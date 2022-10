Moldavský kameňolom - lajtka na nedeľu

Z Moldavy nad Bodvou sa dá vyraziť na túry smerom k Jasovskej planine. Samotné mesto ešte nie je súčasťou planiny. Mesto sa nachádza v Moldavskom krase. Začína tu geomorfologická jednotka Medzevská pahorkatina. Je to taký úzky zvlnený terén s rozmermi cca 10 x 2 km tiahnuci sa od Moldavy n/B na sever k Jasovu. Na mapách pahorkatinu nenájdete. Zaujala ma, tak som ju prešiel krížom krážom, aby som spoznal jej les, lúky, kras, doliny a strmé žľaby. Je to oblasť jaskyniarov. Na pomerne malej ploche sa nachádza skoro 1% jaskýň z celého Slovenska. Jaskyne však nechajme na pokoji tým povolaným a vráťme sa späť do Moldavy.

Vchod do Moldavskej jaskyne.

Moldavská skalná brána.

Vyrážame z Košíc do Moldavy. Z terminálu ideme po zelenej značke a na západnom okraji Moldavy ľahko prichádzame k Moldavskej jaskyni. Je to uzavreté bludisko dlhé cca 3070 metrov a to na ploche len 130 x 260 metrov. Približne nad jaskyňou sa nachádza druhá jaskyňa s názvom Monkova. Jej dlžka je iba 83 metrov. Hneď vedľa je skalná brána. Bohužiaľ miestni spoluobčania oblasť pravidelne špinia. Nevážia si krásy prírody tvorené tisíckami rokov.

Starý židovský cintorín.

Len o trochu severnejšie sa nachádza starý židovský cintorín. Je uzavretý a od roku 1960 nepoužívaný. Hmla nám padíá k nohám, tak aspoň cez mreže cintorín pekne nafotím. Čakám nás krátke stúpanie cez pahorkatinu. Keď sme hore stáčame sa okrajom lesa a potom otvoreným terénom k Moldavskému kameňolomu. Nie je vôbec ďaleko od Moldavy. Nemáme veľa času na výbeh v oblasti. Jeho svahy si zlezieme inokedy. Náletové dreviny však žiaria žltou a červenou farbou.

Moldavský kameňolom na jeseň.

Moldavský kameňolom na jeseň.

Od kamoňolomu to stáčame na juhozápad. Dostávame sa na široký lesný chodník, ktorý kopíruje JV okraj Jasovskej planiny. Vidíme aj značky národného parku (červený kruh a polkruh). Trafili sme správny čas - jeseň a hmlu. Na fotkách hmla zvyšuje jas a znižuje hĺbku ostrosti. Opad stromov je veľký a farby lesa nádherné. Niektoré stromy sú obrastené zeleným machom, niektoré padnuté a aj mŕtve. Pripadá mi, že sme v nejakom pralese. Určite tadiaľ nechodí veľa ľudí. Nie je to dlhá cesta a po necelých dvoch kilometrov vychádzame z lesa na lúku. Musíme si dávať pozor, lebo niektoré lúčne cesty odbočujú k Drienovcu. Mapa sa však nemýli a my prechádzame nejaký ten kilometer a či dva k Drienovským kúpeľom.

Akoby prales na okraji Jasovskej planiny.

Horizontálny i vertikálny život lesa.

Máme veľmi dobrý čas. Mal som v zálohe dlhšiu túru, ale tú sme zamietli. Išlo by o návštevu vchodu Drienovskej jaskyne a výstup k vyhliadke nad Drienovským kameňolom s výhľadom na indiánsku dedinu :-). Rezervný čas míňame v reštaurácii Zlatý páv, ktorú rád navštevujem keď som v Drienovských kúpeľoch. Už je tu len dom dôchodcov a ja s vtipom konštatujem, že raz tam všetci skončíme. K autobusu potom ideme ešte 2 km do Drienovca. Nie je nutné ísť z kúpeľov po asfaltke. Vedľa nej vedie lúčna cesta. V okolí Drienovca sme našli aj dve včelie spoločenstvá, ale nebudem prezrádzať, kde sa skrývajú. Mám len rád zaujímavosti na trase. Moje obľúbené turistické oblasti obsahujú veľa pekných miest a niektoré k nim pribudli vďaka tejto túre.

Tajuplné a zaujímavo tvarované stromy.