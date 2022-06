Krúžkovné z dielne Matoviča napácha viac škody, ako prinesie úžitku

Až príliš často počúvame odkazy, že kto nepodporuje zrýchlené návrhy Igora Matoviča, ktoré až tak v boji proti inflácií nepomáhajú, ako bolo sľubované, tak je proti rodinám, je proti deťom a nemá cítenie pre situáciu na Slovensku.

Ide však iba o falošnú dilemu. Na pomoc rodinám a deťom nikdy neexistovalo iba jedno jediné riešenie, ktoré vymyslel minister financií. Existuje 100 ďalších riešení, ako sa rodinám a deťom pomôcť dá. V strane SaS sme kritickí aj voči obsahu návrhu – myslíme si, že je zle pripravený a nedopracovaný, nedôsledne prediskutovaný a nasilu pretlačený a zároveň kritizujeme samotný zrýchlený proces, k čomu sa vo svojich výhradách pridala aj pani prezidentka. Verím, že sa preto po prelomení veta obráti na Ústavný súd.

V tomto blogu sa budem fakticky venovať dôvodom, prečo krúžkovné z dielne Igora Matoviča nie je dobre pripravené a napácha viac škody, ako úžitku.

Pred vstupom do politiky som spolu s Ivanom Husárom, štátnym tajomníkom pre šport, pracoval na príprave zmeny spôsobu financovania mládežníckeho športu a kultúry cez Voľnočasové poukazy – ide o podobný systém, ako dnes diskutované krúžkovné, avšak dôkladnejšie prepracovaný a jednoduchší na fungovanie.

V našom návrhu vidíme veľký priestor nahradiť komplikovaný systém neprehľadných dávok na šport a kultúru pre deti za jeden voľnočasový poukaz.

1. Poukaz by bol viazaný výlučne na školskú dochádzku na ZŠ (9 ročníkov) a SŠ (4 ročníky).

2. Z tohto poukazu by boli financované všetky voľnočasové aktivity dieťaťa, teda okrem športu napríklad aj tanec, umenie, modelárske krúžky a pod.

3. Hodnota voľnočasového poukazu by bola 3,5-násobok mesačného životného minima (v čase prípravy programu to bolo 735,70 eura)

4. Prijímateľom voľnočasového poukazu (VČP) by boli ministerstvom školstva autorizované subjekty.

5. Ak by chcel niekto získať autorizáciu, musel by splniť jasné kritéria, ako napr. registrácia v národnom športom zväze, odbornosť zodpovedných osôb a pod. Aby bolo jasné, kto sa venuje našim deťom a či má na to predpoklady.

Čo by sme tým získali?

Vďaka tomuto riešeniu by sa rodič rozhodol, ako bude jeho dieťa tráviť voľný čas, voľnočasové aktivity by boli nútené bojovať o jeho priazeň a poukaz od rodiča a zdravo si konkurovať.

Namiesto niekoľko stoviek funkcionárov by mohlo poskytovateľa voľnočasovej aktivity kontrolovať milión rodičov.

Získali by sme aktuálny prehľad o popularite a zastúpení športov v činnostiach detí a mládeže a trávení ich voľného času.

Získali by sme prehľad o skutočnom počte fungujúcich športových a iných voľnočasových subjektov, o počte ich členov a o reálnom počte odborníkov v systéme.

Dobre nastavené kritéria požadovaného vzdelania v akreditovaných subjektoch by motivovali odborníkov vzdelávať sa.

Vytvorili by sme predpoklad na financovanie športových objektov súkromným sektorom, pretože ich budú môcť prenajímať klubom, ktoré by na to mali viac prostriedkov od svojich členov z voľnočasových poukazov.

(zdroj: Národná rada SR)

Bager Igora Matoviča

Zrazu však prišiel narýchlo a zle pripravený návrh Igora Matoviča s cieľom podporiť krúžky detí. Má mnohé nedostatky, ktoré je nutné hneď po zavedení opravovať ďalšími novelami.

