti a nie len o cirkvi,

Viliam Hornáček - akademický maliar, predseda Spoločnosti slovenskej inteligencie a intelektuál, ktorý sa hlbšie zaujíma o spoločnosť.

Všetci spomínaní ľudia majú aj myšlienky s ktorými zásadne nesúhlasím, ale vo svojej podstate ich považujem za múdrych ľudí. Ak chcete ďalšie zdroje alebo ľudí, ktorých myšlienky (niekedy) stoja za to, tak doporučujem tieto: Mgr. Roman Michelko, infovojna.bz, RNDr. Jan Baránek, MUDr. Ján Lakota, MUDr. Vladimír Kuritz, televízia Slovan, bloger Daniel Bombic (Kollár). Nemusíte s nimi vo všetko súhlasiť, veď ani ja nie. Ale možno Vám pomôžu kriticky myslieť. Počítajte s tým, že okolie Vás bude za to odsudzovať. Dnes už nefunguje demokracia v zmysle, že sa rešpektuje iný názor. Iný názor sa odsudzuje a odsudzuje sa aj človek s iným názorom. To je jeden z trikov, ako rozdeliť spoločnosť. Tých trikov je viac a bežní ľudia ich nevidia.

K stranám, ktoré by mohli získať premiérske kreslo, asi toľko. Smer - SD a Hlas - sociálna demokracia boli pri moci, sú spoluzodpovední za súčasný stav spoločnosť a zásadné zmeny k lepšiemu od nich neočakávam. Strana PS k neduhom spoločnosti pridá rozpad rodiny, výmenu národa a jednoducho povedané urýchli zánik našej spoločnosti. V našej spoločnosti sú rôzni múdri ľudia, ale tí kandidovať nebudú, resp. by ich média zničili. Musíme si vyberať len z toho, kto bude k dispozícii. Ak budem chcieť niekoho zvoliť, tak len kandidátov s dlhodobou víziu pre našu spoločnosti, aby sa výrazne zmenila k lepšiemu. Neviem, či takí politici existujú, ale budem sa snažiť ich hľadať. Aj tak nemám istotu, že dokážu splniť svoje sľuby. Nebudem voliť nových politikov len preto, že ma mesiac masíruje ich reklama a doteraz sme o nich nepočuli.

Prepáčte za kompilát akoby nesúrodých myšlienok. Určite by si zaslúžili samostatné blogy. Ale pred voľbami už nie je čas. Hlavne, skúste premýšľať v širších súvislostiach, keď pôjdete voliť. A rozhodujte sa na základe zváženia informácií z rôznych zdrojov. Záleží mi na nás všetkých, preto som neobvykle napísal tento blog.

Takmer na záver známa myšlienka od Tomáša Baťu.

A úplne na záver, akože len tak, prezentácia niektorých našich osobností: