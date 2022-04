Je odsúdený projekt Zemplínska Šírava na neúspech?

Systém správy vodných stavieb Slovenským vodohospodárskym podnikom (ďalej SVP) aký je platný teraz, nie je v poriadku. Zohľadňuje len správu vodných tokov, správu majetku častokrát so známkami mafiánskeho správania, rozkrádania. Nemyslí na rozvoj krajiny, hospodárstva, turizmu, vodných športov, či aktivít v spojitosti s vodnými rekreačnými oblasťami. Prenájmy pozemkov sú bez systému, bez nariadení, bez gazdu, bez hospodárskeho plánu rozvoja, bez uceleného konceptu vybudovania komplexnej rekreačnej oblasti. Toto je najkľúčovejší problém, prečo Šírava upadla a na jej slávu už len spomíname. Chodíme na dovolenky do Grécka, Chorvátska, Španielska, Bulharska, krajín s menším alebo rovnakým HDP ako na Slovensku. Nechávame tam všetky svoje dovolenkové úspory, devízy odchádzajú z krajiny. Oprávnene obdivujeme a užívame ich služby, krajinu, prostredie, hotely, fotíme sa, nechávame si 1000 pozitívnych spomienok. Zaplníme celé sociálne siete svojimi fotografiami. Doma rozprávame príbehy o tom ako sme si užívali. No a za naše služby na Šírave sa hanbíme, nevyužívame ich.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preto si myslím, že moja otázka je na mieste. Je v poriadku, aby starostlivosť o rekreáciu vodnej plochy v prvom rade riešil Slovenský vodohospodársky podnik a ostatné zložky sa mu musia podriaďovať.

Apropo, prevádzkový manipulačný poriadok vodnej stavby Zemplínska Šírava SVP rieši v poradí toto ...

1. Reguláciu vody

2. Zásobovanie vody pre elektráreň Vojany

3. Chov rýb

4. Turizmus

Áno, čítate správne. Turizmus je na poslednom mieste a musí sa podriaďovať aj bodu dva, ktorý je nezmyselný, pretože Šírava podľa mojich informácií už roky rokúce nedodáva vodu pre Vojany. A turizmus za rybolovom je ďalší nezmysel, keďže dobre vieme o pretrvávajúcom probléme PCB a vypúšťaní odpadových vôd z priestorov Chemka Strážske do nádrže. Taktiež revír je roky rokúce v režime chyť a pusť.

SVP nemá na to ani personálne kapacity, skúsenosti, manažment, architektov, urbanistov, ani len hospodársky plán rozvoja turizmu. Nemajú žiadne mechanizmy na čistenie pláži, nemajú mechanizmy na čistenie vodnej plochy. Nie je to v ich kompetencii ani v náplni práce. Nemajú architektov ani finančné rozpočty na budovanie spevnených pláži, či budovanie marín pre lode, rozvoj priestorov pre športový jachting. Budovanie exkluzívnych priestorov a infraštruktúry pre prílev investorov a nových podnikateľov. To všetko čo vidíme z roka na rok ako rastie v Chorvátsku.

Nič z toho sa nekoná a konať nebude, dokiaľ nebude nový gazda.

Kde teda nastala chyba?

Ja si myslím, že musíme začať odznova, od úplnej nuly. Ale s novým prevádzkovým poriadkom Zemplínskej šíravy. A s úplne novým majiteľom, novým gazdom, ktorým by mal byť Košický Samosprávny kraj, objednávajúc si služby od SVP.