V prvom rade, aj keď som najväčší bojovník za podporu voľnočasových aktivít detí, musíme si určiť priority, čo chceme ako štát podporiť ako prvé. Určite sa zhodneme, že oveľa dôležitejšie je podporiť najskôr učiteľov, ktorí sa venujú naším deťom v hlavnej priorite dňa a to v škole počas vyučovania. Máme enormný nedostatok učiteľov mnohých predmetov, pretože učiteľské povolanie je neatraktívne. Ľudia, ktorí rozumejú matematike a informatike si dokážu nájsť prácu, ktorá je niekoľko násobne lepšie ohodnotená, s možnosťou mať firemné benefity, ktoré štát nevie poskytnúť, prípadne možnosť pracovať z domu.

Prečo by mali takýto ľudia zostať v školstve, ktoré je dlhé roky podfinancované a vlády dlhodobo nezaujíma?

Potrebujeme zvýšiť učiteľom a nepedagogickým zamestnancom platy, prostriedky na to sú, máme väčší nadvýber daní, ako sme očakávali, priestor vyčleniť cca. 180 mil.€ na 10% zvýšenie tu preto je. Kvalitu školstva však nezaručujú len vyššie platy, je dôležité zvýšiť aj takzvaný normatív, z ktorého si školy financujú náklady spojené s prevádzkou. Ak chceme prilákať učiteľov, aby učili, nemôžu učiť v triedach, kde je rovnaké vybavenie, aké mali oni keď boli žiakmi. Nehovoriac o tom, koľko extra eur musia rodičia dávať deťom na nákup učebníc, pracovných zošitov a pod.

Školstvo musí byť výkladnou skriňou našej krajiny, inak nemôžeme očakávať, že budeme patriť medzi top krajiny sveta. Bez poriadnej investície do školstva sa nikdy nepriblížime Rakúsku, Nemecku alebo škandinávskym krajinám, kde mnohé naše deti odchádzajú študovať a žiť.

Až po vyriešení týchto problémov môžeme riešiť voľný čas detí. Zákon z dielne ministra financií má mnohé nedostatky, napriek tomu bol schválený, hoci ušetrené prostriedky mohli byť použité práve na platy učiteľov a zvýšenie prevádzkového normatívu škôl.

Veľkým nedostatkom je:

1. Výrazné zaťaženie samospráv

Je ľahké zaťažiť samosprávy novými kompetenciami a nedať im na to peniaze, deje sa to dlhodobo a nie je to dobré. Schválený návrh však pridáva samosprávam povinnosti a prostriedky im na druhej strane ešte aj berie.

Samosprávy financujú množstvo výdavkov spojených so školstvom. Keď im teraz poslanci zobrali peniaze, nemôžeme sa o pol roka sťažovať, že ministerstvo nič nerobí, aby boli miesta v materských školách alebo aby mal kto učiť v materských školách a školských kluboch, prípadne, že sa nič nedeje s chátrajúcimi budovami škôl. Pretože, každý kto hlasoval za takúto podobu zákona zarezal nové miesta v škôlkach a renovácie škôl. Samosprávy jednoducho nebudú mať na to prostriedky.

Automatickým výsledkom každého zodpovedného starostu alebo primátora bude hľadať ukrátené peniaze inde. Hneď prvou voľbou môže byť krátenie peňazí na šport. Čudujem sa, že splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport, Karolovi Kučerovi, nesvieti pomyselná kontrolka, že vplyvom návrhu jeho hnutia príde šport o množstvo prostriedkov. Očakával by som, že bude prvým kritikom a nie podporovateľom tohto návrhu.

Ďalším spôsobom, ako sa samosprávy budú snažiť sanovať problémy je formou zvýšenia miestnych daní. Budú si musieť vybrať, buď nebudú v noci svietiť alebo vyrubia vyššie dane. A tak sa na peniaze, ktoré Igor Matovič zo samospráv vytiahne a rozdá deťom na krúžkovné, opäť raz poskladáme my všetci.

Zároveň hrozí, že samosprávy zastavia opravy domovov sociálnych služieb, zastavia výstavbu, prevádzku a opravu športovísk, prestanú opravovať chodníky, zastavia kosenie zelene a odhŕňanie snehu, zvýšia platby klientov v domovoch sociálnych služieb, či skončia v nútenej správe – takže nebudú mať už ani za čo kúriť a svietiť – a toto bude štát stáť ďalšie extra peniaze.

2. Použitie prostriedkov aj na vzdelávanie

Nemyslím si, že je správne aby sa peniaze na voľný čas používali aj na vzdelávanie, pretože na túto činnosť má slúžiť práve vyučovanie v školách. Vo voľnom čase je dôležitejšie podporovať šport a umenie. Učitelia zároveň získavajú bezkonkurenčnú výhodu vyčerpať väčšinu poukazov na svoje aktivity na úkor športu a kultúry. Rovnako sa môže stať, že si mnohí učitelia spočítajú, že vďaka krúžkovným poukazom budú zarábať viac pri doučovaní matematiky, ako bežne v pozícii učiteľa v škole a ešte viac sa prehĺbi problém s nedostatkom učiteľov.

3. Neefektívna kontrola

Hrozí, že ktokoľvek si bude môcť učiť čokoľvek, bez jasnej kontroly. Veľmi ľahko sa môže stať, že traktorista bude mať krúžok o jadrovej fyzike, prípadne nehistorici budú prezentovať svoje názory na holokaust. Naozaj chceme, aby sa našim deťom venovali neodborníci?

4. Vznikne nové ministerstvo krúžkov

Tento návrh v pôvodnom znení je živnou pôdou pre podvodníkov. Uvedomuje si to aj minister financií, inak by nezavádzal takmer 500 nových úradníkov, ktorí majú za cieľ kontrolovať krúžkovnú činnosť. Počtom sa to vyrovná ďalšiemu ministerstvu, ktoré treba pravidelne platovo živiť a materiálne zabezpečovať. A pritom to vôbec nie je potrebné, dá sa to robiť lepšie.

5. Celý systém je nepredvídateľný pre prevádzkovateľov krúžkov

Ako sa má zariadiť každý klub a osoby, ktoré chcú prevádzkovať krúžky, keď si dieťa bude môcť meniť krúžky každý mesiac? Kde je predvídateľnosť, plánovanie a spoľah na to, že v jeden mesiac sa na hokej bude hlásiť 1000 detí, kluby zabezpečia trénerov a materiálne zabezpečenie a o mesiac tých detí bude len 10, lebo sa im nebude chcieť chodiť na tréningy? Ako majú všetci prevádzkovatelia plánovať svoju činnosť?

6. Čo s nevyužitými prostriedkami?

Veľmi ľahko sa môže stať, že časť peňazí na krúžkovné deti nevyužijú. Tieto prostriedky sa ale do rozpočtov samospráv už nevrátia. Naopak prepadnú v prospech štátu. Aj toto je spôsob, ako Igor Matovič ešte viac vyciciava samosprávy a vytvára si priestor nevyužité prostriedky z krúžkovného použiť na svoj predvolebný sociálny balíček, z ktorého deti a rodiny nemusia vidieť ani euro.

Parlamentom schválený návrh Igora Matoviča je jednoznačne zle pripravený, ale dá sa vylepšiť. Myšlienka je dobrá, musíme si však stanoviť jasné priority. Ak chceme mať vzdelané a zdravé deti, najskôr zariaďme vyššie platy učiteľom a nepedagogickým zamestnancom a zvýšenie prevádzkového normatívu škôl. Následne efektívne riešme krúžky a voľný čas detí, nie narýchlo, ale venujme čas diskusii a hľadaniu najlepšieho a ideálneho riešenia.